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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3488348934903491
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 11:44

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Ріст розходів на 59% виглядає неприродньо. Напевно одноразова акція.

Офіційне пояснення - повернення наперед заплачених податків. Опозиція каже що то просто розпил бюджету.

Ріст розходів - то війна та розходи за статтею "національна економіка" всяким аівакомпаніям (5 млрд доларів у 2022) та працівникам заводам тіпа автозбиральних, що зупинилися.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 11:57

В районе Бахмута идет конкретно жестокая мясорубка. Потери русни, заявленные нашими сводками, существенно возросли.
Но фактически никакой информации нет, даже Арестович затихарился и вещает на темы влияния международной политики на рост популяции метеоритов на лужайках подводных колхозов.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 12:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Denik написав:Ріст розходів - то війна та розходи за статтею "національна економіка" всяким аівакомпаніям (5 млрд доларів у 2022) та працівникам заводам тіпа автозбиральних, що зупинилися.

Нє, там трошки інша тема. В грудні ріст грудня 21 - 35%, в січень до січня 22 - вже 59%.
Дуже сильний ріст.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 12:01

  antey1969 написав:В районе Бахмута идет конкретно жестокая мясорубка. Потери русни, заявленные нашими сводками, существенно возросли.
Но фактически никакой информации нет, даже Арестович затихарился и вещает на темы влияния международной политики на рост популяции метеоритов на лужайках подводных колхозов.

Замість Арестовича)))

https://m.youtube.com/watch?v=4pSbIb92UH8
Чего ждать в ближайшее время на фронте и на каких направлениях враг активизирует силы – Роман Свитан.

Це буде супер, якщо оцей Світан правий. З цього буде великий висновок.
Віримо в ЗСУ!

Імхо. Ніхто, окрім ГШ, не знає наших резервів...
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 08 лют, 2023 12:03, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 12:03

  detroytred написав:
  antey1969 написав:В районе Бахмута идет конкретно жестокая мясорубка. Потери русни, заявленные нашими сводками, существенно возросли.
Но фактически никакой информации нет, даже Арестович затихарился и вещает на темы влияния международной политики на рост популяции метеоритов на лужайках подводных колхозов.

Замість Арестовича)))

https://m.youtube.com/watch?v=4pSbIb92UH8
Чего ждать в ближайшее время на фронте и на каких направлениях враг активизирует силы – Роман Свитан.

Це буде супер, якщо оцей Світан правий. З цього буде великий висновок.
Віримо в ЗСУ!

Канал 1+1?)))
Не, ну это несерьёзно)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 12:05

Все глашатаи, что обещали шашлыки в Крыму, к Новому Году - поховались, "ибо за базар нужно отвечать"

  antey1969 написав:В районе Бахмута идет конкретно жестокая мясорубка. Потери русни, заявленные нашими сводками, существенно возросли.
Но фактически никакой информации нет, даже Арестович затихарился и вещает на темы влияния международной политики на рост популяции метеоритов на лужайках подводных колхозов.

Идут уличные бои.
Все Верят в Перемогу и ждут вундервафли.

А мясорубка практически по всему фронту.
Орки вышли к Константиновке, штурмуют Красную Гору, и прямой наводкой ... Часов Яр, Дружковка, Краматорск, Славянск,...
Авдеевку и окрестности в труху, под Угледаром ...
Уже ежедневно стирают Курахово, Кураховку, Горняк,...

Великая Новосёловка, и окрестности...

Гуляйполе и окрестности, Орехово, ... Васильевка,...
- тотальная разруха.

Словами звучит так: https://apostrophe.ua/news/society/2023 ... nyi/289648
Видео к примеру Сватовский район: https://storage2.censor.net/video/3/060223_nov.mp4
И в то же время, везде живут люди...
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 08 лют, 2023 12:21, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 12:13

  antey1969 написав:Канал 1+1?)))
Не, ну это несерьёзно)))

Промова Байдена перед Конгресом теж додає оптимізму.

А що зробиш-то?
Без оцього залишиться надіятися на інопланетян (що рашка розсипається. Ми за таких умов ще доволі стійко тримаємося і будемо триматися, а рашкованія хитається й незабаром впаде).
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 12:21

  Schmit написав:
  ЛАД написав:
  Schmit написав:...........
З таким підходом перемоги може і не бути. До вас не доходить елементарне, що від реакції влади на корупцію залежить західна допомога і перемога відповідно. Правильна реакція - це швидке і показове покарання винних, а не просто звільнення і покривання корупціонерів. Клептократам допомога буде припинена або урізана до мінімуму.

Неправильно понимаете.
Помощь нам определяется почти исключительно нашим желанием и способностью воевать с агрессором. Наша коррупция и воровство интересуют их не знаю в какую очередь.

Послухайте звонок в прямой эфире из Италии на перших хвилинах і подумайте, чи продовжиться нам допомога, якщо влада неадекватно реагуватиме на факти корупції. Ці процеси йдуть не тільки в Італії, а найстрашніше - в США (послухайте популярного Такера Карлсона наприклад, там піпець просто).

Аргумент убийственный! :)
Такер Карлсон найдёт, что плохого сказать об Украине, чтобы доказать, что помогать нам не надо, в любом случае.
Причём, возможно, не потому, что он так уж против Украины, а просто потому, что он против Байдена. Чисто внутриполитическая игра, которой и Вы занимаетесь.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 12:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://bastion.tv/drugij-rik-ukrayinskoyi-vijni-stane-strashnim_n52366
Первоисточник https://www.nytimes.com/2023/02/05/opin ... putin.html
..........................................
«Будь-які переговори, які залишать російські війська на українській землі, будуть лише тимчасовим перемир’ям до наступної спроби путіна», – сказав він. «путін перебуває в процесі повної мілітаризації російського суспільства, як це зробив Сталін під час Другої світової війни. Він займається цим надовго, і він розраховує на те, що Сполучені Штати та Захід втомляться від перспективи тривалого конфлікту, оскільки як ліві, так і праві ізоляціоністи в Інституті Квінсі та в Конгресі вже показали, хто вони.

«Те, що Сполучені Штати мають недоліки та часом безглуздо використовують свою владу, не підлягає обговоренню. Але якщо ви не можете прямо поставитися до питання про те, що сталося б у світі, якби Сполучені Штати трималися осторонь, тоді ви не займаєтеся цими складними питаннями серйозно».

Автори: Томас Л. Фрідман, - The New York Times

У всех, своя свадьба, а у нас - Война.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 12:28

В среду, 9 февраля, президент Украины Владимир Зеленский отбыл с визитом в Великобританию, где встретится с премьер-министром Риши Сунаком для обсуждения важных вопросов помощи Соединенного Королевства Украине в войне против России.
https://apostrophe.ua/news/politics/202 ... sti/290383
"Апостроф" следит за визитом главы государства в режиме онлайн.

Кроме того, Зеленский также встретится с украинскими военными, которые уже несколько месяцев обучаются в Британии, выступит перед парламентом Королевства и пообщается с прессой.

Ожидается, что Зеленский и Сунак обсудят возможность усиления обучения в Великобритании для украинских войск, в частности, пилотов истребителей, чтобы они имели возможность руководить истребителями стандартов НАТО. Премьер-министр также, вероятно, предложит немедленную программу обучения морской пехоты и объявит о поставках Киеву дальнобойного оружия.
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