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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 08 лют, 2023 10:38
budivelnik написав: Bobua написав:
А що таке перемога? От в яку мить ми знатимемо, що перемогли?
1 Вихід на кордон 1991 року
2 Розвал росії
Вказуйте в якому році можна очікувати, і скільки лишиться українців на момент тої перемоги.
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Додано: Сер 08 лют, 2023 10:55
Bobua написав:
І знову ж таки -- що таке перемога? І що таке поразка?
А після тієї перемоги нам вже ж не буде потрібна та "лінія Мажино" по всіх східних і північних кордонах? І на півдні теж, мабуть...
Санкції теж вже не потрібні будуть??
Але якщо я правильно все розумію, то ми воюємо не з простою недокраїною, а з ядерною недокраїною.
А ще -- ми вже почали подумки ділити репарації і контрибуції.
І вишенькою на торті мають бути "кордони 91р"? Чи заберемо ще й "рейнську область"?
Але мені трошки незрозуміла відмінність такого сценарію від, напр., 1 і 2 WW. Пригадуєте? Як німців покарали у WW1, і в що це вилилось у WW2
Крім того ньюансику, що фашисти не встигли з яд.зроєю.
То чого саме ми хочемо досягти наступами? (крім як зменшення концентрації фронтовиків у суспільстві...; і повернення в укр.електорат великої маси укр.ненависницького "насєлєнія" кримів і елдеенерій...; і де всі хто хоче повернути ті території і те насілєніє? чому всі ці люди вже не на фронті, з нашого боку...)
Повністю підтримую вас. Більшість навіть з форумних "посилателів на штурм Криму" воювати не збираються (чи вік, чи "волонтери"/науковці/студенти або просто відкупились) але з легкістю розкидуються чужими життями.
Ваш варіант перемоги єдино реальний в сучасних умовах
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