RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3484348534863487
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 18:36

  flyman написав:Навіщо домовлятися.
Робить жест доброї волі і об"являє припинення вогню в односторонньому порядку.
Колективний захід теж за гуманність і припинення БД.
Виходить Трамп і каже, що це він зупинив війну за 24 години.
Україні як бонус обіцяні членство НАТО, ЄС і 100500 ярдів на відбудову від Блекрока і 8 країн ядерних гарантів безпеки пропри НАТО.

Це туфта. Для такого сценарію потрібно щоб Україна відмовилась від цих територій.

Інакше не буде ніякого членства ні в НАТО ні в ЄС. Ніяких 100500 ярдів не дадуть. Ядерних гарантій 100% не дадуть. Скоро про Україну усі забудуть, окрім РФ. А РФ продовжуватиме шукати шляхи захоплення усієї України, або як мінімум Одеси і Харкова.

*Як слушно зауважили Японія підписала акт капітуляції, те саме Фінляндія
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4411
З нами з: 11.11.14
Подякував: 185 раз.
Подякували: 262 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 18:43

наші дрони комікадзе з деревини

prodigy
 
Повідомлень: 9348
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3096 раз.
Подякували: 3170 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 18:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:пс Леопард1 наверно лучше, чем Т72(64)? какие мыслихотя от 187 шт даже Т72 никто не откажется


- тонкая броня, не защищающая от современных ударных средств
- снаряды, кот не производятся и дефицитны
Всё конечно как то решаемо. но когда и как?
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1424
З нами з: 30.11.17
Подякував: 174 раз.
Подякували: 517 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 18:44

:oops:
  detroytred написав:“Украина не Корея. Не будет 38-х и прочих параллелей, чужих историй и навязанных извне сценариев. Координаты выхода "российского боевого корабля" установлены, изменений не предвидится, работают Силы обороны Украины”, — заявил секретарь СНБО.

Источник: https://society.comments.ua/news/warrus ... 07754.html
© Comments.ua

Вікно овертона. Про це вже можна говорити.

А як щодо мередіанів?

З.І.
Де можна почитати про "Силы обороны Украины"?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30551
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1443 раз.
Подякували: 2609 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 18:56

  Кучинелли написав:
  prodigy написав:пс Леопард1 наверно лучше, чем Т72(64)? какие мыслихотя от 187 шт даже Т72 никто не откажется


- тонкая броня, не защищающая от современных ударных средств
- снаряды, кот не производятся и дефицитны
Всё конечно как то решаемо. но когда и как?


пушка 105мм, у Леопарда 2 -120мм
prodigy
 
Повідомлень: 9348
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3096 раз.
Подякували: 3170 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 19:07

  Schmit написав:
  flyman написав:
  detroytred написав:flyman
Платять за вже виконану роботу.
Не задовольняє виконана робота, то одразу ж не платіть. Навіть за місяць, що пройшов.
Крапка.

Ну нема ніякого "кредитного" обов'язку у бюджетників перед державою.
Яка власне їх і наймає.

І тим паче перед платниками податків, які платять державі.

Мова почалася з того, що "воюємо за свої з бюджета", а партнери "фінансують соціалку".

І що, логічно, набирати в мобіки в першу чергу не тих людей, що працюють і наповнюють бюджет, а тих що його "освоюють". Тоді і бюджет не зменшиться, і армія збільшиться.

Судді, прокурори, армія мєнтів (особливо бувших 40+ річних пенсіонерів)... перші по освоєнню бюджетів, то повинні бути і першими на фронт, а у нас в першу чергу позбирали усіх бідолах по селах.


Кілька армій можна назбирати і ця вся дармограйська зграя на держутриманні!

у нас є 237 тис держслужбовців, не враховуючи службових осіб органів місцевого самоврядування
плюс 134 тисячі поліцейських, 30 тисяч працівників СБУ,

60 тисяч працівників Державної прикордонної служби[/b] - до речі,

із зрозумілих причин їх чисельність була нещодавно збільшена на 7 тисяч.
Тут принаймні воно зрозуміло: з цих 60 тис майже 50 тис - це саме військовослужбовці.

Плюс 15 тис працівників прокуратури, судді

Державна служба зайнятості[/b] - це вже не державні службовці, хоча це ж державна служба" - близько 36 тисячі чоловік.

42501 депутат

в одній міськраді Львова 1897 неробів-цілими днями швендяють по кабінетах - кава/чай/перекури 8)
jump
 
Повідомлень: 3973
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 923 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 19:11

  prodigy написав:
  Кучинелли написав:
  prodigy написав:пс Леопард1 наверно лучше, чем Т72(64)? какие мыслихотя от 187 шт даже Т72 никто не откажется


- тонкая броня, не защищающая от современных ударных средств
- снаряды, кот не производятся и дефицитны
Всё конечно как то решаемо. но когда и как?


пушка 105мм, у Леопарда 2 -120мм

Орудие нарезное.
С заряжающим экипаж 4 человека.
Ходовая лучше - НО.
ВСё зависит от модели а их много.
Те, машины, что обещают продать - на хранении в Бельгии - собственник немецкая фирма,...
- Машины однозначно подлежат длительному ремонту и модернизации.
Двигатель дизель многотопливный.
Б/К - я, так понимаю европейские остатки с хранения.
В идеальном раскладе - это лето 2023года.
Добавляет землетрясение в Турции - не известно, как будет.

О Греции - там, свои вопросы, хотя после землятрясения может этот вопрос рассмотреть и Греция, это в её интересах.
72ка и Леорард 1 - машины одного класса созданные для противостояния.
Значительный эффект разницы, кроме Б/К - будет иметь установленное дополнительное оборудование.
Новые орковские машины с французскими ТВНами, прицелами с импортными составляющими,...

Их не "дают", а "продадут" - когда они попадут, в лучшем случае, если пройдут полную модернизацию в соответствии наших стандартов ... - К ОСЕНИ :?:
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10570
З нами з: 20.09.12
Подякував: 746 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 19:14

  prodigy написав:Бундестаг схвалив передачу Україні 187 танків Leopard 1: коли ЗСУ їх отримають

Згідно з джерелами Business Insider, офіційні дані уряд опублікує вже у вівторок. Однак найближчими тижнями політики ще обговорюватимуть питання фінансування ремонту старої техніки.

Крім того, в урядових колах ФРН поки говорять, що зможуть відправити Україні перші Leopard 1 не раніше середини цього року.

прочитал на каком форуме, в Германии вошла в моду поговорка:
вместе валять дурака-валять Шольца
(немцы так относятся к тому, как Шольц уклонается от помощи Украине)

пс Леопард1 наверно лучше, чем Т72(64)? какие мысли
хотя от 187 шт даже Т72 никто не откажется


ИМХО Leopard 1 из той же рубрики что мы ржали над кацапами - старье.
против танков врага не попрет так как их будут шить 125 мм снарядами. динамической защиты на них я не вижу по картинкам а значит пехота их тоже будет жечь если будет чем. ХЗ как наши будут их использовать.
mephala
 
Повідомлень: 7862
З нами з: 07.04.14
Подякував: 218 раз.
Подякували: 830 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 19:25

  mephala написав:
  prodigy написав:Бундестаг схвалив передачу Україні 187 танків Leopard 1: коли ЗСУ їх отримають

Згідно з джерелами Business Insider, офіційні дані уряд опублікує вже у вівторок. Однак найближчими тижнями політики ще обговорюватимуть питання фінансування ремонту старої техніки.

Крім того, в урядових колах ФРН поки говорять, що зможуть відправити Україні перші Leopard 1 не раніше середини цього року.

прочитал на каком форуме, в Германии вошла в моду поговорка:
вместе валять дурака-валять Шольца
(немцы так относятся к тому, как Шольц уклонается от помощи Украине)

пс Леопард1 наверно лучше, чем Т72(64)? какие мысли
хотя от 187 шт даже Т72 никто не откажется


ИМХО Leopard 1 из той же рубрики что мы ржали над кацапами - старье.
против танков врага не попрет так как их будут шить 125 мм снарядами. динамической защиты на них я не вижу по картинкам а значит пехота их тоже будет жечь если будет чем. ХЗ как наши будут их использовать.


динамическую защиту и лазерный прицел с дальномером и даже пушки 120мм можно заменить-только это сроки и деньги (как говорили любой каприз за ваши деньги)
поживем увидим
prodigy
 
Повідомлень: 9348
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3096 раз.
Подякували: 3170 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 3484348534863487
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 112106
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 480035
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4771
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (2276)
07.02.2023 19:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.