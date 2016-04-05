В районе Бахмута идет конкретно жестокая мясорубка. Потери русни, заявленные нашими сводками, существенно возросли. Но фактически никакой информации нет, даже Арестович затихарился и вещает на темы влияния международной политики на рост популяции метеоритов на лужайках подводных колхозов.
antey1969 написав:В районе Бахмута идет конкретно жестокая мясорубка. Потери русни, заявленные нашими сводками, существенно возросли. Но фактически никакой информации нет, даже Арестович затихарился и вещает на темы влияния международной политики на рост популяции метеоритов на лужайках подводных колхозов.
antey1969 написав:В районе Бахмута идет конкретно жестокая мясорубка. Потери русни, заявленные нашими сводками, существенно возросли. Но фактически никакой информации нет, даже Арестович затихарился и вещает на темы влияния международной политики на рост популяции метеоритов на лужайках подводных колхозов.
Все глашатаи, что обещали шашлыки в Крыму, к Новому Году - поховались, "ибо за базар нужно отвечать"
antey1969 написав:В районе Бахмута идет конкретно жестокая мясорубка. Потери русни, заявленные нашими сводками, существенно возросли. Но фактически никакой информации нет, даже Арестович затихарился и вещает на темы влияния международной политики на рост популяции метеоритов на лужайках подводных колхозов.
Идут уличные бои. Все Верят в Перемогу и ждут вундервафли.
А мясорубка практически по всему фронту. Орки вышли к Константиновке, штурмуют Красную Гору, и прямой наводкой ... Часов Яр, Дружковка, Краматорск, Славянск,... Авдеевку и окрестности в труху, под Угледаром ... Уже ежедневно стирают Курахово, Кураховку, Горняк,...
Великая Новосёловка, и окрестности...
Гуляйполе и окрестности, Орехово, ... Васильевка,... - тотальная разруха.
Schmit написав:........... З таким підходом перемоги може і не бути. До вас не доходить елементарне, що від реакції влади на корупцію залежить західна допомога і перемога відповідно. Правильна реакція - це швидке і показове покарання винних, а не просто звільнення і покривання корупціонерів. Клептократам допомога буде припинена або урізана до мінімуму.
Неправильно понимаете. Помощь нам определяется почти исключительно нашим желанием и способностью воевать с агрессором. Наша коррупция и воровство интересуют их не знаю в какую очередь.
Послухайте звонок в прямой эфире из Италии на перших хвилинах і подумайте, чи продовжиться нам допомога, якщо влада неадекватно реагуватиме на факти корупції. Ці процеси йдуть не тільки в Італії, а найстрашніше - в США (послухайте популярного Такера Карлсона наприклад, там піпець просто).
Аргумент убийственный! Такер Карлсон найдёт, что плохого сказать об Украине, чтобы доказать, что помогать нам не надо, в любом случае. Причём, возможно, не потому, что он так уж против Украины, а просто потому, что он против Байдена. Чисто внутриполитическая игра, которой и Вы занимаетесь.
https://bastion.tv/drugij-rik-ukrayinskoyi-vijni-stane-strashnim_n52366 Первоисточник https://www.nytimes.com/2023/02/05/opin ... putin.html .......................................... «Будь-які переговори, які залишать російські війська на українській землі, будуть лише тимчасовим перемир’ям до наступної спроби путіна», – сказав він. «путін перебуває в процесі повної мілітаризації російського суспільства, як це зробив Сталін під час Другої світової війни. Він займається цим надовго, і він розраховує на те, що Сполучені Штати та Захід втомляться від перспективи тривалого конфлікту, оскільки як ліві, так і праві ізоляціоністи в Інституті Квінсі та в Конгресі вже показали, хто вони.
«Те, що Сполучені Штати мають недоліки та часом безглуздо використовують свою владу, не підлягає обговоренню. Але якщо ви не можете прямо поставитися до питання про те, що сталося б у світі, якби Сполучені Штати трималися осторонь, тоді ви не займаєтеся цими складними питаннями серйозно».
В среду, 9 февраля, президент Украины Владимир Зеленский отбыл с визитом в Великобританию, где встретится с премьер-министром Риши Сунаком для обсуждения важных вопросов помощи Соединенного Королевства Украине в войне против России. https://apostrophe.ua/news/politics/202 ... sti/290383 "Апостроф" следит за визитом главы государства в режиме онлайн.
Кроме того, Зеленский также встретится с украинскими военными, которые уже несколько месяцев обучаются в Британии, выступит перед парламентом Королевства и пообщается с прессой. Ожидается, что Зеленский и Сунак обсудят возможность усиления обучения в Великобритании для украинских войск, в частности, пилотов истребителей, чтобы они имели возможность руководить истребителями стандартов НАТО. Премьер-министр также, вероятно, предложит немедленную программу обучения морской пехоты и объявит о поставках Киеву дальнобойного оружия.