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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3486348734883489
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 01:22

Что в школах и вузах Германии рассказывают о войне в Украине
Марина Борисова
14 ч. назад14 ч. назад
24 февраля 2022 года Россия начала агрессивное вторжение на территорию соседнего государства. DW разбиралась, что о войне в Украине рассказывают немецким школьникам и студентам

https://www.dw.com/ru/cto-v-skolah-i-vuzah-germanii-rasskazyvaut-o-vojne-v-ukraine/a-64627133
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 01:27

  Zebra написав:
  flyman написав:А як живе Японія із окупованим Сахаліном і Курилами?

Японія підписала акт капітуляції.

Але ж не з руснею?..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 01:29

  prodigy написав:
  ЛАД написав:В конце концов, правда, прокололся
ЛАД, вот был прикол -если вы женщина? или вы и есть Оксана (вторая учетка), тем более что на Харькове вы не проколетесь

Оказался наш отец не отцом, а сукою (с)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 01:45

По оценкам Кильского института мировой экономики, после российского вторжения Соединенные Штаты и Европа обязались предоставить Украине военную и экономическую помощь примерно на 100 миллиардов долларов . Это включает в себя все более сложную военную технику, начиная от систем ПВО Patriot и заканчивая танками Leopard 2 и M1A2 Abrams , которые были обещаны на прошлой неделе .

https://www.washingtonpost.com/opinions/2023/01/30/china-russia-ukraine-xi-putin/
И при таких объёмах помощи мы пока что далеки от победы. И говорим (абсолютно справедливо!), что этого недостаточно.
А тут регулярно вспоминают о потраченных в 2021 примерно 3 млрд. на дороги, как будто эти 3 млрд. нас спасли.
Правда, в последнее время пан Шмит и ещё некоторые "товарищи" переключились на другие темы и, произнося красивые слова, фактически ведут/продолжают внутриполитическую борьбу/грызню, "не понимая" (действительно или притворяясь), что фактически наносят ущерб Украине.

P.s. Статья по ссылке вообще-то не об этом, а о Китае, заголовок: "Си Цзиньпин не хочет оказаться на стороне проигравшего в Украине". Небольшая, но довольно интересная.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 01:59

Это не о войне, но интересно:
Почему яйца дешевле, чем вы думаете
.....цена на яйца так сильно выросла — с 1,79 доллара в декабре 2021 года до 4,25 доллара годом позже
............
В 1901 году средняя семья тратила 42,5 процента своего бюджета на еду , и, по словам экономиста Дейдры Макклоски, типичное домашнее хозяйство среднего класса посвящало приготовлению пищи около 44 часов в неделю. К 2021 году потребители в США тратили около 10% дохода своей семьи на еду и менее 10 часов в неделю на ее приготовление.

https://www.washingtonpost.com/opinions/2023/02/07/egg-prices-history-relative-economics/
По этому показателю мы не достигли уровня США в 1901 г.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 02:44

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 03:54

Bobua
Какая-то скрытая консЭрва кремлинов... Землями разбрасывается, шо семками.
Ещё можно Берегово отдать и Буковину, бо там тоже сепары есть. Та и Волынь со Львовом до поляков, шо там мелочиться, да?
Пуйово ты, Боб, историю Украины знаешь, раз постоянно такие тезисы пихаешь.
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 04:20

  ЛАД написав:А тут регулярно вспоминают о потраченных в 2021 примерно 3 млрд. на дороги, как будто эти 3 млрд. нас спасли.


вы решили опять про дороги вспомнить?
жаль ваших детей и внуков не пинули в мясорубку без экипировки - тогда вы по другому бы пели про ярды потраченные на дороги и сколько бы можно было купить на те деньги броников, касок и прочик вещей даже без учета оружия.
mephala
 
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