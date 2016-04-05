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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 08 лют, 2023 18:13
Встреча ЗЕ, Макрона и Шольца в Париже. Не спроста в таком формате собираются и тем более ЗЕ, который не любит выезжать...и Шольц спецом едит в Париж.
Будут думаю ЗЕ предлагать план выхода на переговоры с пуйлом, через их участие.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Сер 08 лют, 2023 18:15, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Сер 08 лют, 2023 18:14
ЛАД
ЛАД написав:
Тем не менее, моё замечание насчёт 2004г. остаётся в силе.
, где-то встречал о флагах ДНР ещё с 2004 года
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pesikot
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Додано: Сер 08 лют, 2023 18:17
Letusrock написав: pesikot написав:
Bobua & Letusrock, вы даёте гарантию, что такого не произойдёт ?
Да или нет ?
звісно нема гарантій, і я не за те щоб "просто перестать стрелять".
Мав би гарантоване рішеня то вже б балотувався на президенти.
як писали вище - я за чесний діалог влади і суспільства, по результату якого будемо рухатись далі. а не так що по ТВ одне а по факту інше.
Чи готові чоловіки роками воювати і помирати, чи готові жінки/діти замість гуртків та розваг волонтерити в три зміни санітарками і працювати на патронних заводах..
Чи готова еліта замість посилання в окопи показати особистий приклад, плюс віддати всі "лишні" маєтки під санаторії, всі авто над 10тис у.о. в зону БД, 70% депозитів/акцій/готівки на спецрахунок ЗСУ ?
якщо прям всі готові тоді стаємо укр.талібаном і воюємо хоч і років 10-20, скільки треба))
Не готовы давать гарантии, тогда подотрите сопли, возьмите яйки в руки
И примите текущие реалии, по ситуации в войне с РФ
PS. И не смейтесь. Прошло это время
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pesikot
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Додано: Сер 08 лют, 2023 18:19
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sashaqbl
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Додано: Сер 08 лют, 2023 18:21
sergey_sryvkin написав: pesikot написав:
Итак, если я правильно понял, то Bobua
& Letusrock
предлагают заморозить конфликт по линии ограничения. Заключить какие-то договорености с РФ
А как вы себе это представляете ? Вот серьёзно
Ніяких домовленостей з РФ бути не може, бо вони їх ніколи не будуть виконувати.
Вихід на кордони 91 року є необхідною умовою для закінчення війни, бо ІНАКШЕ - для РФ це буде означати що в них вийшло. Ось вони полізли, повоювали, і - досягли. Отримали. Тому полізуть далі. Це сто відсотків, без варіантів навіть. Крим та Донбас прямий доказ. На ціну їм начхати, заплатять будь яку.
Тому такої опції просто не існує. Або РФ отримає по зубах і втрачає все, тоді буде - "полізли і все просрали, не варто було", або не отримує, і тоді "полізли і отримали, ми нація переможців", І ЛІЗУТЬ ДАЛІ.
А не приходило до думки, що полізуть через Литву на Калінінград.
Чи ми тут маєм вмирати за НАТО?
А вони давати кредити під відсотки і слати обіцянки.
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 08 лют, 2023 18:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 08 лют, 2023 18:22
sergey_sryvkin написав:
А ось що каже кум з під Бахмуту, прямою мовою.
хороший у вас кум, його треба берегти, таких людей мало.
Я простий смертний, моє оточення попроще, і мій кум просто хоче вернутися звідти живим, звільняти тих хто не дуже й хоче бути звільненим, йому якось незручно
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Додано: Сер 08 лют, 2023 18:25
pesikot написав:
Не готовы давать гарантии, тогда подотрите сопли, возьмите яйки в руки
И примите текущие реалии, по ситуации в войне с РФ
ок, дасте знати в яку в/ч записатись безпосередньо під ваше керівництво
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Додано: Сер 08 лют, 2023 18:26
sashaqbl написав: Letusrock написав:
якщо прям всі готові тоді стаємо укр.талібаном і воюємо хоч і років 10-20, скільки треба))
Проблема в тому, в Bobua хоч і ниє, але він на фронті і його можна зрозуміти. А ви явно не готові. Інакше б не оглядалися на всякі батальйони монако і т. д.
Флайман просто хоче щоб перестали стрєлять і він зміг виїхати за кордон.
Ти не розписуйся за мене, що хочу і чого не хочу.
Відповідай за себе.
Хочеш воювати - іди добровольцем, а не блаблабла за інших.
Я за дотримання прав та свобод громадян згідно Загальної Декларації Прав Людини та Конституції України.
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Додано: Сер 08 лют, 2023 18:35
Letusrock написав: pesikot написав:
Не готовы давать гарантии, тогда подотрите сопли, возьмите яйки в руки
И примите текущие реалии, по ситуации в войне с РФ
ок, дасте знати в яку в/ч записатись безпосередньо під ваше керівництво
Видишь, как ты быстро сдулся
Когда я тебе описал реалистичный сценарий твоих предложений
И я сомневаюсь, что тебя возможно будет из-за Карпат выковырять
PS. До речі, почитай "Захар Беркут".
Може це тобі мізки вправить
Востаннє редагувалось pesikot
в Сер 08 лют, 2023 18:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 08 лют, 2023 18:36
sashaqbl написав:
А ви явно не готові. Інакше б не оглядалися на всякі батальйони монако і т. д.
тут 95% неготові або нехочуть, і просто брешуть на форумі (чекаю дзвінка з воєнкомату, бла-бла).
Я в принципі теж так можу, якщо всім стане легше
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