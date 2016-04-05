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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3489349034913492
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 12:38

  Andrey2512 написав:
  swan forever написав:Политика государства и работа СБУ были нулевые, вот рашка и подготовила почву.


Как житель Мариуполя - подтверждаю. С 2004 года видел флаги ДНР и организацию Донбасская Русь. Собирались бомжи и идиоты местные. Но кто-то их финансировал, печатал макулатуру. Как и в церквях продавалась литература про триединый народ.

Вы с годом не ошиблись?
В 2004, насколько помню, ещё не было ДНР и, соответственно, её флагов.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 12:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

росіяни можливо наступатимуть на Запорізьку та Харківську області, – Данілов.

На думку Данілова, активізація наступальних дій пов'язана з річницею війни: «їм треба щось показати перед своїм народом».
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 12:55

  antey1969 написав:В районе Бахмута идет конкретно жестокая мясорубка. Потери русни, заявленные нашими сводками, существенно возросли.
Но фактически никакой информации нет, даже Арестович затихарился и вещает на темы влияния международной политики на рост популяции метеоритов на лужайках подводных колхозов.

Про Бахмут конкретнее:
Об этом в эфире Апостроф TV сказал военный эксперт, экс-командующий десантно-штурмовым войском Украины Иван Якубец.
https://apostrophe.ua/news/society/2023 ... ute/290378
"Мы продолжаем удерживать Бахмут, и пока нам не перекрыли пути снабжения, мы будем его содержать. Это немаленький по площади город, позволяющий вести достаточно упорные боевые действия оборонительного характера, как на подступах к Бахмуту, так и в самом городе. Надо понимать, чтобы россиянам вести наступление на город не только с флангов, но и в лоб, им нужно иметь преимущество над нашими войсками один к пяти. Это говорит о том, что боевые действия в Бахмуте отвлекают значительную численность вс рф, что уменьшает их возможности для наступления на другие направления. Поэтому здесь Бахмут выполняет роль демпфера, который вбирает в себя как можно больше резервных подразделений россии, уничтожает их, истощает и уменьшает боевой потенциал российской армии", - рассказал он.

В то же время, по его словам, ситуация в Бахмуте очень сложная, и, чтобы сохранить жизнь наших военных, есть вероятность, что из города придется отступить.

"Надо признавать, что придет такое время, когда придется действовать так, как это было в Лисичанске и Северодонецке. Надо понимать, что мы не должны быть такими упрямыми, чтобы лбом пробивать стену", - пояснил Якубец.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 12:56

Северодонецкий съезд 2004 г был репетицией перед настоящей а

  ЛАД написав:В 2004, насколько помню, ещё не было ДНР и, соответственно, её флагов.

флаги были конечно рыговские (и комуняцкие), но противостояние началось (и разделение украинцев произошло) именно в 2004 (Майдан, сепарский шабаш в Северодонецке)

запевелой сепаратизма были не только донецкие, сколько харьковские рыги

Идеологи создания «ЮВУАР» замахнулись на 10 регионов. Луганскую, Донецкую, Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Херсонскую, Николаевскую, Одесскую области, Автономную Республику Крым и город Севастополь. «Столицей автономии» планировали сделать Харьков. Кстати, одним из наиболее активных политиков на съезде был именно руководитель Харьковщины, ныне покойный Евгений Кушнарев. Он в открытую заявлял, что готов к радикальным действиям и даже намекал, что в этом может помочь Россия.


Кушнарев
«Не надо испытывать наше терпение. На любой выпад у нас есть достойный ответ. Вплоть до самых крайних мер.


И я хочу напомнить горячим головам под оранжевыми знаменами – от Харькова до Киева 480 километров, а до границы с Россией – 40», – говорил Евгений Кушнарев.


там присуствовали меры крупных городов востока и юга ( мер Одессы и Николаева, и др. областных центров-не удивительно, ведь тут доминировали рыги)

https://www.radiosvoboda.org/a/28144452.html
Востаннє редагувалось prodigy в Сер 08 лют, 2023 12:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 12:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

detroytred написав:
  antey1969 написав:Канал 1+1?)))
Не, ну это несерьёзно)))

Промова Байдена перед Конгресом теж додає оптимізму.

А що зробиш-то?
Без оцього залишиться надіятися на інопланетян (що рашка розсипається. Ми за таких умов ще доволі стійко тримаємося і будемо триматися, а рашкованія хитається й незабаром впаде).
Мне друг сегодня звонил. В блиндаже ещё как-то выживают, в окопах сдохнешь не от осколов, а обморожения пальцев за ночь. -10. Потерь много и у нас.
Тошно уже без конца перемогу читать, оптимисты
beee
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 13:13

  beee написав:Тошно уже без конца перемогу читать, оптимисты

Навпаки.
Почали переважати песимістичні думки, додав пару оптимістичних.
Для балансу.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 13:51

на третій день Зорький Глаз побачив що в сараї нема стіни

  detroytred написав:
  beee написав:Тошно уже без конца перемогу читать, оптимисты

Навпаки.
Почали переважати песимістичні думки, додав пару оптимістичних.
Для балансу.

песимісти, це проінформовані оптимісти, які розуміють що неядерна держава із 25 млн. населення не може перемогти ядерну державу із 140 млн. населення,
навіть якщо буде стояти в глухій обороні із втратами 1:5

тільки дехто тільки тепер почав замислюватися над цим
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 14:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:які розуміють що неядерна держава із 25 млн. населення не може перемогти ядерну державу із 140 млн. населення

особливо коли з 25 мільйонів далеко "не только лишь все" готові стати до кінця життя талібами і жити війною, а скоріше навпаки.
Зрагайте перші тижні, загальну згуртованійсть і піднесення, черги на здачу крові і т.д. Всі в головах тримали або швидку перемогу (путін обламається і відступить) або швидку поразку... Про війну до 2030-х ніхто й думати не хотів
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