Bobua написав:

І знову ж таки -- що таке перемога? І що таке поразка?А після тієї перемоги нам вже ж не буде потрібна та "лінія Мажино" по всіх східних і північних кордонах? І на півдні теж, мабуть...Санкції теж вже не потрібні будуть??Але якщо я правильно все розумію, то ми воюємо не з простою недокраїною, а з ядерною недокраїною.А ще -- ми вже почали подумки ділити репарації і контрибуції.І вишенькою на торті мають бути "кордони 91р"? Чи заберемо ще й "рейнську область"?Але мені трошки незрозуміла відмінність такого сценарію від, напр., 1 і 2 WW. Пригадуєте? Як німців покарали у WW1, і в що це вилилось у WW2Крім того ньюансику, що фашисти не встигли з яд.зроєю.То чого саме ми хочемо досягти наступами? (крім як зменшення концентрації фронтовиків у суспільстві...; і повернення в укр.електорат великої маси укр.ненависницького "насєлєнія" кримів і елдеенерій...; і де всі хто хоче повернути ті території і те насілєніє? чому всі ці люди вже не на фронті, з нашого боку...)