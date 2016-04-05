RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3494349534963497>
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 18:13

Встреча ЗЕ, Макрона и Шольца в Париже. Не спроста в таком формате собираются и тем более ЗЕ, который не любит выезжать...и Шольц спецом едит в Париж.
Будут думаю ЗЕ предлагать план выхода на переговоры с пуйлом, через их участие.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 08 лют, 2023 18:15, всього редагувалось 3 разів.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6195
З нами з: 13.09.09
Подякував: 41 раз.
Подякували: 686 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 18:14

  ЛАД написав:Тем не менее, моё замечание насчёт 2004г. остаётся в силе.

ЛАД, где-то встречал о флагах ДНР ещё с 2004 года
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7660
З нами з: 31.08.09
Подякував: 511 раз.
Подякували: 1233 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 18:17

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Bobua & Letusrock, вы даёте гарантию, что такого не произойдёт ?
Да или нет ?

звісно нема гарантій, і я не за те щоб "просто перестать стрелять".
Мав би гарантоване рішеня то вже б балотувався на президенти.
як писали вище - я за чесний діалог влади і суспільства, по результату якого будемо рухатись далі. а не так що по ТВ одне а по факту інше.
Чи готові чоловіки роками воювати і помирати, чи готові жінки/діти замість гуртків та розваг волонтерити в три зміни санітарками і працювати на патронних заводах..
Чи готова еліта замість посилання в окопи показати особистий приклад, плюс віддати всі "лишні" маєтки під санаторії, всі авто над 10тис у.о. в зону БД, 70% депозитів/акцій/готівки на спецрахунок ЗСУ ?
якщо прям всі готові тоді стаємо укр.талібаном і воюємо хоч і років 10-20, скільки треба))

Не готовы давать гарантии, тогда подотрите сопли, возьмите яйки в руки
И примите текущие реалии, по ситуации в войне с РФ

PS. И не смейтесь. Прошло это время
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7660
З нами з: 31.08.09
Подякував: 511 раз.
Подякували: 1233 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 18:19

Лад, почитайте Вікіпедію:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
В російській пише, що з 2005 існувала сепарська організація з цим(ну майже) прапором.
В українській взагалі згадується Інтернаціональний рух Донбасу(з 90 року).
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1008
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 18:21

  sergey_sryvkin написав:
  pesikot написав:Итак, если я правильно понял, то Bobua & Letusrock предлагают заморозить конфликт по линии ограничения. Заключить какие-то договорености с РФ
А как вы себе это представляете ? Вот серьёзно

Ніяких домовленостей з РФ бути не може, бо вони їх ніколи не будуть виконувати.

Вихід на кордони 91 року є необхідною умовою для закінчення війни, бо ІНАКШЕ - для РФ це буде означати що в них вийшло. Ось вони полізли, повоювали, і - досягли. Отримали. Тому полізуть далі. Це сто відсотків, без варіантів навіть. Крим та Донбас прямий доказ. На ціну їм начхати, заплатять будь яку.
Тому такої опції просто не існує. Або РФ отримає по зубах і втрачає все, тоді буде - "полізли і все просрали, не варто було", або не отримує, і тоді "полізли і отримали, ми нація переможців", І ЛІЗУТЬ ДАЛІ.

А не приходило до думки, що полізуть через Литву на Калінінград.
Чи ми тут маєм вмирати за НАТО?
А вони давати кредити під відсотки і слати обіцянки.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 08 лют, 2023 18:22, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30570
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1444 раз.
Подякували: 2609 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 18:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sergey_sryvkin написав:А ось що каже кум з під Бахмуту, прямою мовою.

хороший у вас кум, його треба берегти, таких людей мало.
Я простий смертний, моє оточення попроще, і мій кум просто хоче вернутися звідти живим, звільняти тих хто не дуже й хоче бути звільненим, йому якось незручно
Letusrock
 
Повідомлень: 297
З нами з: 03.05.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 18:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Не готовы давать гарантии, тогда подотрите сопли, возьмите яйки в руки
И примите текущие реалии, по ситуации в войне с РФ

ок, дасте знати в яку в/ч записатись безпосередньо під ваше керівництво
Letusrock
 
Повідомлень: 297
З нами з: 03.05.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 18:26

  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:якщо прям всі готові тоді стаємо укр.талібаном і воюємо хоч і років 10-20, скільки треба))

Проблема в тому, в Bobua хоч і ниє, але він на фронті і його можна зрозуміти. А ви явно не готові. Інакше б не оглядалися на всякі батальйони монако і т. д.
Флайман просто хоче щоб перестали стрєлять і він зміг виїхати за кордон.

Ти не розписуйся за мене, що хочу і чого не хочу.
Відповідай за себе.
Хочеш воювати - іди добровольцем, а не блаблабла за інших.
Я за дотримання прав та свобод громадян згідно Загальної Декларації Прав Людини та Конституції України.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30570
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1444 раз.
Подякували: 2609 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 18:35

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Не готовы давать гарантии, тогда подотрите сопли, возьмите яйки в руки
И примите текущие реалии, по ситуации в войне с РФ

ок, дасте знати в яку в/ч записатись безпосередньо під ваше керівництво

Видишь, как ты быстро сдулся

Когда я тебе описал реалистичный сценарий твоих предложений

И я сомневаюсь, что тебя возможно будет из-за Карпат выковырять

PS. До речі, почитай "Захар Беркут".
Може це тобі мізки вправить
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 08 лют, 2023 18:38, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7660
З нами з: 31.08.09
Подякував: 511 раз.
Подякували: 1233 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 18:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:А ви явно не готові. Інакше б не оглядалися на всякі батальйони монако і т. д.

тут 95% неготові або нехочуть, і просто брешуть на форумі (чекаю дзвінка з воєнкомату, бла-бла).
Я в принципі теж так можу, якщо всім стане легше
Letusrock
 
Повідомлень: 297
З нами з: 03.05.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3494349534963497>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Letusrock, pesikot, sashaqbl і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 112166
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 480147
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4778
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.