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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3491349234933494
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 16:04

  antey1969 написав:В районе Бахмута идет конкретно жестокая мясорубка. Потери русни, заявленные нашими сводками, существенно возросли.
Но фактически никакой информации нет, даже Арестович затихарился и вещает на темы влияния международной политики на рост популяции метеоритов на лужайках подводных колхозов.

Тільки ватна консерва все знає...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 16:08

  lapay написав:
  antey1969 написав:В районе Бахмута идет конкретно жестокая мясорубка. Потери русни, заявленные нашими сводками, существенно возросли.
Но фактически никакой информации нет, даже Арестович затихарился и вещает на темы влияния международной политики на рост популяции метеоритов на лужайках подводных колхозов.

Тільки ватна консерва все знає...

Вы сомневаетесь в том, что "В районе Бахмута идет конкретно жестокая мясорубка. Потери русни, заявленные нашими сводками, существенно возросли"?
И если да, то в чём - в первой фразе или во второй?
Или просто захотелось поговорить о вате?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 16:12

  sashaqbl написав:
  Denik написав:Ріст розходів - то війна та розходи за статтею "національна економіка" всяким аівакомпаніям (5 млрд доларів у 2022) та працівникам заводам тіпа автозбиральних, що зупинилися.

Нє, там трошки інша тема. В грудні ріст грудня 21 - 35%, в січень до січня 22 - вже 59%.
Дуже сильний ріст.


Существует неравномерность бюджетных расходов по месяцам. До войны пик расходов обычно в последние дни года (квартала) - "чтоб на следующий год не порезали". Во время войны парадигма меняется - "быстрее - быстрее все на военные нужды с первых дней бюджетного периода".
Поэтому в декабре 21 был пик расходов, в январе 22 - лои; сейчас наоборот. Смотреть лучше по средневзвешенной - гдето около 50% - это тоже не слабо и тренд на рост расходов
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 16:20

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 16:21

  ЛАД написав:
  mephala написав:
  ЛАД написав:А тут регулярно вспоминают о потраченных в 2021 примерно 3 млрд. на дороги, как будто эти 3 млрд. нас спасли.


вы решили опять про дороги вспомнить?
жаль ваших детей и внуков не пинули в мясорубку без экипировки - тогда вы по другому бы пели про ярды потраченные на дороги и сколько бы можно было купить на те деньги броников, касок и прочей нелетальной экипировки которая помогает выжить на поле боя.

Почему всё это не было закуплено при предыдущих правительствах, когда на дороги не тратились?
Почему Ваши упрёки адресованы исключительно "строителям дорог"?
И было бы интересно услышать комментарии о применении этих средств от реальных фронтовиков, особенно, от freeze и Bobua. От Успіха тоже, но он всё-таки немного в глубине.


во первых - предыдущие покупали. или по вашему экипировка войск в зоне АТО образца 2014 и 2019 годов одни и та же? или должны были успеть за 5 лет экипировать и войска и сделать запас для мобилизованных а этим только дороги строить? они же не зарабатывают на войне. у них же мир в глазах увидеть.
во вторых даже если предыдущие не закупали это означает что и новые не должны закупать? я правильно понял вашу логику?
и мне не нужно спрашивать интернетовских людей - у меня достаточно большой коллектив и были мобилизованные 25-26 февраля. и они сами рассказывали в чем они пошли в бой.
и знаю как наша контора тупо нарезала простой метал что бы вставлять как бронепластины так как вообще нихрена у вояк не было. так что это вы своим детям-внукам лапшу вешайте как дороги важнее и как им хорошо по ним кататься.
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 16:49

  flyman написав:а можна нічого не визнавати і заморозити все так як є

Можна, але це найгірший варіант для України. По-перше це закриває нам вступ до НАТО/ЄС, які б казки нам не розказували і звичайно ніяких репарацій. По-друге РФ може спробувати знову напасти і як мінімум продовжуватиме розвалювати Україну.
Я думаю цей варіант - це крах України як держави.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 17:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sergey_sryvkin написав:Коли давно? Мова була про "завдяки їм втрачені Крим і Луганськ."
Вати повно і в Дніпрі, і в Києві, і в Одесі, і навіть у Львові. То хто ці "ваші" які кращі за "мєстних"? Ті, що кавалірки на заході здають за дикі гроші, кращі за тих, чиї дома розбомблені руснею, міста окуповані, і вони тепер микаються в приймах у "ваших"?..

Про два відсотки я навіть коментувати не буду, це пряма руснява пропаганда "російського Донбасу"


ви вже дістали всі з тою роспропагандою. якщо вам по телемарафону скажуть що 2х2=5 то ви таблицю множення теж обявите російським наративом? )))

а по поводу ваших і наших, порівняйте дії місцевих в окупації в Херсоні і на Донбасі десь.. там і побачите різницю
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 17:01

  ЛАД написав:Так понятно.
Но, по-моему, тут больше зависит от того, что визнає РФ.
И я не настаиваю на границах 1991. Возможно, границы 24.02.
Хотя Крым хотелось бы. :)
А НАТО и ЕС... Не очень понимаю, когда это будет при любом исходе. Не уверен, что быстро.

Та мені і по-моєму усій Україні вже давно плювати що визнає РФ. В ворога ніхто не питає що він хоче.
Між іншим давно(літом-осінню) запримітив що і Захід вже майже не реагує на заяви/слова РФ/путіна.

Якщо вийдемо на кордони 91р. то уявляєте яка в нас буде сильна армія? Нас з радістю приймуть в НАТО. З ЄС звичайно складніше, теоретично за 5-7 років можем вступити(в кращому випадку).
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 17:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Тут про проваленную работу СБУ кто-то писал. Так в обществе и не было запроса на нейтрализацию внутреннего врага. Этого запроса нет и сейчас. Все ОПЗЖисты себя в тылу чувствуют как рыба в воде.
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