Додано: Сер 08 лют, 2023 17:47

Letusrock написав: sergey_sryvkin написав: Про два відсотки я навіть коментувати не буду, це пряма руснява пропаганда "російського Донбасу" Про два відсотки я навіть коментувати не буду, це пряма руснява пропаганда "російського Донбасу"



ви вже дістали всі з тою роспропагандою. ви вже дістали всі з тою роспропагандою.

Letusrock написав: якщо вам по телемарафону скажуть що 2х2=5 то ви таблицю множення теж обявите російським наративом? ))) якщо вам по телемарафону скажуть що 2х2=5 то ви таблицю множення теж обявите російським наративом? )))

Letusrock написав: а по поводу ваших і наших, порівняйте дії місцевих в окупації в Херсоні і на Донбасі десь.. там і побачите різницю а по поводу ваших і наших, порівняйте дії місцевих в окупації в Херсоні і на Донбасі десь.. там і побачите різницю

Якщо вас "дістали всі", то не транслюйте русняві закидони, і можливо "всі" перестануть вас діставати. Українці Донбасу нічим не гірші за інших українців. Багато в чому і кращі.Мені не скажуть, я ТБ взагалі не дивлюсь. Багато років.А ви самі звідки такий вумний?На Донбасі люди виходили на проукраїнські мітинги проти титушні та криміналу.В Херсоні я не був ніколи, та ж, наскільки мені відомо, там виходили на мітинги проти регулярної типу армії РФ. Яка хоча б в теорії не є криміналізованою.Виходили так само недовго - поки можна було, та поки вбивати за це не почали.Тому я б не наважився порівнювати "дії місцевих в окупації". На окупованому Донбасі люди дев'ять років під абєзянами працюють та сдають локації для наших ударів по русні. За інших такого досвіду не маю.