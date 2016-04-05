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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3486348734883489
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 07:58

  ЛАД написав:
  Schmit написав:...........
З таким підходом перемоги може і не бути. До вас не доходить елементарне, що від реакції влади на корупцію залежить західна допомога і перемога відповідно. Правильна реакція - це швидке і показове покарання винних, а не просто звільнення і покривання корупціонерів. Клептократам допомога буде припинена або урізана до мінімуму.

Неправильно понимаете.
Помощь нам определяется почти исключительно нашим желанием и способностью воевать с агрессором. Наша коррупция и воровство интересуют их не знаю в какую очередь.

Послухайте звонок в прямой эфире из Италии на перших хвилинах і подумайте, чи продовжиться нам допомога, якщо влада неадекватно реагуватиме на факти корупції. Ці процеси йдуть не тільки в Італії, а найстрашніше - в США (послухайте популярного Такера Карлсона наприклад, там піпець просто).
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 08:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  swan forever написав:Политика государства и работа СБУ были нулевые, вот рашка и подготовила почву.


Как житель Мариуполя - подтверждаю. С 2004 года видел флаги ДНР и организацию Донбасская Русь. Собирались бомжи и идиоты местные. Но кто-то их финансировал, печатал макулатуру. Как и в церквях продавалась литература про триединый народ.
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 08:48

  Denik написав:
  sashaqbl написав:Дефіцит бюджета 22 року - 3 трильйони рублів. Ліквідна частина фонда нацблагосостоянія - порядка 7 трильйонів. Звісно, печатний станок і залишки коштів ще дадуть якийсь час протриматися, але війна - діло дороге.
Думаю, до кінця цього літа побачим в росії ріст заборгованостей.

Бюджет 2023 розраховувався з ціни на нафту 70 дол/бар, а по факту світить десь 40-45 (без урахування вартості транспортування з Балтики/Чорного до Індії/Китаю).
Доходи рахуються з перевищення ринкової ціни над "собівартістю" в 15 дол/бар. Таким чином доходи бюджету вони отримають вдвічі менші (включаючи розвал доходів з торгівлі) ніж планувалося.
Цифри такі федеральний бюджет 2023 в них 29 трлн. рублів видатки, 26 - заплановані доходи, грошова маса М1 - 41 трлн рублів, починаючи з лютого бюджет забезпечений доходами лише наполовину. Тобто потреба в ліквідних резервах виявиться десь в 1.5 трлн на місяць. Тобто всіх резервів фонду стане десь до червня, після цього лише друкарський верстат, при цьому грошова маса досягне десь 50 трлн і почнеться авральний відтік депозитів.

https://meduza.io/news/2023/02/06/defit ... -god-nazad
Федеральный бюджет России в январе 2023 года исполнили с дефицитом 1,776 триллиона рублей, что в 14 раз превышает его объем в январе 2022 года, пишет «Интерфакс», ссылаясь на предварительные данные министерства финансов РФ. Для сравнения, в прошлом январе бюджет исполнили с профицитом 125 миллиардов рублей.

Как отмечает РБК, дефицит бюджета в январе стал рекордным для этого месяца. Дефицит составил 60% от планов на 2023 год — закон о бюджете на весь 2023 год предусматривает дефицит на сумму 2,93 триллиона рублей.

Согласно данным Минфина РФ, доходы в годовом выражении сократились на 35%, до 1,36 триллиона рублей, а расходы увеличились на 59%, до 3,12 триллиона рублей.

Нефтегазовые доходы в январе упали на 46%, что, по данным Минфина, связано в первую очередь со снижением цен на нефть Urals и сокращением экспорта газа. Ненефтегазовые доходы сократились на 28%, в основном за счет уменьшения поступлений от НДС и налога на прибыль.

Що ми бачимо, моя оцінка в 1,5 трлн рублів дефіциту бюджету є навіть оптимістичною. З лютого - ситуація ще більш погіршиться для орків. Так що резервів в РФ стане лише до червня.
Denik
 
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