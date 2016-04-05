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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3495349634973498
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 19:51

  detroytred написав:
  pesikot написав:Тут бы хорошо выход detroytred, который за правду. Но сомневаюсь :)


И не смейтесь. Прошло это время
(с)

Детройт вже раз двадцять підкреслив, що правда в кожного своя.

Стосовно ж вашої суперечки хто там що збрехав -- то всоте нагадую: непорозуміння при обговоренні можуть бути, виправили перепитати (хто там що мав на увазі - відправляв не відправляв на фронт; уточнили претензії) і закрили питання.
По буквах - Детройт був проти прямої нахабної брехні зі стелі на особисту адресу.

Я тобі привів факти нахабної брехні в мою адресу

Я не відправляв Letusrock на фронт

А ти що ? ...
Бачишь, як твоя позиція змінюється, в залежності про кого йде мова. А не про що йде мова
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 19:52

  ТИХИЙ написав:
  Schmit написав: ...і подумайте, чи продовжиться нам допомога, якщо влада неадекватно реагуватиме на факти корупції. Ці процеси йдуть не тільки в Італії, а найстрашніше - в США (послухайте популярного Такера Карлсона наприклад, там піпець просто).

Прикормлена трампістська журнашлюха, яка назвала цю війну "прикордонним конфліктом" і закликала до "територіальних поступок" від України заради миру і порозуміння з "не поганим" путлером.
Булгаковське "Не читайте совецьких газет..." вам в допомогу.

а це хто?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 20:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Хм.. А якщо не всі готові (наприклад, я знаю, що батальйони "Монако" та "Куршавель" точно не готові), то шо? Без них не воюємо? Чи як?


якщо наприклад 45% хоче воювати а 55% нехоче (цифри поставте любі), тоді як варіант укладається перемиря на рік, і за той період 55% мають остаточно вирішити свої проблеми: а) виїхати в канаду, б) захотіти воювати, в) переконати іншу частину теж нехотіти..
Letusrock
 
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