pesikot написав:Тут бы хорошо выход detroytred, который за правду. Но сомневаюсь
И не смейтесь. Прошло это время
(с)
Детройт вже раз двадцять підкреслив, що правда в кожного своя.
Стосовно ж вашої суперечки хто там що збрехав -- то всоте нагадую: непорозуміння при обговоренні можуть бути, виправили перепитати (хто там що мав на увазі - відправляв не відправляв на фронт; уточнили претензії) і закрили питання. По буквах - Детройт був проти прямої нахабної брехні зі стелі на особисту адресу.
Я тобі привів факти нахабної брехні в мою адресу
Я не відправляв Letusrock на фронт
А ти що ? ... Бачишь, як твоя позиція змінюється, в залежності про кого йде мова. А не про що йде мова
Schmit написав: ...і подумайте, чи продовжиться нам допомога, якщо влада неадекватно реагуватиме на факти корупції. Ці процеси йдуть не тільки в Італії, а найстрашніше - в США (послухайте популярного Такера Карлсона наприклад, там піпець просто).
Прикормлена трампістська журнашлюха, яка назвала цю війну "прикордонним конфліктом" і закликала до "територіальних поступок" від України заради миру і порозуміння з "не поганим" путлером. Булгаковське "Не читайте совецьких газет..." вам в допомогу.
fler написав:Хм.. А якщо не всі готові (наприклад, я знаю, що батальйони "Монако" та "Куршавель" точно не готові), то шо? Без них не воюємо? Чи як?
якщо наприклад 45% хоче воювати а 55% нехоче (цифри поставте любі), тоді як варіант укладається перемиря на рік, і за той період 55% мають остаточно вирішити свої проблеми: а) виїхати в канаду, б) захотіти воювати, в) переконати іншу частину теж нехотіти..
fler написав:Хм.. А якщо не всі готові (наприклад, я знаю, що батальйони "Монако" та "Куршавель" точно не готові), то шо? Без них не воюємо? Чи як?
якщо наприклад 45% хоче воювати а 55% нехоче (цифри поставте любі), тоді як варіант укладається перемиря на рік, і за той період 55% мають остаточно вирішити свої проблеми: а) виїхати в канаду, б) захотіти воювати, в) переконати іншу частину теж нехотіти..
Так ти просто хочешь виїхати в Канаду А чому до того, не виїхав ?
В 1901 году средняя семья тратила 42,5 процента своего бюджета на еду , и, по словам экономиста Дейдры Макклоски, типичное домашнее хозяйство среднего класса посвящало приготовлению пищи около 44 часов в неделю. К 2021 году потребители в США тратили около 10% дохода своей семьи на еду и менее 10 часов в неделю на ее приготовление.
Не пойму, почему удалили. Возможно из-за моего комментария. Потому сейчас просто цитата.
А в чем был смысл этой ссылки? Во-первых, структура потребления 120 лет назад была совершенно другая, не было такого количества ТНП, на которые нынешний золотой миллиард в основном тратит деньги, что требует высоких зарплат. Поэтому и низкие (по нынешним меркам) зарплаты вполне компенсировали расходы среднего класса. В книге "Президенты и политика" видел предвыборный значок президента МакКинли, на котором было обещание обеспечить полный "тормозок" рабочего (предел счастья простого избирателя). Во-вторых, и это главное, не могут различные по многим параметрам общества развиваться синхронно. Первые университеты в Западной Европе - 11 век.
pesikot написав:Тут бы хорошо выход detroytred, который за правду. Но сомневаюсь
И не смейтесь. Прошло это время
(с)
Детройт вже раз двадцять підкреслив, що правда в кожного своя.
Стосовно ж вашої суперечки хто там що збрехав -- то всоте нагадую: непорозуміння при обговоренні можуть бути, виправили перепитати (хто там що мав на увазі - відправляв не відправляв на фронт; уточнили претензії) і закрили питання. По буквах - Детройт був проти прямої нахабної брехні зі стелі на особисту адресу.
Я тобі привів факти нахабної брехні в мою адресу
Я не відправляв Letusrock на фронт
А ти що ? ... Бачишь, як твоя позиція змінюється, в залежності про кого йде мова. А не про що йде мова
Який же ти ...
О капець який - в твій бік збрехали (так зрозуміли твої вказівки! - *тогда подотрите сопли, возьмите яйки в руки И примите текущие реалии, по ситуации в войне с РФ*, і опасіння *И я сомневаюсь, что тебя возможно будет из-за Карпат выковырять* , що ти відправляв опонента на фронт. Капець брехня на особисту адресу. Це не більше, ніж непорозуміння. (І то дуже хитке. Подивись на цитати).
А от коли пишеш на особисту адресу брехню аля -- рашоагент, ольгінець (тобто факт, який можна перевірити, наприклад, за допомогою СБУ), то це інша річ. Або інші фактичні дані. Які доводяться документами. Однозначно. Без трактувань. Це і є пряма нахабна брехня на особисту адресу.
ЛАД написав: Сложно сказать, кто был запевалой, просто Кушнарёв был наиболее авторитетным и влиятельным в то время. Но и достаточно рациональным и умным. Возможно, если бы он не был убит на охоте, ситуация в дальнейшем могла развиваться иначе. Тем не менее, моё замечание насчёт 2004г. остаётся в силе.
Кушнарев - враг Украины. Вы что, не помните, как он бесновался на трибуне в Северодонецке? prodigy, по-моему, тоже забыл. А я навсегда запомнил: "Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой, с Нашистской силой темною, с Оранжевой чумой".
Востаннє редагувалось Starikan в Сер 08 лют, 2023 20:44, всього редагувалось 1 раз.
Справа у тому, що оте питання, яке сьогодні зачепили, по суті крутиться навколо прямої відповіді на: До якої межі зростання ціни перемоги Україна та українці збираються (готові) воювати?
Зрозуміло, що до перемоги. Про це поки йде мова.
Але питання вище про інше. І хто це буде вирішувати, визначати? Адже у 2014 (мінські) вирішив хто. І головне - чому?
Так і в майбутньому в будь-який момент можна сказати: а чому б зараз нам не почати вигравати час, бо є загроза (програшу, великих втрат і т.д.). От з якихось причин припинилася допомога партнерів, ситуація погіршилася і тоді що?
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 08 лют, 2023 20:28, всього редагувалось 1 раз.