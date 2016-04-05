flyman написав:Мова почалася з того, що "воюємо за свої з бюджета", а партнери "фінансують соціалку".
І що, логічно, набирати в мобіки в першу чергу не тих людей, що працюють і наповнюють бюджет, а тих що його "освоюють". Тоді і бюджет не зменшиться, і армія збільшиться.
Судді, прокурори, армія мєнтів (особливо бувших 40+ річних пенсіонерів)... перші по освоєнню бюджетів, то повинні бути і першими на фронт, а у нас в першу чергу позбирали усіх бідолах по селах.
Кілька армій можна назбирати і ця вся дармограйська зграя на держутриманні!
у нас є 237 тис держслужбовців, не враховуючи службових осіб органів місцевого самоврядування плюс 134 тисячі поліцейських, 30 тисяч працівників СБУ,
60 тисяч працівників Державної прикордонної служби[/b] - до речі,
із зрозумілих причин їх чисельність була нещодавно збільшена на 7 тисяч. Тут принаймні воно зрозуміло: з цих 60 тис майже 50 тис - це саме військовослужбовці. Плюс 15 тис працівників прокуратури, судді
Державна служба зайнятості[/b] - це вже не державні службовці, хоча це ж державна служба" - близько 36 тисячі чоловік.
42501 депутат
в одній міськраді Львова 1897 неробів-цілими днями швендяють по кабінетах - кава/чай/перекури
1) 2/3 это женщины. 2) половина уже купила групу инвалидности 3) "Смотрящих" всё равно не тронут - поимеют поломоек, дворников, рядовой состав,... - как раз тех, кто не "решает", а реально работает. ........................................................................ Это можно продолжать бесконечно - у кого в руках вожжи - тот и правит.
В МВД много молодых, после АТО и ВСУ с опытом - они попадают в первую очередь, но не те, кто сидят на "схемах" (это по типу руководителей публичных домов, наливаек, смотрящих за угонщиками машин, квартирными ворами, Пенитенциарная службы, ....). Структуры погранцов уже в зоне, (но интересно? это вопрос к Будівельнику кто сейчас обилечивает на таможне?)
prodigy написав:Бундестаг схвалив передачу Україні 187 танків Leopard 1: коли ЗСУ їх отримають
Згідно з джерелами Business Insider, офіційні дані уряд опублікує вже у вівторок. Однак найближчими тижнями політики ще обговорюватимуть питання фінансування ремонту старої техніки.
Крім того, в урядових колах ФРН поки говорять, що зможуть відправити Україні перші Leopard 1 не раніше середини цього року.
прочитал на каком форуме, в Германии вошла в моду поговорка: вместе валять дурака-валять Шольца (немцы так относятся к тому, как Шольц уклонается от помощи Украине)
пс Леопард1 наверно лучше, чем Т72(64)? какие мысли хотя от 187 шт даже Т72 никто не откажется
ИМХО Leopard 1 из той же рубрики что мы ржали над кацапами - старье. против танков врага не попрет так как их будут шить 125 мм снарядами. динамической защиты на них я не вижу по картинкам а значит пехота их тоже будет жечь если будет чем. ХЗ как наши будут их использовать.
pesikot написав:Дело об отстранении чисто политическое
Возможно, нюансами отстранения не интересовался, спорить не буду. Но законность отстранения Атрошенко подтвердили 2 суда - первой инстанции (Яворівський районний суд)
Суддя зробив це на підставі протоколу Національного агентства із запобігання корупції.
и апелляционный (Львівській апеляційний суд).
Стаття 9. Припинення повноважень голів місцевих державних адміністрацій Повноваження голів місцевих державних адміністрацій припиняються Президентом України у разі: ... 5) набрання законної сили обвинувальним вироком суду;
pesikot написав:Дело об отстранении чисто политическое
Возможно, нюансами отстранения не интересовался, спорить не буду. Но законность отстранения Атрошенко подтвердили 2 суда - первой инстанции (Яворівський районний суд)
Суддя зробив це на підставі протоколу Національного агентства із запобігання корупції.
и апелляционный (Львівській апеляційний суд).
Стаття 9. Припинення повноважень голів місцевих державних адміністрацій Повноваження голів місцевих державних адміністрацій припиняються Президентом України у разі: ... 5) набрання законної сили обвинувальним вироком суду;
Интересно, когда Украине навязана модель тотальной ликвидации последствий экономического развития, именуемая зеленью тотальной продажей остатков индустриализации, в США идут совершенно по обратному пути:
В своем ежегодном обращении к Конгрессу во вторник, 7 февраля, президент США Джо Байден намерен снова затронуть вопрос введения минимального налога для миллиардеров. В рамках обращения он будет также призывать Конгресс в четыре раза увеличить сбор на выкуп акций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) прибыл в Киев. Визит не был анонсирован из соображений безопасности. Глава оборонного ведомства подтвердил сведения о будущих поставках Leopard 1A5 и уточнил, что Украина получит эти танки из ряда европейских стран. К первому-второму кварталу 2024 года эти танки должны появиться как минимум у трех батальонов, указал Писториус.
Федеральный совет безопасности (Bundessicherheitsrat) Германии одобрил поставку Украине 178 танков Leopard 1, сообщил еженедельник Der Spiegel со ссылкой на неназванных собеседников. В то же время издание Business Insider ранее писало об одобрении поставок 187 боевых машин, 88 из которых отправит концерн Rheinmetall и 99 - компания Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG).
По данным Der Spiegel, еще не принято решение о финансировании ремонта этих танков. Не исключается также, что Украина получит в итоге меньшее число танков Leopard 1, поскольку часть из них придется разобрать на запчасти для ремонта остальных.
Как заявил журналистам глава Rheinmetall Армин Паппергер (Armin Papperger), концерн рассчитывает отправить от 20 до 25 Leopard 1 в текущем году, а остальные из партии в 88 единиц - в 2024-м.