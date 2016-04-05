Додано: Сер 08 лют, 2023 10:17



sashaqbl



"

Bobua написав:

Може в тилах вже є масові демонстрації на тему "забудьте про території -- думайте про захист життя військових..."

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Такі демонстрації - це посягання на територіальну цілісність України. Не кажучи вже про те, що особисто я не знаю, як буде менше жертв - якщо воювати зараз джо кінця, чи якщо дати Росії освоїти захоплені території і напасти знову



ЛАД



Сегодня, к сожалению, не вижу других вариантов, кроме воевать до победы. Добиться приемлемых условий мира от Путина сегодня, на мой взгляд, не реально.



Вырыть окопы, обустроенные блиндажи и т.д. и т.п. и "отступить на заранее обустроенные позиции", как предлагает Bobua, - ничего не изменит. Война из-за этого не прекратится и солдаты гибнуть не перестанут.



Обстрелы городов тоже не прекратятся. Зато РФ получит



Я хорошо понимаю чувства Bobua, но предлагаемые им решения не выдерживают никакой, даже самой слабой критики.



detroytred



"

Bobua написав:

Так, так, зародження слушних питань -- це й справді добре.



Отже, давайте думати, хто

"



Ви почали шукати правду. Хто правий.



Таких правд буде купа.

Як визначити, хто правдивіше - хз.

Тут тільки -- закон визначить одну для всіх.



Інша справа це обговорювати, як краще треба вчинити. В рамках закону.

Але ж знов таки ж -- чітко визначити критерій. Що головне.

Що понад усе...



ЛАД написав: detroytred написав: ЛАД

\\\Считаете, что "інженерні укріплення" позволят намертво укрепиться и прекратить войну и избежать гибели солдат? Или прекратят обстрелы городов?\\\



Про це мови не було від слова "зовсім".

Бобуа казав про заходи по зменшенню втрат.

Заміна отих щілин-бліндажів на інженерні споруди -- це не просто зменшення втрат, а величезне зменшення.

.... ЛАД\\\Считаете, что "інженерні укріплення" позволят намертво укрепиться и прекратить войну и избежать гибели солдат? Или прекратят обстрелы городов?\\\Про це мови не було від слова "зовсім".Бобуа казав про заходи по зменшенню втрат.Заміна отих щілин-бліндажів на інженерні споруди -- це не просто зменшення втрат, а величезне зменшення.....

Возможно, я неправильно понял, но, по-моему, его мысли были в эту сторону.

Какой смысл создавать мощные укрепления, условно говоря, строить "линию Мажино", если не собираешься сидеть там годами, а планируешь наступать и освобождать оккупированные территории?

И Вы опять проигнорировали замечание о реальности создания хороших укреплений во время войны на 1000-км-ой линии фронта, да ещё в приемлемые сроки.



Уже писал - хорошо понимаю чувства Bobua, но предлагаемые им решения... увы, не реальны и ведут к поражению. Возможно, я неправильно понял, но, по-моему, его мысли были в эту сторону.Какой смысл создавать мощные укрепления, условно говоря, строить "линию Мажино", если не собираешься сидеть там годами, а планируешь наступать и освобождать оккупированные территории?И Вы опять проигнорировали замечание осоздания хороших укреплений во время войны на 1000-км-ой линии фронта, да ещё в приемлемые сроки.Уже писал - хорошо понимаю чувства, но предлагаемые им решения... увы, не реальны и ведут к поражению.

То не посягайте.Досить було би просто сказати і слова на захист військових. А вже далі ці "побажання трудящих" викрутять як треба...І до якого кінця воювати зараз?До кінця чого??А що завадить їй напасти, навіть якщо не втримає і не освоїть ті території? Та ще й втратить при цьому всі санкції...О. Цікаво...А що таке перемога? От в яку мить ми знатимемо, що перемогли?Кордони 91р? А якщо стрельнуть з-за тих кордонів, з відстані 1, 10, 100...м, чи десь аж з Каспію? Що тоді робити? Ми ж скромні, сором'язливі й за кордон чомусь не стріляємо... Ми навіть тут інколи не стріляємо!Чи перемога -- то коли дійдемо до Хабаровська (наявні добровольці й виловлені, звісно ж, бо досвідчені ухилянти "занадто цивільні", їм "воювать ніззя", поки мріють про "перемогу").Чи до Пекіну підем, якщо він почне захищати натовпи своїх емігрантів? Вдаримо по китаю китайськими дронами, га?Глибокий бліндаж нічо не змінить?Це з якої точки зору??Невже є якесь розпорядження небес, що всі військові мають вмерти, і саме тому навіть хворих повертають поближче до фронту, а ще й не копають глибочезні бліндажі? Аби не затягувати процес??Чи може краще було би змінити критерії "перемоги"?Напр., не території і 1:1(?) померлих, а просто й витончено 1(укр):100(моск.трупиків)...Які ж рішення "витримують критику"?Давайте послухаємо їх...То закон вже визначив.Всім прийти у військомати.Чому не йдуть? ЯкЖежТак... !?Чи "отой закон ми виконуємо, а в цей оселедця будемо загортати"?А ще є словник:ВТССУМ:пра́вда-и, ж.1》 Те, що відповідає дійсності; ІСТИНА.|| Певна сукупність достовірних відомостей про що-небудь.|| Дійсний стан речей. Дійти правди.2》 Правдивість; ПРАВИЛЬНІСТЬ.|| чого, у знач. означ. Який відповідає істині, дійсності.3》 СПРАВЕДЛИВІСТЬ; порядок, який ґрунтується на справедливості; прот. кривда....І знову явно видно ж, що правда -- це об'єктивне поняття. Як і "справедливість".І правда в тому, що більшість не має права (морального):- загрібати жар чужими руками;- диктувати умови і швидкість того загрібання;- і передавати свої дикі побажання війську через любителів електорату (владу);...Крім як у випадку, якщо та більшість і сама долучається до процесу...От як я пропоную -- кожному по 3міс у війську, напр., тил/тил/фронт = 1/1/1 міс.І знову ж таки -- що таке перемога? І що таке поразка?А після тієї перемоги нам вже ж не буде потрібна та "лінія Мажино" по всіх східних і північних кордонах? І на півдні теж, мабуть...Санкції теж вже не потрібні будуть??Але якщо я правильно все розумію, то ми воюємо не з простою недокраїною, а з ядерною недокраїною.А ще -- ми вже почали подумки ділити репарації і контрибуції.І вишенькою на торті мають бути "кордони 91р"? Чи заберемо ще й "рейнську область"?Але мені трошки незрозуміла відмінність такого сценарію від, напр., 1 і 2 WW. Пригадуєте? Як німців покарали у WW1, і в що це вилилось у WW2Крім того ньюансику, що фашисти не встигли з яд.зроєю.То чого саме ми хочемо досягти наступами? (крім як зменшення концентрації фронтовиків у суспільстві...; і повернення в укр.електорат великої маси укр.ненависницького "насєлєнія" кримів і елдеенерій...; і де всі хто хоче повернути ті території і те насілєніє? чому всі ці люди вже не на фронті, з нашого боку...)То що головне в наших планах?Невже те, що московія має чітко побачити свій програш? І світ має це побачити? Так, аби моск. пропагандонам було на чому вирощувати "праведний гнів"? Так, аби економіч.санкції (які ж знімуть після "кордонів 91р", чи не так?) не завадили їм всім "сплатітся" в надії на реванш??Невже нам не вигідніше було би глибоко вкопатись, і довго чавити московіїю санкціями? Поки вона святкуватиме "паБєду"...І створити надійні, безпечні бункери (і назвати їх "тир") на лінії розмежування, і пропускати через них все населення України (за вхідну плату, коли насення впевниться, що то безпечно), аби кожен міг потім хвалитися, що стрельнув у напрямку москвинів. От я стріляв -- дуже приємні відчуття. Жаль, що не видно було як вони падають сотнями десь за деревами, але трошки уяви -- і вуаля! У решти солдатів тут зір кращий і називають 2-3значні числаІ почекати аж поки московія не розпадеться сама...А потім приймати будь-які території, що самі схочуть в укр.Україну.Але навіть розпад московії -- чи й справді він вирішить всі проблеми?От довкола Ізраїлю не одна ж країна, а купа-купезна. Але чомусь всі вони сплять і бачать як би по ньому ще разочок стрельнути...Чи може вирішенням проблем був би все-таки надійний захист, нескінченні санкції, а ще дуже висока ціна за кожного вбитого українця? Замість підігрівання азарту орди нашими смертями...