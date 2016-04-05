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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3485348634873488>
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 18:36

  flyman написав:Навіщо домовлятися.
Робить жест доброї волі і об"являє припинення вогню в односторонньому порядку.
Колективний захід теж за гуманність і припинення БД.
Виходить Трамп і каже, що це він зупинив війну за 24 години.
Україні як бонус обіцяні членство НАТО, ЄС і 100500 ярдів на відбудову від Блекрока і 8 країн ядерних гарантів безпеки пропри НАТО.

Це туфта. Для такого сценарію потрібно щоб Україна відмовилась від цих територій.

Інакше не буде ніякого членства ні в НАТО ні в ЄС. Ніяких 100500 ярдів не дадуть. Ядерних гарантій 100% не дадуть. Скоро про Україну усі забудуть, окрім РФ. А РФ продовжуватиме шукати шляхи захоплення усієї України, або як мінімум Одеси і Харкова.

*Як слушно зауважили Японія підписала акт капітуляції, те саме Фінляндія
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 18:43

наші дрони комікадзе з деревини

prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 18:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:пс Леопард1 наверно лучше, чем Т72(64)? какие мыслихотя от 187 шт даже Т72 никто не откажется


- тонкая броня, не защищающая от современных ударных средств
- снаряды, кот не производятся и дефицитны
Всё конечно как то решаемо. но когда и как?
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 18:44

:oops:
  detroytred написав:“Украина не Корея. Не будет 38-х и прочих параллелей, чужих историй и навязанных извне сценариев. Координаты выхода "российского боевого корабля" установлены, изменений не предвидится, работают Силы обороны Украины”, — заявил секретарь СНБО.

Источник: https://society.comments.ua/news/warrus ... 07754.html
© Comments.ua

Вікно овертона. Про це вже можна говорити.

А як щодо мередіанів?

З.І.
Де можна почитати про "Силы обороны Украины"?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 18:56

  Кучинелли написав:
  prodigy написав:пс Леопард1 наверно лучше, чем Т72(64)? какие мыслихотя от 187 шт даже Т72 никто не откажется


- тонкая броня, не защищающая от современных ударных средств
- снаряды, кот не производятся и дефицитны
Всё конечно как то решаемо. но когда и как?


пушка 105мм, у Леопарда 2 -120мм
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 19:07

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Востаннє редагувалось jump в Вів 07 лют, 2023 20:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 19:11

  prodigy написав:
  Кучинелли написав:
  prodigy написав:пс Леопард1 наверно лучше, чем Т72(64)? какие мыслихотя от 187 шт даже Т72 никто не откажется


- тонкая броня, не защищающая от современных ударных средств
- снаряды, кот не производятся и дефицитны
Всё конечно как то решаемо. но когда и как?


пушка 105мм, у Леопарда 2 -120мм

Орудие нарезное.
С заряжающим экипаж 4 человека.
Ходовая лучше - НО.
ВСё зависит от модели а их много.
Те, машины, что обещают продать - на хранении в Бельгии - собственник немецкая фирма,...
- Машины однозначно подлежат длительному ремонту и модернизации.
Двигатель дизель многотопливный.
Б/К - я, так понимаю европейские остатки с хранения.
В идеальном раскладе - это лето 2023года.
Добавляет землетрясение в Турции - не известно, как будет.

О Греции - там, свои вопросы, хотя после землятрясения может этот вопрос рассмотреть и Греция, это в её интересах.
72ка и Леорард 1 - машины одного класса созданные для противостояния.
Значительный эффект разницы, кроме Б/К - будет иметь установленное дополнительное оборудование.
Новые орковские машины с французскими ТВНами, прицелами с импортными составляющими,...

Их не "дают", а "продадут" - когда они попадут, в лучшем случае, если пройдут полную модернизацию в соответствии наших стандартов ... - К ОСЕНИ :?:
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 19:14

  prodigy написав:Бундестаг схвалив передачу Україні 187 танків Leopard 1: коли ЗСУ їх отримають

Згідно з джерелами Business Insider, офіційні дані уряд опублікує вже у вівторок. Однак найближчими тижнями політики ще обговорюватимуть питання фінансування ремонту старої техніки.

Крім того, в урядових колах ФРН поки говорять, що зможуть відправити Україні перші Leopard 1 не раніше середини цього року.

прочитал на каком форуме, в Германии вошла в моду поговорка:
вместе валять дурака-валять Шольца
(немцы так относятся к тому, как Шольц уклонается от помощи Украине)

пс Леопард1 наверно лучше, чем Т72(64)? какие мысли
хотя от 187 шт даже Т72 никто не откажется


ИМХО Leopard 1 из той же рубрики что мы ржали над кацапами - старье.
против танков врага не попрет так как их будут шить 125 мм снарядами. динамической защиты на них я не вижу по картинкам а значит пехота их тоже будет жечь если будет чем. ХЗ как наши будут их использовать.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 19:25

  mephala написав:
  prodigy написав:Бундестаг схвалив передачу Україні 187 танків Leopard 1: коли ЗСУ їх отримають

Згідно з джерелами Business Insider, офіційні дані уряд опублікує вже у вівторок. Однак найближчими тижнями політики ще обговорюватимуть питання фінансування ремонту старої техніки.

Крім того, в урядових колах ФРН поки говорять, що зможуть відправити Україні перші Leopard 1 не раніше середини цього року.

прочитал на каком форуме, в Германии вошла в моду поговорка:
вместе валять дурака-валять Шольца
(немцы так относятся к тому, как Шольц уклонается от помощи Украине)

пс Леопард1 наверно лучше, чем Т72(64)? какие мысли
хотя от 187 шт даже Т72 никто не откажется


ИМХО Leopard 1 из той же рубрики что мы ржали над кацапами - старье.
против танков врага не попрет так как их будут шить 125 мм снарядами. динамической защиты на них я не вижу по картинкам а значит пехота их тоже будет жечь если будет чем. ХЗ как наши будут их использовать.


динамическую защиту и лазерный прицел с дальномером и даже пушки 120мм можно заменить-только это сроки и деньги (как говорили любой каприз за ваши деньги)
поживем увидим
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 19:39

  prodigy написав:

Немножко не корректно - это замечательный аналог "Ланцета".
Но у нас, проблемы с боевой частью.(и системами управления хотя это с союзниками решается)
Не могу понять - деревянные(из фанеры) крылья по идее лучше. И клеются под горячим прессом быстро.
Вопрос только за лаком.
Пропелер - это да, но есть 3d Принтер.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 07 лют, 2023 19:44, всього редагувалось 2 разів.
Kudrjavuy
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