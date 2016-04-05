|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 08 лют, 2023 17:11
Letusrock написав:
а по поводу ваших і наших, порівняйте дії місцевих в окупації в Херсоні і на Донбасі десь.. там і побачите різницю
Разница в действиях местных есть, потому что, в 2014 году местные думали, что придёт РФ и сделает у них тоже самое, как по российскому телевизору
а в 2022 местные, даже в том же Херсоне, уже знали, что несёт в себе русский мир
И в 2014 захват власти был силами диверсантов и местных предателей. Тот же Ходаковский
А в 2022 таки пришли войска РФ. А это сильно меняет мировозрение
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 7660
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 511 раз.
- Подякували: 1233 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Сер 08 лют, 2023 17:26
Непонятно, откуда beee увидел на этой ветке, за последние дни, победные реляции. Ну то таке
Я вижу какие-то пораженческие настроения
Хотелось бы вставить свои 5 копеек
Итак, если я правильно понял, то Bobua & Letusrock предлагают заморозить конфликт по линии ограничения. Заключить какие-то договорености с РФ
А как вы себе это представляете ? Вот серьёзно
Типа, Украина выходит с предложением - давайте прекратим стрелять. Что ваше, то ваше. Что наше, то наше.
И тут возникает вопрос, в каких границах наше ? в каких границах их ?
По линии разграничения ? РФ на это не согласится ни-ког-да. И продолжит военные действия
Отдать РФ Донецкую и Луганскую область ? РФ согласится. И тут же выкатит предъяву про Херсонскую и Запорожскую области. За отказ отдавать Херсон и Запорожье, РФ продолжит военные действия
Представим дальше. Украина соглашается отдать РФ Донецкую, Луганскую, Херсонскую, Запорожскую область в обмен на прекращение военных действий. Заключают договор и прочее бла-бла-бла
Bobua & Letusrock, вы даёте гарантию ?
Что после этого, хоть сразу, хоть через какое-то время РФ не полезет, допустим в Харьковскую область ?
И там проделает тот же финт, захват части области, референдум, вписание в конституцию (схема уже прокатила) и опять или признаёте область за нами, или мы воюем дальше ?
Bobua & Letusrock, вы даёте гарантию, что такого не произойдёт ?
Да или нет ?
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 7660
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 511 раз.
- Подякували: 1233 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Сер 08 лют, 2023 17:37
ЛАД написав: prodigy написав: ЛАД написав:
В 2004, насколько помню, ещё не было ДНР и, соответственно, её флагов.
флаги были конечно рыговские (и комуняцкие), но противостояние началось (и разделение украинцев произошло) именно в 2004 (Майдан, сепарский шабаш в Северодонецке)
запевалой сепаратизма были не только донецкие, сколько харьковские рыги
.....
Вообще-то даже раньше.
Сложно сказать, кто был запевалой, просто Кушнарёв был наиболее авторитетным и влиятельным в то время. Но и достаточно рациональным и умным
. Возможно, если бы он не был убит на охоте, ситуация в дальнейшем могла развиваться иначе.
Тем не менее, моё замечание насчёт 2004г. остаётся в силе.
достаточно рациональным спорно, а на счет умным -очень сомнительно.
говорить складно-не означает демонстрации ума
с позиций сегодняшнего дня (и даже года 2014/15) сколько на Донбассе было и кануло таких "умных" как Кушнарев, на оккупированных дериториях для них отводится роль гауляйторов типа"сальдо/стремоусова", слишком самостоятельных (типа дремов, "ташкент", плотницкий) быстро приводят к одному знаменателю
даже если бы кушнарев не был убит в 2007, то убили бы позже
тогда почти так же был наивен в 2004 как вы сегодня (и Кушнарев мне был симпатичен...осознание надвигающеся беды пришло в 2014 в феврале)
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 9351
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3096 раз.
- Подякували: 3170 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Сер 08 лют, 2023 17:42
beee написав:
Я начинаю подмечать, что больше всех о границах 91 года пишут те, кто находится в мукачевской теробороне.
Сорян, может не в вашу сторону
не то слово.
а ті хто у варшавському або куршавельському котлі то взагалі готові штурмувати Єкатеринбург
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 297
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 лют, 2023 17:47
Letusrock написав: sergey_sryvkin написав:
Про два відсотки я навіть коментувати не буду, це пряма руснява пропаганда "російського Донбасу"
ви вже дістали всі з тою роспропагандою.
Якщо вас "дістали всі", то не транслюйте русняві закидони, і можливо "всі" перестануть вас діставати. Українці Донбасу нічим не гірші за інших українців. Багато в чому і кращі.
Letusrock написав:
якщо вам по телемарафону скажуть що 2х2=5 то ви таблицю множення теж обявите російським наративом? )))
Мені не скажуть, я ТБ взагалі не дивлюсь. Багато років.
Letusrock написав:
а по поводу ваших і наших, порівняйте дії місцевих в окупації в Херсоні і на Донбасі десь.. там і побачите різницю
А ви самі звідки такий вумний?
На Донбасі люди виходили на проукраїнські мітинги проти титушні та криміналу.
В Херсоні я не був ніколи, та ж, наскільки мені відомо, там виходили на мітинги проти регулярної типу армії РФ. Яка хоча б в теорії не є криміналізованою.
Виходили так само недовго - поки можна було, та поки вбивати за це не почали.
Тому я б не наважився порівнювати "дії місцевих в окупації". На окупованому Донбасі люди дев'ять років під абєзянами працюють та сдають локації для наших ударів по русні. За інших такого досвіду не маю.
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 1310
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 425 раз.
- Подякували: 523 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Сер 08 лют, 2023 17:54
beee написав:
Ви, ваші знайомі, хтось зі знайомих є на фронті?
Я начинаю подмечать, что больше всех о границах 91 года пишут те, кто находится в мукачевской теробороне.
Сорян, может не в вашу сторону
Дехто є, але це не має значення. Їх дані дуже суб'єктивні. Переконаний що солдат в окопі знає менше про загальну ситуацію, ніж я за компом.
Щодо кордонів 91 року, то почитайте про 1 Світову війну. І Австро-Угорщина і Німеччина підписали капітуляції маючи територіальні здобутки
! Фізичного виходу ЗСУ на кордони 91-го може і не бути.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 4423
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 262 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 лют, 2023 17:55
pesikot написав:
Итак, если я правильно понял, то Bobua
& Letusrock
предлагают заморозить конфликт по линии ограничения. Заключить какие-то договорености с РФ
А как вы себе это представляете ? Вот серьёзно
Ніяких домовленостей з РФ бути не може, бо вони їх ніколи не будуть виконувати.
Вихід на кордони 91 року є необхідною умовою для закінчення війни, бо ІНАКШЕ - для РФ це буде означати що в них вийшло. Ось вони полізли, повоювали, і - досягли. Отримали. Тому полізуть далі. Це сто відсотків, без варіантів навіть. Крим та Донбас прямий доказ. На ціну їм начхати, заплатять будь яку.
Тому такої опції просто не існує. Або РФ отримає по зубах і втрачає все, тоді буде - "полізли і все просрали, не варто було", або не отримує, і тоді "полізли і отримали, ми нація переможців", І ЛІЗУТЬ ДАЛІ.
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 1310
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 425 раз.
- Подякували: 523 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Сер 08 лют, 2023 18:01
Letusrock написав: beee написав:
Я начинаю подмечать, что больше всех о границах 91 года пишут те, кто находится в мукачевской теробороне.
не то слово.
а ті хто у варшавському або куршавельському котлі то взагалі готові штурмувати Єкатеринбург
... кажуть ватани.
А ось що каже кум з під Бахмуту, прямою мовою.
"Все добре... можна так сказати. Підари лізуть.. та ми їх стримуємо. Знаєш... відчуття, що ти вже близько до дому - воно є. Тут раніше світає, пізніше сонце заходить... от. Дай Боже - дійдемо, і до Сєвєродонецьку, і до Луганську. Звільнимо всі наші території від цієї нечисті москальської. Нічого, тримаємо стрій - все буде добре, все буде Україна!"
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 1310
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 425 раз.
- Подякували: 523 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Сер 08 лют, 2023 18:02
pesikot написав:
Bobua & Letusrock, вы даёте гарантию, что такого не произойдёт ?
Да или нет ?
звісно нема гарантій, і я не за те щоб "просто перестать стрелять".
Мав би гарантоване рішеня то вже б балотувався на президенти.
як писали вище - я за чесний діалог влади і суспільства, по результату якого будемо рухатись далі. а не так що по ТВ одне а по факту інше.
Чи готові чоловіки роками воювати і помирати, чи готові жінки/діти замість гуртків та розваг волонтерити в три зміни санітарками і працювати на патронних заводах..
Чи готова еліта замість посилання в окопи показати особистий приклад, плюс віддати всі "лишні" маєтки під санаторії, всі авто над 10тис у.о. в зону БД, 70% депозитів/акцій/готівки на спецрахунок ЗСУ ?
якщо прям всі готові тоді стаємо укр.талібаном і воюємо хоч і років 10-20, скільки треба))
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 297
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 лют, 2023 18:11
Letusrock написав:
якщо прям всі готові тоді стаємо укр.талібаном і воюємо хоч і років 10-20, скільки треба))
Проблема в тому, в Bobua хоч і ниє, але він на фронті і його можна зрозуміти. А ви явно не готові. Інакше б не оглядалися на всякі батальйони монако і т. д.
Флайман просто хоче щоб перестали стрєлять і він зміг виїхати за кордон.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 1008
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|112166
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|480147
|
|
|1
|4778
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|