RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3490349134923493
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 14:59

  ЛАД написав:1. "що таке перемога?"

Точно ответить не этот вопрос не могу - этот ответ может зависеть от ситуации, может быть границы 1991, может, 24.02.22, а может, и какие-то другие. Причём, многое тут зависит от того, чего хочет добиться Запад.
Главный результат - более-менее прочный мир с серьёзными гарантиями Запада.


"более-менее прочный мир" можливий ТІЛЬКИ при умові виходу на кордони 91 року. Інакше ніхто нам ніяких гарантій не дасть і в НАТО не пустить.
Хоча я взагалі ні в які гарантії не вірю - вже достатньо на світі пожив.

*Можливий правда інший варіант, коли ми(українське суспільство) відмовляється від територій. Тобто ніяких "Кримських платформ" чи іншого. І відповідно весь світ вважає ці території російськими, а не нашими. Тоді можливі всякі НАТО і ЄС.
Але поки-що такий варіант малоймовірний. Суспільство не готове до цього.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4419
З нами з: 11.11.14
Подякував: 185 раз.
Подякували: 262 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 15:00

  prodigy написав:
  ЛАД написав:В 2004, насколько помню, ещё не было ДНР и, соответственно, её флагов.

флаги были конечно рыговские (и комуняцкие), но противостояние началось (и разделение украинцев произошло) именно в 2004 (Майдан, сепарский шабаш в Северодонецке)

запевалой сепаратизма были не только донецкие, сколько харьковские рыги
.....

Вообще-то даже раньше.
Сложно сказать, кто был запевалой, просто Кушнарёв был наиболее авторитетным и влиятельным в то время. Но и достаточно рациональным и умным. Возможно, если бы он не был убит на охоте, ситуация в дальнейшем могла развиваться иначе.
Тем не менее, моё замечание насчёт 2004г. остаётся в силе.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23836
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 15:02

  flyman написав:
  andrijk777 написав:
  flyman написав:песимісти, це проінформовані оптимісти, які розуміють що неядерна держава із 25 млн. населення не може перемогти ядерну державу із 140 млн. населення,
навіть якщо буде стояти в глухій обороні із втратами 1:5

Може.
Тим більше нам Москву захоплювати не потрібно.
Класичний приклад можливої поразки РФ - це поразка Австро-Угорщини в першій світовий війні.

тоді там пройша купа революцій і розпалося, як мінімум, дві імпреії

Я говорю про ПРИЧИНИ(сценарій) поразки А-У, а не наслідки.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4419
З нами з: 11.11.14
Подякував: 185 раз.
Подякували: 262 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 15:04

  andrijk777 написав:.........
Класичний приклад можливої поразки РФ - це поразка Австро-Угорщини в першій світовий війні.

Не сравнимо.
Абсолютно другая ситуация.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23836
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 15:05

  andrijk777 написав:.............
"более-менее прочный мир" можливий ТІЛЬКИ при умові виходу на кордони 91 року. Інакше ніхто нам ніяких гарантій не дасть і в НАТО не пустить.
Хоча я взагалі ні в які гарантії не вірю - вже достатньо на світі пожив.

*Можливий правда інший варіант, коли ми(українське суспільство) відмовляється від територій. Тобто ніяких "Кримських платформ" чи іншого. І відповідно весь світ вважає ці території російськими, а не нашими. Тоді можливі всякі НАТО і ЄС.
Але поки-що такий варіант малоймовірний. Суспільство не готове до цього.

По-моему, второй абзац противоречит первому.
Или я чего-то не понял. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23836
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 15:21

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:.............
"более-менее прочный мир" можливий ТІЛЬКИ при умові виходу на кордони 91 року. Інакше ніхто нам ніяких гарантій не дасть і в НАТО не пустить.
Хоча я взагалі ні в які гарантії не вірю - вже достатньо на світі пожив.

*Можливий правда інший варіант, коли ми(українське суспільство) відмовляється від територій. Тобто ніяких "Кримських платформ" чи іншого. І відповідно весь світ вважає ці території російськими, а не нашими. Тоді можливі всякі НАТО і ЄС.
Але поки-що такий варіант малоймовірний. Суспільство не готове до цього.

По-моему, второй абзац противоречит первому.
Или я чего-то не понял. :)

Це 2 різні варіанти.
В першому ми визнаємо Крим українським.
В другому ми визнаємо Крим російським.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4419
З нами з: 11.11.14
Подякував: 185 раз.
Подякували: 262 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 15:27

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:.............
"более-менее прочный мир" можливий ТІЛЬКИ при умові виходу на кордони 91 року. Інакше ніхто нам ніяких гарантій не дасть і в НАТО не пустить.
Хоча я взагалі ні в які гарантії не вірю - вже достатньо на світі пожив.

*Можливий правда інший варіант, коли ми(українське суспільство) відмовляється від територій. Тобто ніяких "Кримських платформ" чи іншого. І відповідно весь світ вважає ці території російськими, а не нашими. Тоді можливі всякі НАТО і ЄС.
Але поки-що такий варіант малоймовірний. Суспільство не готове до цього.

По-моему, второй абзац противоречит первому.
Или я чего-то не понял. :)

Це 2 різні варіанти.
В першому ми визнаємо Крим українським.
В другому ми визнаємо Крим російським.

а можна нічого не визнавати і заморозити все так як є
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30566
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1444 раз.
Подякували: 2609 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 15:37

  mephala написав:
  ЛАД написав:А тут регулярно вспоминают о потраченных в 2021 примерно 3 млрд. на дороги, как будто эти 3 млрд. нас спасли.


вы решили опять про дороги вспомнить?
жаль ваших детей и внуков не пинули в мясорубку без экипировки - тогда вы по другому бы пели про ярды потраченные на дороги и сколько бы можно было купить на те деньги броников, касок и прочей нелетальной экипировки которая помогает выжить на поле боя.

Почему всё это не было закуплено при предыдущих правительствах, когда на дороги не тратились?
Почему Ваши упрёки адресованы исключительно "строителям дорог"?
И было бы интересно услышать комментарии о применении этих средств от реальных фронтовиков, особенно, от freeze и Bobua. От Успіха тоже, но он всё-таки немного в глубине.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23836
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 3490349134923493
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 112160
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 480128
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4776
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (3578)
08.02.2023 15:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.