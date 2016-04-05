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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 349634973498349935003501>
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 19:51

  detroytred написав:
  pesikot написав:Тут бы хорошо выход detroytred, который за правду. Но сомневаюсь :)


И не смейтесь. Прошло это время
(с)

Детройт вже раз двадцять підкреслив, що правда в кожного своя.

Стосовно ж вашої суперечки хто там що збрехав -- то всоте нагадую: непорозуміння при обговоренні можуть бути, виправили перепитати (хто там що мав на увазі - відправляв не відправляв на фронт; уточнили претензії) і закрили питання.
По буквах - Детройт був проти прямої нахабної брехні зі стелі на особисту адресу.

Я тобі привів факти нахабної брехні в мою адресу

Я не відправляв Letusrock на фронт

А ти що ? ...
Бачишь, як твоя позиція змінюється, в залежності про кого йде мова. А не про що йде мова
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 19:52

  ТИХИЙ написав:
  Schmit написав: ...і подумайте, чи продовжиться нам допомога, якщо влада неадекватно реагуватиме на факти корупції. Ці процеси йдуть не тільки в Італії, а найстрашніше - в США (послухайте популярного Такера Карлсона наприклад, там піпець просто).

Прикормлена трампістська журнашлюха, яка назвала цю війну "прикордонним конфліктом" і закликала до "територіальних поступок" від України заради миру і порозуміння з "не поганим" путлером.
Булгаковське "Не читайте совецьких газет..." вам в допомогу.

а це хто?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 20:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Хм.. А якщо не всі готові (наприклад, я знаю, що батальйони "Монако" та "Куршавель" точно не готові), то шо? Без них не воюємо? Чи як?


якщо наприклад 45% хоче воювати а 55% нехоче (цифри поставте любі), тоді як варіант укладається перемиря на рік, і за той період 55% мають остаточно вирішити свої проблеми: а) виїхати в канаду, б) захотіти воювати, в) переконати іншу частину теж нехотіти..
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 20:12

  Letusrock написав:
  fler написав:Хм.. А якщо не всі готові (наприклад, я знаю, що батальйони "Монако" та "Куршавель" точно не готові), то шо? Без них не воюємо? Чи як?


якщо наприклад 45% хоче воювати а 55% нехоче (цифри поставте любі), тоді як варіант укладається перемиря на рік, і за той період 55% мають остаточно вирішити свої проблеми: а) виїхати в канаду, б) захотіти воювати, в) переконати іншу частину теж нехотіти..

Так ти просто хочешь виїхати в Канаду
А чому до того, не виїхав ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 20:18

  ЛАД написав:3. Не знаю точно, откуда Вы. По-видимому с зап. Украины. Что Вы готовы отдать?
Крым и Донбасс? Харьков, Днепр, Запорожье? Не хочу нагнетать, но варианты возможны.

Если вы не видите разницы между первой и второй группой территорий и их населением - это не значит, что она не существует.
А Крым рашка никогда не отдаст и "за ценой не постоит".

4. О "репараціях і контрибуціях".
Я об этом никогда не писал и совсем не уверен, что они будут.

А я просто уверен, что никаких репараций и контрибуций не будет.

К сожалению, не очень уверен и в том, что нас быстро примут в НАТО и ЕС даже после победы. И что будет достаточно инвестиций для восстановления.
Насчет ЕС и инвестиций не знаю, но НАТО не будет никогда. Рашка "за ценой не постоит".

І почекати аж поки московія не розпадеться сама...
А потім приймати будь-які території, що самі схочуть в укр.Україну.

Не распадется. Тем более, что трусливый Запад боится ее распада как огня. И ее союзникам из БРИКСа это тоже не нужно.

"Запомните этот твит", а то мне отпущено не так уж много времени, чтобы увидеть, прав ли я.

PS

Ночью давал ссылку на https://www.washingtonpost.com/opinions/2023/02/07/egg-prices-history-relative-economics/:
В 1901 году средняя семья тратила 42,5 процента своего бюджета на еду , и, по словам экономиста Дейдры Макклоски, типичное домашнее хозяйство среднего класса посвящало приготовлению пищи около 44 часов в неделю. К 2021 году потребители в США тратили около 10% дохода своей семьи на еду и менее 10 часов в неделю на ее приготовление.

Не пойму, почему удалили. Возможно из-за моего комментария. Потому сейчас просто цитата.

А в чем был смысл этой ссылки?
Во-первых, структура потребления 120 лет назад была совершенно другая, не было такого количества ТНП, на которые нынешний золотой миллиард в основном тратит деньги, что требует высоких зарплат. Поэтому и низкие (по нынешним меркам) зарплаты вполне компенсировали расходы среднего класса. В книге "Президенты и политика" видел предвыборный значок президента МакКинли, на котором было обещание обеспечить полный "тормозок" рабочего (предел счастья простого избирателя).
Во-вторых, и это главное, не могут различные по многим параметрам общества развиваться синхронно. Первые университеты в Западной Европе - 11 век.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 20:19

  pesikot написав:
  detroytred написав:
  pesikot написав:Тут бы хорошо выход detroytred, который за правду. Но сомневаюсь :)


И не смейтесь. Прошло это время
(с)

Детройт вже раз двадцять підкреслив, що правда в кожного своя.

Стосовно ж вашої суперечки хто там що збрехав -- то всоте нагадую: непорозуміння при обговоренні можуть бути, виправили перепитати (хто там що мав на увазі - відправляв не відправляв на фронт; уточнили претензії) і закрили питання.
По буквах - Детройт був проти прямої нахабної брехні зі стелі на особисту адресу.

Я тобі привів факти нахабної брехні в мою адресу

Я не відправляв Letusrock на фронт

А ти що ? ...
Бачишь, як твоя позиція змінюється, в залежності про кого йде мова. А не про що йде мова

Який же ти ...

О капець який - в твій бік збрехали (так зрозуміли твої вказівки! - *тогда подотрите сопли, возьмите яйки в руки
И примите текущие реалии, по ситуации в войне с РФ*, і опасіння *И я сомневаюсь, что тебя возможно будет из-за Карпат выковырять*
, що ти відправляв опонента на фронт. Капець брехня на особисту адресу.
Це не більше, ніж непорозуміння.
(І то дуже хитке. Подивись на цитати).

А от коли пишеш на особисту адресу брехню аля -- рашоагент, ольгінець (тобто факт, який можна перевірити, наприклад, за допомогою СБУ), то це інша річ.
Або інші фактичні дані. Які доводяться документами.
Однозначно.
Без трактувань.
Це і є пряма нахабна брехня на особисту адресу.

А ти тепер у позу встаєш по кожному привіду.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 20:22

  Starikan написав:
І почекати аж поки московія не розпадеться сама...
А потім приймати будь-які території, що самі схочуть в укр.Україну.

Не распадется. Тем более, что трусливый Запад боится ее распада как огня. И ее союзникам из БРИКСа это тоже не нужно.

"Запомните этот твит", а то мне отпущено не так уж много времени, чтобы увидеть, прав ли я.

Возможно, что распад произойдёт ещё при вашей жизни, быстрее, чем вы думаете
Желаю вам долгих лет жизни, чтобы это увидеть. А не потому, что этого не произойдет
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 20:22

  andrijk777 написав: Класичний приклад можливої поразки РФ - це поразка Австро-Угорщини в першій світовий війні.

Вы еще распад Римской империи вспомните.
Это все равно, что объяснять термодинамику на основе понятия теплорода.
Мир меняется, если вы этого еще не заметили.
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 20:26

  ЛАД написав: Сложно сказать, кто был запевалой, просто Кушнарёв был наиболее авторитетным и влиятельным в то время. Но и достаточно рациональным и умным. Возможно, если бы он не был убит на охоте, ситуация в дальнейшем могла развиваться иначе.
Тем не менее, моё замечание насчёт 2004г. остаётся в силе.

Кушнарев - враг Украины.
Вы что, не помните, как он бесновался на трибуне в Северодонецке?
prodigy, по-моему, тоже забыл.
А я навсегда запомнил:
"Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой,
с Нашистской силой темною, с Оранжевой чумой".
Востаннє редагувалось Starikan в Сер 08 лют, 2023 20:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 20:27

Справа у тому, що оте питання, яке сьогодні зачепили, по суті крутиться навколо прямої відповіді на:
До якої межі зростання ціни перемоги Україна та українці збираються (готові) воювати?

Зрозуміло, що до перемоги.
Про це поки йде мова.

Але питання вище про інше.
І хто це буде вирішувати, визначати?
Адже у 2014 (мінські) вирішив хто.
І головне - чому?

Так і в майбутньому в будь-який момент можна сказати: а чому б зараз нам не почати вигравати час, бо є загроза (програшу, великих втрат і т.д.).
От з якихось причин припинилася допомога партнерів, ситуація погіршилася і тоді що?
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 08 лют, 2023 20:28, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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