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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 08 лют, 2023 14:59
"более-менее прочный мир" можливий ТІЛЬКИ при умові виходу на кордони 91 року.
ЛАД написав:
1. "що таке перемога?"
Точно ответить не этот вопрос не могу - этот ответ может зависеть от ситуации, может быть границы 1991, может, 24.02.22, а может, и какие-то другие. Причём, многое тут зависит от того, чего хочет добиться Запад.
Главный результат - более-менее прочный мир с серьёзными
гарантиями Запада.
Інакше ніхто нам ніяких гарантій не дасть і в НАТО не пустить.
Хоча я взагалі ні в які гарантії не вірю - вже достатньо на світі пожив.
*Можливий правда інший варіант, коли ми(українське суспільство) відмовляється від територій. Тобто ніяких "Кримських платформ" чи іншого. І відповідно весь світ вважає ці території російськими, а не нашими. Тоді можливі всякі НАТО і ЄС.
Але поки-що такий варіант малоймовірний. Суспільство не готове до цього.
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Додано: Сер 08 лют, 2023 15:00
prodigy написав: ЛАД написав:
В 2004, насколько помню, ещё не было ДНР и, соответственно, её флагов.
флаги были конечно рыговские (и комуняцкие), но противостояние началось (и разделение украинцев произошло) именно в 2004 (Майдан, сепарский шабаш в Северодонецке)
запевалой сепаратизма были не только донецкие, сколько харьковские рыги
.....
Вообще-то даже раньше.
Сложно сказать, кто был запевалой, просто Кушнарёв был наиболее авторитетным и влиятельным в то время. Но и достаточно рациональным и умным. Возможно, если бы он не был убит на охоте, ситуация в дальнейшем могла развиваться иначе.
Тем не менее, моё замечание насчёт 2004г. остаётся в силе.
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Додано: Сер 08 лют, 2023 15:02
flyman написав: andrijk777 написав: flyman написав:
песимісти, це проінформовані оптимісти, які розуміють що неядерна держава із 25 млн. населення не може перемогти ядерну державу із 140 млн. населення,
навіть якщо буде стояти в глухій обороні із втратами 1:5
Може.
Тим більше нам Москву захоплювати не потрібно.
Класичний приклад можливої поразки РФ - це поразка Австро-Угорщини в першій світовий війні.
тоді там пройша купа революцій і розпалося, як мінімум, дві імпреії
Я говорю про ПРИЧИНИ(сценарій) поразки А-У, а не наслідки.
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Додано: Сер 08 лют, 2023 15:04
andrijk777 написав:
.........
Класичний приклад можливої поразки РФ - це поразка Австро-Угорщини в першій світовий війні.
Не сравнимо.
Абсолютно другая ситуация.
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ЛАД
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Додано: Сер 08 лют, 2023 15:05
andrijk777 написав:
............."более-менее прочный мир" можливий ТІЛЬКИ при умові виходу на кордони 91 року.
Інакше ніхто нам ніяких гарантій не дасть і в НАТО не пустить.
Хоча я взагалі ні в які гарантії не вірю - вже достатньо на світі пожив.
*Можливий правда інший варіант, коли ми(українське суспільство) відмовляється від територій. Тобто ніяких "Кримських платформ" чи іншого. І відповідно весь світ вважає ці території російськими, а не нашими. Тоді можливі всякі НАТО і ЄС.
Але поки-що такий варіант малоймовірний. Суспільство не готове до цього.
По-моему, второй абзац противоречит первому.
Или я чего-то не понял.
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ЛАД
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Додано: Сер 08 лют, 2023 15:21
ЛАД написав: andrijk777 написав:
............."более-менее прочный мир" можливий ТІЛЬКИ при умові виходу на кордони 91 року.
Інакше ніхто нам ніяких гарантій не дасть і в НАТО не пустить.
Хоча я взагалі ні в які гарантії не вірю - вже достатньо на світі пожив.
*Можливий правда інший варіант, коли ми(українське суспільство) відмовляється від територій. Тобто ніяких "Кримських платформ" чи іншого. І відповідно весь світ вважає ці території російськими, а не нашими. Тоді можливі всякі НАТО і ЄС.
Але поки-що такий варіант малоймовірний. Суспільство не готове до цього.
По-моему, второй абзац противоречит первому.
Или я чего-то не понял.
Це 2 різні варіанти.
В першому ми визнаємо Крим українським.
В другому ми визнаємо Крим російським.
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Додано: Сер 08 лют, 2023 15:27
andrijk777 написав: ЛАД написав: andrijk777 написав:
............."более-менее прочный мир" можливий ТІЛЬКИ при умові виходу на кордони 91 року.
Інакше ніхто нам ніяких гарантій не дасть і в НАТО не пустить.
Хоча я взагалі ні в які гарантії не вірю - вже достатньо на світі пожив.
*Можливий правда інший варіант, коли ми(українське суспільство) відмовляється від територій. Тобто ніяких "Кримських платформ" чи іншого. І відповідно весь світ вважає ці території російськими, а не нашими. Тоді можливі всякі НАТО і ЄС.
Але поки-що такий варіант малоймовірний. Суспільство не готове до цього.
По-моему, второй абзац противоречит первому.
Или я чего-то не понял.
Це 2 різні варіанти.
В першому ми визнаємо Крим українським.
В другому ми визнаємо Крим російським.
а можна нічого не визнавати і заморозити все так як є
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Додано: Сер 08 лют, 2023 15:37
mephala написав: ЛАД написав:
А тут регулярно вспоминают о потраченных в 2021 примерно 3 млрд. на дороги, как будто эти 3 млрд. нас спасли.
вы решили опять про дороги вспомнить?
жаль ваших детей и внуков не пинули в мясорубку без экипировки - тогда вы по другому бы пели про ярды потраченные на дороги и сколько бы можно было купить на те деньги броников, касок и прочей нелетальной экипировки которая помогает выжить на поле боя.
Почему всё это не было закуплено при предыдущих правительствах, когда на дороги не тратились?
Почему Ваши упрёки адресованы исключительно
"строителям дорог"?
И было бы интересно услышать комментарии о применении этих средств от реальных фронтовиков, особенно, от freeze
и Bobua
. От Успіха
тоже, но он всё-таки немного в глубине.
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Додано: Сер 08 лют, 2023 15:41
andrijk777 написав: ЛАД написав: andrijk777 написав:
............."более-менее прочный мир" можливий ТІЛЬКИ при умові виходу на кордони 91 року.
Інакше ніхто нам ніяких гарантій не дасть і в НАТО не пустить.
Хоча я взагалі ні в які гарантії не вірю - вже достатньо на світі пожив.
*Можливий правда інший варіант, коли ми(українське суспільство) відмовляється від територій. Тобто ніяких "Кримських платформ" чи іншого. І відповідно весь світ вважає ці території російськими, а не нашими. Тоді можливі всякі НАТО і ЄС.
Але поки-що такий варіант малоймовірний. Суспільство не готове до цього.
По-моему, второй абзац противоречит первому.
Или я чего-то не понял.
Це 2 різні варіанти.
В першому ми визнаємо Крим українським.
В другому ми визнаємо Крим російським.
Так понятно.
Но, по-моему, тут больше зависит от того, что визнає РФ.
И я не настаиваю на границах 1991. Возможно, границы 24.02.
Хотя Крым хотелось бы.
А НАТО и ЕС... Не очень понимаю, когда это будет при любом исходе. Не уверен, что быстро.
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Додано: Сер 08 лют, 2023 15:44
andrijk777 написав:
*Можливий правда інший варіант, коли ми(українське суспільство) відмовляється від територій. Тобто ніяких "Кримських платформ" чи іншого. І відповідно весь світ вважає ці території російськими, а не нашими. Тоді можливі всякі НАТО і ЄС.
Але поки-що такий варіант малоймовірний. Суспільство не готове до цього.
В Новейшей Истории это уже 23 тья Война с орками.
- третьего не дано по определению.
И перекраивать мир, после Второй Мировой "просто так" не получиться.
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