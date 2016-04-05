Когда я тебе описал реалистичный сценарий твоих предложений
я просто неможу доперти що дає вам право когось кудась відправляти, виставляти притензії небудучи самому там. Може ви взагалі 5-кратний уклоніст в розшуку. Подібні рекомендації тут прийнятні лише від Хотаба, Успіха, Бобуа та інших пару чоловік
Когда я тебе описал реалистичный сценарий твоих предложений
я просто неможу доперти що дає вам право когось кудась відправляти, виставляти притензії небудучи самому там. Може ви взагалі 5-кратний уклоніст в розшуку. Подібні рекомендації тут прийнятні лише від Хотаба, Успіха, Бобуа та інших пару чоловік
Ну что же, поиграем. Ты готов ?
Я не отправлял тебя куда-то. Ты об этом соврал
Я не выставлял тебе претензии, что ты не воюешь. Ты об этом соврал
Я тебе только спросил, если ты хочешь мира путём отдачи территорий Украины, ты можешь гарантировать, что это будет мир в дальнейшем ?
Ты ответил, что не гарантируешь это
После чго, ты начал приписывать мне то, чего я не говорил Тут бы хорошо выход detroytred, который за правду. Но сомневаюсь
Игорь Алексеевич написав:Встреча ЗЕ, Макрона и Шольца в Париже. Не спроста в таком формате собираются и тем более ЗЕ, который не любит выезжать...
Зе почти год находился в Украине и свою работу дистанционно делал отлично. Зимой впервые вылетел в США, теперь черёд пообщаться с Европой. Видимо, сейчас есть необходимость именно живого контакта, чтобы заручиться большей поддержкой. IMHO.
Игорь Алексеевич написав:Будут думаю ЗЕ предлагать план выхода на переговоры с пуйлом, через их участие.
А есть компромисс, который устроит не только глав двух стран, но и самих украинцев? На этот год поставили многое и видят возможность получить хороший результат.
Schmit написав: ...і подумайте, чи продовжиться нам допомога, якщо влада неадекватно реагуватиме на факти корупції. Ці процеси йдуть не тільки в Італії, а найстрашніше - в США (послухайте популярного Такера Карлсона наприклад, там піпець просто).
Прикормлена трампістська журнашлюха, яка назвала цю війну "прикордонним конфліктом" і закликала до "територіальних поступок" від України заради миру і порозуміння з "не поганим" путлером. Булгаковське "Не читайте совецьких газет..." вам в допомогу.
pesikot написав:Тут бы хорошо выход detroytred, который за правду. Но сомневаюсь
И не смейтесь. Прошло это время
(с)
Детройт вже раз двадцять підкреслив, що правда в кожного своя.
Стосовно ж вашої суперечки хто там що збрехав -- то всоте нагадую: непорозуміння при обговоренні можуть бути, виправили перепитати (хто там що мав на увазі - відправляв не відправляв на фронт; уточнили претензії) і закрили питання. По буквах - Детройт був проти прямої нахабної брехні зі стелі на особисту адресу.
beee написав:Який там сором. В 2019 я сразу понял, всё, самоуничтожение запущено
beee написав:Мне друг сегодня звонил. В блиндаже ещё как-то выживают, в окопах сдохнешь не от осколов, а обморожения пальцев за ночь. -10. Потерь много и у нас. Тошно уже без конца перемогу читать, оптимисты
Таварищь це український форум самоуничтожение запущено для мордора