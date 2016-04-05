Об этом в эфире Апостроф TV сказал военный эксперт, экс-командующий десантно-штурмовым войском Украины Иван Якубец."Мы продолжаем удерживать Бахмут, и пока нам не перекрыли пути снабжения, мы будем его содержать. Это немаленький по площади город, позволяющий вести достаточно упорные боевые действия оборонительного характера, как на подступах к Бахмуту, так и в самом городе. Надо понимать, чтобы россиянам вести наступление на город не только с флангов, но и в лоб, им нужно иметь преимущество над нашими войсками один к пяти. Это говорит о том, что боевые действия в Бахмуте отвлекают значительную численность вс рф, что уменьшает их возможности для наступления на другие направления. Поэтому здесь Бахмут выполняет роль демпфера, который вбирает в себя как можно больше резервных подразделений россии, уничтожает их, истощает и уменьшает боевой потенциал российской армии", - рассказал он.В то же время, по его словам, ситуация в Бахмуте очень сложная, и, чтобы сохранить жизнь наших военных, есть вероятность, что из города придется отступить.- пояснил Якубец.