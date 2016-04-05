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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3495349634973498>
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 18:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Верещук говорит, что настала пора готовить кадры для пока еще оккупированного Крыма.
В первую очередь чиновников, правоохранителей и учителей.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/02/8/7388488/
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 18:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Видишь, как ты быстро сдулся

Когда я тебе описал реалистичный сценарий твоих предложений

я просто неможу доперти що дає вам право когось кудась відправляти, виставляти притензії небудучи самому там. Може ви взагалі 5-кратний уклоніст в розшуку.
Подібні рекомендації тут прийнятні лише від Хотаба, Успіха, Бобуа та інших пару чоловік
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 18:54

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Видишь, как ты быстро сдулся

Когда я тебе описал реалистичный сценарий твоих предложений

я просто неможу доперти що дає вам право когось кудась відправляти, виставляти притензії небудучи самому там. Може ви взагалі 5-кратний уклоніст в розшуку.
Подібні рекомендації тут прийнятні лише від Хотаба, Успіха, Бобуа та інших пару чоловік

Ну что же, поиграем. Ты готов ?

Я не отправлял тебя куда-то. Ты об этом соврал

Я не выставлял тебе претензии, что ты не воюешь. Ты об этом соврал

Я тебе только спросил, если ты хочешь мира путём отдачи территорий Украины, ты можешь гарантировать, что это будет мир в дальнейшем ?

Ты ответил, что не гарантируешь это

После чго, ты начал приписывать мне то, чего я не говорил
Тут бы хорошо выход detroytred, который за правду. Но сомневаюсь :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 18:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав:Встреча ЗЕ, Макрона и Шольца в Париже. Не спроста в таком формате собираются и тем более ЗЕ, который не любит выезжать...
Зе почти год находился в Украине и свою работу дистанционно делал отлично. Зимой впервые вылетел в США, теперь черёд пообщаться с Европой. Видимо, сейчас есть необходимость именно живого контакта, чтобы заручиться большей поддержкой. IMHO.

  Игорь Алексеевич написав:Будут думаю ЗЕ предлагать план выхода на переговоры с пуйлом, через их участие.
А есть компромисс, который устроит не только глав двух стран, но и самих украинцев? На этот год поставили многое и видят возможность получить хороший результат.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 18:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:тут 95% неготові або нехочуть, і просто брешуть на форумі (чекаю дзвінка з воєнкомату, бла-бла).
Я в принципі теж так можу, якщо всім стане легше

Інші хоч не ниють про права і обов'язки.
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 19:09

  antey1969 написав:Верещук говорит, что настала пора готовить кадры для пока еще оккупированного Крыма.
В первую очередь чиновников, правоохранителей и учителей.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/02/8/7388488/

там же одні колаборанти згідно останніх змін в законодавстві,
що там збираються робити?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 19:32

  Schmit написав: ...і подумайте, чи продовжиться нам допомога, якщо влада неадекватно реагуватиме на факти корупції. Ці процеси йдуть не тільки в Італії, а найстрашніше - в США (послухайте популярного Такера Карлсона наприклад, там піпець просто).

Прикормлена трампістська журнашлюха, яка назвала цю війну "прикордонним конфліктом" і закликала до "територіальних поступок" від України заради миру і порозуміння з "не поганим" путлером.
Булгаковське "Не читайте совецьких газет..." вам в допомогу.
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 19:37

  pesikot написав:Тут бы хорошо выход detroytred, который за правду. Но сомневаюсь :)


И не смейтесь. Прошло это время
(с)

Детройт вже раз двадцять підкреслив, що правда в кожного своя.

Стосовно ж вашої суперечки хто там що збрехав -- то всоте нагадую: непорозуміння при обговоренні можуть бути, виправили перепитати (хто там що мав на увазі - відправляв не відправляв на фронт; уточнили претензії) і закрили питання.
По буквах - Детройт був проти прямої нахабної брехні зі стелі на особисту адресу.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 19:40

  Letusrock написав:якщо прям всі готові тоді стаємо укр.талібаном і воюємо хоч і років 10-20, скільки треба))

Хм.. А якщо не всі готові (наприклад, я знаю, що батальйони "Монако" та "Куршавель" точно не готові), то шо? Без них не воюємо? Чи як?
fler
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 19:46

  beee написав:Який там сором. В 2019 я сразу понял, всё, самоуничтожение запущено

  beee написав:Мне друг сегодня звонил. В блиндаже ещё как-то выживают, в окопах сдохнешь не от осколов, а обморожения пальцев за ночь. -10. Потерь много и у нас.
Тошно уже без конца перемогу читать, оптимисты

Таварищь це український форум :lol:
самоуничтожение запущено для мордора 8)
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