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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 08 лют, 2023 19:51
detroytred написав: pesikot написав:
Тут бы хорошо выход detroytred
, который за правду. Но сомневаюсь
И не смейтесь. Прошло это время
(с)
Детройт вже раз двадцять підкреслив, що правда в кожного своя.
Стосовно ж вашої суперечки хто там що збрехав -- то всоте нагадую: непорозуміння при обговоренні можуть бути, виправили перепитати (хто там що мав на увазі - відправляв не відправляв на фронт; уточнили претензії) і закрили питання.
По буквах - Детройт був проти прямої нахабної брехні зі стелі на особисту адресу.
Я тобі привів факти нахабної брехні в мою адресу
Я не відправляв Letusrock
на фронт
А ти що ? ...
Бачишь, як твоя позиція змінюється, в залежності про кого йде мова. А не про що йде мова
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pesikot
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Додано: Сер 08 лют, 2023 19:52
ТИХИЙ написав: Schmit написав:
...і подумайте, чи продовжиться нам допомога, якщо влада неадекватно реагуватиме на факти корупції. Ці процеси йдуть не тільки в Італії, а найстрашніше - в США (послухайте популярного Такера Карлсона
наприклад, там піпець просто).
Прикормлена трампістська журнашлюха, яка назвала цю війну "прикордонним конфліктом" і закликала до "територіальних поступок" від України заради миру і порозуміння з "не поганим" путлером.
Булгаковське "Не читайте совецьких газет..." вам в допомогу.
а це хто?
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Додано: Сер 08 лют, 2023 20:10
fler написав:
Хм.. А якщо не всі готові (наприклад, я знаю, що батальйони "Монако" та "Куршавель" точно не готові), то шо? Без них не воюємо? Чи як?
якщо наприклад 45% хоче воювати а 55% нехоче (цифри поставте любі), тоді як варіант укладається перемиря на рік, і за той період 55% мають остаточно вирішити свої проблеми: а) виїхати в канаду, б) захотіти воювати, в) переконати іншу частину теж нехотіти..
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