Додано: Сер 08 лют, 2023 18:54

Letusrock написав: pesikot написав: Видишь, как ты быстро сдулся



Когда я тебе описал реалистичный сценарий твоих предложений Видишь, как ты быстро сдулсяКогда я тебе описал реалистичный сценарий твоих предложений

я просто неможу доперти що дає вам право когось кудась відправляти, виставляти притензії небудучи самому там. Може ви взагалі 5-кратний уклоніст в розшуку.

Подібні рекомендації тут прийнятні лише від Хотаба, Успіха, Бобуа та інших пару чоловік я просто неможу доперти що дає вам право когось кудась відправляти, виставляти притензії небудучи самому там. Може ви взагалі 5-кратний уклоніст в розшуку.Подібні рекомендації тут прийнятні лише від Хотаба, Успіха, Бобуа та інших пару чоловік

Ну что же, поиграем. Ты готов ?Я не отправлял тебя куда-то. Ты об этом совралЯ не выставлял тебе претензии, что ты не воюешь. Ты об этом совралЯ тебе только спросил, если ты хочешь мира путём отдачи территорий Украины, ты можешь гарантировать, что это будет мир в дальнейшем ?Ты ответил, что не гарантируешь этоПосле чго, ты начал приписывать мне то, чего я не говорилТут бы хорошо выход, который за правду. Но сомневаюсь