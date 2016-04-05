flyman написав:Мова почалася з того, що "воюємо за свої з бюджета", а партнери "фінансують соціалку".
І що, логічно, набирати в мобіки в першу чергу не тих людей, що працюють і наповнюють бюджет, а тих що його "освоюють". Тоді і бюджет не зменшиться, і армія збільшиться.
Судді, прокурори, армія мєнтів (особливо бувших 40+ річних пенсіонерів)... перші по освоєнню бюджетів, то повинні бути і першими на фронт, а у нас в першу чергу позбирали усіх бідолах по селах.
Кілька армій можна назбирати і ця вся дармограйська зграя на держутриманні!
у нас є 237 тис держслужбовців, не враховуючи службових осіб органів місцевого самоврядування плюс 134 тисячі поліцейських, 30 тисяч працівників СБУ,
60 тисяч працівників Державної прикордонної служби[/b] - до речі,
із зрозумілих причин їх чисельність була нещодавно збільшена на 7 тисяч. Тут принаймні воно зрозуміло: з цих 60 тис майже 50 тис - це саме військовослужбовці. Плюс 15 тис працівників прокуратури, судді
Державна служба зайнятості[/b] - це вже не державні службовці, хоча це ж державна служба" - близько 36 тисячі чоловік.
42501 депутат
в одній міськраді Львова 1897 неробів-цілими днями швендяють по кабінетах - кава/чай/перекури
1) 2/3 это женщины. 2) половина уже купила групу инвалидности 3) "Смотрящих" всё равно не тронут - поимеют поломоек, дворников, рядовой состав,... - как раз тех, кто не "решает", а реально работает. ........................................................................ Это можно продолжать бесконечно - у кого в руках вожжи - тот и правит.
В МВД много молодых, после АТО и ВСУ с опытом - они попадают в первую очередь, но не те, кто сидят на "схемах" (это по типу руководителей публичных домов, наливаек, смотрящих за угонщиками машин, квартирными ворами, Пенитенциарная службы, ....). Структуры погранцов уже в зоне, (но интересно? это вопрос к Будівельнику кто сейчас обилечивает на таможне?)
prodigy написав:Бундестаг схвалив передачу Україні 187 танків Leopard 1: коли ЗСУ їх отримають
Згідно з джерелами Business Insider, офіційні дані уряд опублікує вже у вівторок. Однак найближчими тижнями політики ще обговорюватимуть питання фінансування ремонту старої техніки.
Крім того, в урядових колах ФРН поки говорять, що зможуть відправити Україні перші Leopard 1 не раніше середини цього року.
прочитал на каком форуме, в Германии вошла в моду поговорка: вместе валять дурака-валять Шольца (немцы так относятся к тому, как Шольц уклонается от помощи Украине)
пс Леопард1 наверно лучше, чем Т72(64)? какие мысли хотя от 187 шт даже Т72 никто не откажется
ИМХО Leopard 1 из той же рубрики что мы ржали над кацапами - старье. против танков врага не попрет так как их будут шить 125 мм снарядами. динамической защиты на них я не вижу по картинкам а значит пехота их тоже будет жечь если будет чем. ХЗ как наши будут их использовать.
pesikot написав:Дело об отстранении чисто политическое
Возможно, нюансами отстранения не интересовался, спорить не буду. Но законность отстранения Атрошенко подтвердили 2 суда - первой инстанции (Яворівський районний суд)
Суддя зробив це на підставі протоколу Національного агентства із запобігання корупції.
и апелляционный (Львівській апеляційний суд).
Стаття 9. Припинення повноважень голів місцевих державних адміністрацій Повноваження голів місцевих державних адміністрацій припиняються Президентом України у разі: ... 5) набрання законної сили обвинувальним вироком суду;
pesikot написав:Дело об отстранении чисто политическое
Возможно, нюансами отстранения не интересовался, спорить не буду. Но законность отстранения Атрошенко подтвердили 2 суда - первой инстанции (Яворівський районний суд)
Суддя зробив це на підставі протоколу Національного агентства із запобігання корупції.
и апелляционный (Львівській апеляційний суд).
Стаття 9. Припинення повноважень голів місцевих державних адміністрацій Повноваження голів місцевих державних адміністрацій припиняються Президентом України у разі: ... 5) набрання законної сили обвинувальним вироком суду;