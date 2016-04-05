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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3486348734883489
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 01:22

Что в школах и вузах Германии рассказывают о войне в Украине
Марина Борисова
14 ч. назад14 ч. назад
24 февраля 2022 года Россия начала агрессивное вторжение на территорию соседнего государства. DW разбиралась, что о войне в Украине рассказывают немецким школьникам и студентам

https://www.dw.com/ru/cto-v-skolah-i-vuzah-germanii-rasskazyvaut-o-vojne-v-ukraine/a-64627133
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 01:27

  Zebra написав:
  flyman написав:А як живе Японія із окупованим Сахаліном і Курилами?

Японія підписала акт капітуляції.

Але ж не з руснею?..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 01:29

  prodigy написав:
  ЛАД написав:В конце концов, правда, прокололся
ЛАД, вот был прикол -если вы женщина? или вы и есть Оксана (вторая учетка), тем более что на Харькове вы не проколетесь

Оказался наш отец не отцом, а сукою (с)
sergey_sryvkin
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