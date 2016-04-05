Додано: Сер 08 лют, 2023 01:45

По оценкам Кильского института мировой экономики, после российского вторжения Соединенные Штаты и Европа обязались предоставить Украине военную и экономическую помощь примерно на 100 миллиардов долларов . Это включает в себя все более сложную военную технику, начиная от систем ПВО Patriot и заканчивая танками Leopard 2 и M1A2 Abrams , которые были обещаны на прошлой неделе .

И при таких объёмах помощи мы пока что далеки от победы. И говорим (абсолютно справедливо!), что этого недостаточно.А тут регулярно вспоминают о потраченных в 2021 примерно 3 млрд. на дороги, как будто эти 3 млрд. нас спасли.Правда, в последнее время пан Шмит и ещё некоторые "товарищи" переключились на другие темы и, произнося красивые слова, фактически ведут/продолжают внутриполитическую борьбу/грызню, "не понимая" (действительно или притворяясь), что фактически наносят ущерб Украине.P.s. Статья по ссылке вообще-то не об этом, а о Китае, заголовок: "Си Цзиньпин не хочет оказаться на стороне проигравшего в Украине". Небольшая, но довольно интересная.