Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 08 лют, 2023 01:22
Что в школах и вузах Германии рассказывают о войне в Украине Марина Борисова 14 ч. назад14 ч. назад 24 февраля 2022 года Россия начала агрессивное вторжение на территорию соседнего государства. DW разбиралась, что о войне в Украине рассказывают немецким школьникам и студентам https://www.dw.com/ru/cto-v-skolah-i-vuzah-germanii-rasskazyvaut-o-vojne-v-ukraine/a-64627133
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Додано: Сер 08 лют, 2023 01:27
Zebra написав: flyman написав:
А як живе Японія із окупованим Сахаліном і Курилами?
Японія підписала акт капітуляції.
Але ж не з руснею?..
sergey_sryvkin
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Додано: Сер 08 лют, 2023 01:29
prodigy написав: ЛАД написав:
В конце концов, правда, прокололся
ЛАД, вот был прикол -если вы женщина? или вы и есть Оксана (вторая учетка), тем более что на Харькове вы не проколетесь
Оказался наш отец не отцом, а сукою (с)
sergey_sryvkin
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