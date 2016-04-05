Додано: Сер 08 лют, 2023 11:10

Bobua

\\\То закон вже визначив.

Всім прийти у військомати.

Чому не йдуть? ЯкЖежТак... !?

Чи "отой закон ми виконуємо, а в цей оселедця будемо загортати"?\\\



Саме так!

У першому випадку -- оселедця загортати (з військомати);

У другому - закон.



Поясню чому.

Тому що у першому випадку -- це є найбільш! ефективним! шляхом залучення масового обивателя до військоматів. Бо по закону (тобто примусом завищим, ніж який дозволяють демократичні принципи) -- ніззя. Бо руйнується сама демократична державність.





У випадку обирання найправдивішої правди (тобто думка якої групи громадян буде визнано й принято для виконання усіма) -- тільки по закону.

Бо інакше (при обранні, наприклад, не воюємо за країну), то руйнується сама державність.



Хоча такі часи і чудеса, що можна назвати все тимчасовим)))

І нічого не зруйнувати.

Як продовольче забезпечення колись -- ніхто не відмінив, а тимчасово призупинив. Назавжди)))

Схавали і прокатило. Без наслідків.



Чи прокатить такий трюк з фундментальними речами державотворення -- хз.

В принципі, я з 2014!!!! року вже ніщо не вважаю неможливим.

Можливо усе. Це новий світ. Матриця...

Або вихід з Матриці у реальний світ, де нема ніяких умовних перешкод.

Точніше: і те, і те. В одних аспектах дурять Матрицею, в інших - макають у реальність, де можливо все без обмежень умовностями та міфами.