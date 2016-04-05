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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 08 лют, 2023 10:55
Bobua написав:
І знову ж таки -- що таке перемога? І що таке поразка?
А після тієї перемоги нам вже ж не буде потрібна та "лінія Мажино" по всіх східних і північних кордонах? І на півдні теж, мабуть...
Санкції теж вже не потрібні будуть??
Але якщо я правильно все розумію, то ми воюємо не з простою недокраїною, а з ядерною недокраїною.
А ще -- ми вже почали подумки ділити репарації і контрибуції.
І вишенькою на торті мають бути "кордони 91р"? Чи заберемо ще й "рейнську область"?
Але мені трошки незрозуміла відмінність такого сценарію від, напр., 1 і 2 WW. Пригадуєте? Як німців покарали у WW1, і в що це вилилось у WW2
Крім того ньюансику, що фашисти не встигли з яд.зроєю.
То чого саме ми хочемо досягти наступами? (крім як зменшення концентрації фронтовиків у суспільстві...; і повернення в укр.електорат великої маси укр.ненависницького "насєлєнія" кримів і елдеенерій...; і де всі хто хоче повернути ті території і те насілєніє? чому всі ці люди вже не на фронті, з нашого боку...)
Повністю підтримую вас. Більшість навіть з форумних "посилателів на штурм Криму" воювати не збираються (чи вік, чи "волонтери"/науковці/студенти або просто відкупились) але з легкістю розкидуються чужими життями.
Ваш варіант перемоги єдино реальний в сучасних умовах
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Додано: Сер 08 лют, 2023 11:02
sergey_sryvkin написав:
А хто такі "ваші" і хто такі "мєстні"? Це якісь сорти українців, чи що?..
це такі мєсні що масово позиції здають, крізь зуби говорять з ненавистю в очах, рузьких чекають, в спину стріляють і на повному серйозі вважають Київ окупаційною до них владою. ТІ пару відсотків що там жили проукраїнські - виїхали давно
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Додано: Сер 08 лют, 2023 11:07
Единственный "пробел" уже в январе 14го было известно, что "Никаких переговоров НЕ БУДЕТ".
- Остальное процесс, правда запоздалый.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в Сер 08 лют, 2023 11:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 08 лют, 2023 11:09
Оооо вже активізувалися "пораженці" !
Шикарно просто . Прямо філософські роздуми на фронті .
Ще ніхто не знає , скільки буде тягнутися ця війна і як розвиватиметься .
І нічим ця війна від першої чи другої світової принципово не відрізняється . Поки тільки в тому - хто фізично участь приймає . По результатам 2 світовою Німеччина як змінилася в різних областях ? Аж по пацифізму дійшло ...
З останньою імперією повинне бути таке саме як мінімум . Методи і результати поки на рівні балачок . Йдуть спроби щось протестувати з різних боків - на міжнародному рівні . Сумніваюся , що крім купи варіантів сценаріїв щось є ...
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Додано: Сер 08 лют, 2023 11:10
Letusrock написав: sergey_sryvkin написав:
А хто такі "ваші" і хто такі "мєстні"? Це якісь сорти українців, чи що?..
це такі мєсні що масово позиції здають, крізь зуби говорять з ненавистю в очах, рузьких чекають, в спину стріляють і на повному серйозі вважають Київ окупаційною до них владою. ТІ пару відсотків що там жили проукраїнські - виїхали давно
Ну не зовсім так - завжди є велика частка "болота" - яка просто пливе куди течія тягне і якихось активних дій ніколи не робить .
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Додано: Сер 08 лют, 2023 11:10
Bobua
\\\То закон вже визначив.
Всім прийти у військомати.
Чому не йдуть? ЯкЖежТак... !?
Чи "отой закон ми виконуємо, а в цей оселедця будемо загортати"?\\\
Саме так!
У першому випадку -- оселедця загортати (з військомати);
У другому - закон.
Поясню чому.
Тому що у першому випадку -- це є найбільш! ефективним! шляхом залучення масового обивателя до військоматів. Бо по закону (тобто примусом завищим, ніж який дозволяють демократичні принципи) -- ніззя. Бо руйнується сама демократична державність.
У випадку обирання найправдивішої правди (тобто думка якої групи громадян буде визнано й принято для виконання усіма) -- тільки по закону.
Бо інакше (при обранні, наприклад, не воюємо за країну), то руйнується сама державність.
Хоча такі часи і чудеса, що можна назвати все тимчасовим)))
І нічого не зруйнувати.
Як продовольче забезпечення колись -- ніхто не відмінив, а тимчасово призупинив. Назавжди)))
Схавали і прокатило. Без наслідків.
Чи прокатить такий трюк з фундментальними речами державотворення -- хз.
В принципі, я з 2014!!!! року вже ніщо не вважаю неможливим.
Можливо усе. Це новий світ. Матриця...
Або вихід з Матриці у реальний світ, де нема ніяких умовних перешкод.
Точніше: і те, і те. В одних аспектах дурять Матрицею, в інших - макають у реальність, де можливо все без обмежень умовностями та міфами.
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Додано: Сер 08 лют, 2023 11:16
Puente написав:
Оооо вже активізувалися "пораженці" !
Шикарно просто . Прямо філософські роздуми на фронті .
Ще ніхто не знає , скільки буде тягнутися ця війна і як розвиватиметься .
І нічим ця війна від першої чи другої світової принципово не відрізняється . Поки тільки в тому - хто фізично участь приймає . По результатам 2 світовою Німеччина як змінилася в різних областях ? Аж по пацифізму дійшло ...
З останньою імперією повинне бути таке саме як мінімум . Методи і результати поки на рівні балачок . Йдуть спроби щось протестувати з різних боків - на міжнародному рівні . Сумніваюся , що крім купи варіантів сценаріїв щось є ...
щоб змінилось у світогляді руської вати-потрібно що вони втратили 200/300 до 2млн
за цей час ще 1млн здохне від алкоголю/або відсутності медицини
ще 2 млн втечуть в у тайгу а там до Китаю (працювати за миску риса як 50років тому це робили китайці) -це станеться за 2 наступні роки, а сьогодні вдові радіють бу шубам
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Додано: Сер 08 лют, 2023 11:20
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Додано: Сер 08 лют, 2023 11:25
Puente написав:
Оооо вже активізувалися "пораженці" !
Шикарно просто . Прямо філософські роздуми на фронті .
Ну то Ви пораженців не чули. Саме пораженців. Й алконафтів.
До яких Бобуа дуже далеко. Точніше він взагалі з іншої кагорти. Звичайний добрий вояк, воює, захищає, служить після поранення.
(Агов! люди добрі, невже ви вважаєте, що наступні мобілізовані (масові обивателі) будуть кращими?)
Він лише розмірковує про ціну. Так би мовити, після отієї тривалої виснажливої служи в отих умовах. Ресурс людини ж не безмежний.
Й до того ж далеко не прямо...
Тільки виказує бачення, як її можна зменшити. На його погляд.
За великим рахунком, якщо б влада та суспільство відвернто, прямо й остаточно визначилися та озвучили ціну, яку готові й будуть платити, то це б вирішило низку проблем...
Й дії влади були б відповідні.
Більш ефективні.
На порядки!
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 08 лют, 2023 11:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 08 лют, 2023 11:29
sashaqbl написав:
Leopard 1 явно гірший Т-64.
На рахунок Т-72 - то в Leo слабша гармата, гірша броня, при цьому краща швидкість і маневреність. Враховуючи систему стабілізації, яку він отримав починаючи з А2, та можливість тріляти на ходу, та компютеризацію більш пізніх модифікацій - то він більш ніж достойний суперник Т-72 в базовій модифікації.
Те ж саме можна сказати про модифікаовані Ізраїлем словенські Т-55 - ці машини при грамотному застосування ефективно палитимуть русню.
Leopard 1 як і Словенський Т-55 - це по-суті важкі БМП. До рівня сучасних ОБТ вони не дотягують по бронюванню, причому десь на порядок.
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