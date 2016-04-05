Что в школах и вузах Германии рассказывают о войне в Украине Марина Борисова 14 ч. назад14 ч. назад 24 февраля 2022 года Россия начала агрессивное вторжение на территорию соседнего государства. DW разбиралась, что о войне в Украине рассказывают немецким школьникам и студентам
По оценкам Кильского института мировой экономики, после российского вторжения Соединенные Штаты и Европа обязались предоставить Украине военную и экономическую помощь примерно на 100 миллиардов долларов . Это включает в себя все более сложную военную технику, начиная от систем ПВО Patriot и заканчивая танками Leopard 2 и M1A2 Abrams , которые были обещаны на прошлой неделе .
https://www.washingtonpost.com/opinions/2023/01/30/china-russia-ukraine-xi-putin/ И при таких объёмах помощи мы пока что далеки от победы. И говорим (абсолютно справедливо!), что этого недостаточно. А тут регулярно вспоминают о потраченных в 2021 примерно 3 млрд. на дороги, как будто эти 3 млрд. нас спасли. Правда, в последнее время пан Шмит и ещё некоторые "товарищи" переключились на другие темы и, произнося красивые слова, фактически ведут/продолжают внутриполитическую борьбу/грызню, "не понимая" (действительно или притворяясь), что фактически наносят ущерб Украине.
P.s. Статья по ссылке вообще-то не об этом, а о Китае, заголовок: "Си Цзиньпин не хочет оказаться на стороне проигравшего в Украине". Небольшая, но довольно интересная.
Почему яйца дешевле, чем вы думаете .....цена на яйца так сильно выросла — с 1,79 доллара в декабре 2021 года до 4,25 доллара годом позже ............ В 1901 году средняя семья тратила 42,5 процента своего бюджета на еду , и, по словам экономиста Дейдры Макклоски, типичное домашнее хозяйство среднего класса посвящало приготовлению пищи около 44 часов в неделю. К 2021 году потребители в США тратили около 10% дохода своей семьи на еду и менее 10 часов в неделю на ее приготовление.
Bobua Какая-то скрытая консЭрва кремлинов... Землями разбрасывается, шо семками. Ещё можно Берегово отдать и Буковину, бо там тоже сепары есть. Та и Волынь со Львовом до поляков, шо там мелочиться, да? Пуйово ты, Боб, историю Украины знаешь, раз постоянно такие тезисы пихаешь.
ЛАД написав:А тут регулярно вспоминают о потраченных в 2021 примерно 3 млрд. на дороги, как будто эти 3 млрд. нас спасли.
вы решили опять про дороги вспомнить? жаль ваших детей и внуков не пинули в мясорубку без экипировки - тогда вы по другому бы пели про ярды потраченные на дороги и сколько бы можно было купить на те деньги броников, касок и прочей нелетальной экипировки которая помогает выжить на поле боя.
Schmit написав: Судді, прокурори, армія мєнтів (особливо бувших 40+ річних пенсіонерів)... перші по освоєнню бюджетів, то повинні бути і першими на фронт, а у нас в першу чергу позбирали усіх бідолах по селах.
swan forever написав:Bobua Какая-то скрытая консЭрва кремлинов... Землями разбрасывается, шо семками. Ещё можно Берегово отдать и Буковину, бо там тоже сепары есть. Та и Волынь со Львовом до поляков, шо там мелочиться, да? Пуйово ты, Боб, историю Украины знаешь, раз постоянно такие тезисы пихаешь.
Демагогия. В Буковине, Волыни, и Львове в 2014м не было антиукраинских выступлений, а на Донбассе были массовые. А если люди не хотят жить в Украине - их что, в концлагеря, а на их место "правильных" ? Или вы их собираетесь "перевоспитывать"? И я давно считаю бессмысленным сражаться за Донбасс. О Крыме даже не говорю. А вот то, что потеряли Юг - это трагедия.