pesikot написав:Так ти просто хочешь виїхати в Канаду А чому до того, не виїхав ?
ви знову всіх під одну гребенку. це було образно Стосовно мене то виїзд це крайня міра, коли зникне надія на відносно швидке і позитивне закінчення війни. поки що надія є. Плюс тут я маю все, а закордоном нічого. Але майбутнє дітей важливіше А чому не виїхав? Бо невірив що таке безумство можливо в 21 ст., і не слідкував особо після виборів 19-го, навіть новини не читав. А тепер смійтесь і повчайте скільки влізе
pesikot написав:Непонятно, откуда beee увидел на этой ветке, за последние дни, победные реляции. Ну то таке
Я вижу какие-то пораженческие настроения Хотелось бы вставить свои 5 копеек
Итак, если я правильно понял, то Bobua & Letusrock предлагают заморозить конфликт по линии ограничения. Заключить какие-то договорености с РФ А как вы себе это представляете ? Вот серьёзно
Типа, Украина выходит с предложением - давайте прекратим стрелять. Что ваше, то ваше. Что наше, то наше. И тут возникает вопрос, в каких границах наше ? в каких границах их ?
По линии разграничения ? РФ на это не согласится ни-ког-да. И продолжит военные действия Отдать РФ Донецкую и Луганскую область ? РФ согласится. И тут же выкатит предъяву про Херсонскую и Запорожскую области. За отказ отдавать Херсон и Запорожье, РФ продолжит военные действия
Представим дальше. Украина соглашается отдать РФ Донецкую, Луганскую, Херсонскую, Запорожскую область в обмен на прекращение военных действий. Заключают договор и прочее бла-бла-бла
Bobua & Letusrock, вы даёте гарантию ? Что после этого, хоть сразу, хоть через какое-то время РФ не полезет, допустим в Харьковскую область ? И там проделает тот же финт, захват части области, референдум, вписание в конституцию (схема уже прокатила) и опять или признаёте область за нами, или мы воюем дальше ? Bobua & Letusrock, вы даёте гарантию, что такого не произойдёт ? Да или нет ?
+100. Чтоб в здравом уме такое предлагать, попутно сетуя на тяжести войны, нужно проживать как минимум западнёй Тернополя. Типичный пример когда точка сидения у отдельных сограждан определяет мировоззрение.
pesikot написав:Так ти просто хочешь виїхати в Канаду А чому до того, не виїхав ?
ви знову всіх під одну гребенку. це було образно Стосовно мене то виїзд це крайня міра, коли зникне надія на відносно швидке і позитивне закінчення війни. поки що надія є. Плюс тут я маю все, а закордоном нічого. Але майбутнє дітей важливіше А чому не виїхав? Бо невірив що таке безумство можливо в 21 ст., і не слідкував особо після виборів 19-го, навіть новини не читав. А тепер смійтесь і повчайте скільки влізе
Саме тільки з-за Вас заборонений виїзд за кордон))) Ну нема такого явища в країні.
Да не ведіться Ви на такі питання. Нафіга взагалі обговорювати особистості...
detroytred написав:До якої межі зростання ціни перемоги Україна та українці збираються (готові) воювати?
Зрозуміло, що до перемоги. Про це поки йде мова.
Але питання вище про інше. І хто це буде вирішувати, визначати?
Вважаю що в якості життя українці готові багато чому поступитися (навіть сидіння без світла зимою особливо не похитнуло суспільство), навіть в печерах би пожили рік Але людське життя найвища цінність, і тут неможе бути прийнятної ціни. Інша проблема що суспільству не дали вибір, і далі вирішують без них
detroytred написав:До якої межі зростання ціни перемоги Україна та українці збираються (готові) воювати?
Зрозуміло, що до перемоги. Про це поки йде мова.
Але питання вище про інше. І хто це буде вирішувати, визначати?
Вважаю що в якості життя українці готові багато чому поступитися (навіть сидіння без світла зимою особливо не похитнуло суспільство), навіть в печерах би пожили рік Але людське життя найвища цінність, і тут неможе бути прийнятної ціни. Інша проблема що суспільству не дали вибір, і далі вирішують без них
Почекайте, але ж вона є. Ціна.
Саме нею обгрунтовувалися попердні дії (бездії). І будуть обговорюватися наступні можливі.
pesikot написав:Так ти просто хочешь виїхати в Канаду А чому до того, не виїхав ?
ви знову всіх під одну гребенку. це було образно Стосовно мене то виїзд це крайня міра, коли зникне надія на відносно швидке і позитивне закінчення війни. поки що надія є. Плюс тут я маю все, а закордоном нічого. Але майбутнє дітей важливіше А чому не виїхав? Бо невірив що таке безумство можливо в 21 ст., і не слідкував особо після виборів 19-го, навіть новини не читав. А тепер смійтесь і повчайте скільки влізе
А потрібно було слідкувати після 2019 року, навіть після 2014 року
Але ти, не слідкував, але це півбіди Біда в тому, що зараз ти теж не слідкуєшь та смієшься
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 08 лют, 2023 20:45, всього редагувалось 1 раз.
pesikot написав:Непонятно, откуда beee увидел на этой ветке, за последние дни, победные реляции. Ну то таке
Я вижу какие-то пораженческие настроения Хотелось бы вставить свои 5 копеек
Итак, если я правильно понял, то Bobua & Letusrock предлагают заморозить конфликт по линии ограничения. Заключить какие-то договорености с РФ А как вы себе это представляете ? Вот серьёзно
Типа, Украина выходит с предложением - давайте прекратим стрелять. Что ваше, то ваше. Что наше, то наше. И тут возникает вопрос, в каких границах наше ? в каких границах их ?
По линии разграничения ? РФ на это не согласится ни-ког-да. И продолжит военные действия Отдать РФ Донецкую и Луганскую область ? РФ согласится. И тут же выкатит предъяву про Херсонскую и Запорожскую области. За отказ отдавать Херсон и Запорожье, РФ продолжит военные действия
Представим дальше. Украина соглашается отдать РФ Донецкую, Луганскую, Херсонскую, Запорожскую область в обмен на прекращение военных действий. Заключают договор и прочее бла-бла-бла
Bobua & Letusrock, вы даёте гарантию ? Что после этого, хоть сразу, хоть через какое-то время РФ не полезет, допустим в Харьковскую область ? И там проделает тот же финт, захват части области, референдум, вписание в конституцию (схема уже прокатила) и опять или признаёте область за нами, или мы воюем дальше ? Bobua & Letusrock, вы даёте гарантию, что такого не произойдёт ? Да или нет ?
Более реальный варик. Будут какие то негласные договоренности. Наши отойдут по границам донецкой и луганской области. Орки до Крыма на Юге. При чем отходить будут макс. реалистично, с боями. Типа это не договоренности, просто не смогли удержать оборону. Здесь и нарисуют линию разграничения, по которой будет ровно то что происходило с 2014-го по 2022 на линии разграничения того времени. Тупо перестрелки минометным и стрелковым оружием. Нас усиленно начнут накачивать оружием, готовить нашу армию по НАТОвским стандартам, потому Пуйло второй раз не решится на полномасштабную войну. В то же время ему будет что выдать своему плебсу. Он добился достижения всех целей СВО. "Освободил" ДНР и ЛНР. Про Запорожскую с Херсонской области перестанут вспоминать. Про денафикацию и демилитаризацию уже забыли. Кстати про это же говорил Арестович. Ну примерно так. Еще есть вариант ядерной войны. Но такой вариант вообще писец. Первый наиболее реалистичный.
fler написав:Хм.. А якщо не всі готові (наприклад, я знаю, що батальйони "Монако" та "Куршавель" точно не готові), то шо? Без них не воюємо? Чи як?
якщо наприклад 45% хоче воювати а 55% нехоче (цифри поставте любі), тоді як варіант укладається перемиря на рік, і за той період 55% мають остаточно вирішити свої проблеми: а) виїхати в канаду, б) захотіти воювати, в) переконати іншу частину теж нехотіти..
То нам зараз потрібно все кинути та референдум провести? Військовим в окопах шо робити? Перестати вести бойові дії, поки не проголосують? Перемир'я з кацапами... На рік.. Як ви це уявляєте? Ми не будемо стріляти, а вони продовжать (як завжди)? А потім що? а), б) чи в) з вашого списку чи просто віддати кацапам решту нашої території?
pesikot написав:Непонятно, откуда beee увидел на этой ветке, за последние дни, победные реляции. Ну то таке
Я вижу какие-то пораженческие настроения Хотелось бы вставить свои 5 копеек
Итак, если я правильно понял, то Bobua & Letusrock предлагают заморозить конфликт по линии ограничения. Заключить какие-то договорености с РФ А как вы себе это представляете ? Вот серьёзно
Типа, Украина выходит с предложением - давайте прекратим стрелять. Что ваше, то ваше. Что наше, то наше. И тут возникает вопрос, в каких границах наше ? в каких границах их ?
По линии разграничения ? РФ на это не согласится ни-ког-да. И продолжит военные действия Отдать РФ Донецкую и Луганскую область ? РФ согласится. И тут же выкатит предъяву про Херсонскую и Запорожскую области. За отказ отдавать Херсон и Запорожье, РФ продолжит военные действия
Представим дальше. Украина соглашается отдать РФ Донецкую, Луганскую, Херсонскую, Запорожскую область в обмен на прекращение военных действий. Заключают договор и прочее бла-бла-бла
Bobua & Letusrock, вы даёте гарантию ? Что после этого, хоть сразу, хоть через какое-то время РФ не полезет, допустим в Харьковскую область ? И там проделает тот же финт, захват части области, референдум, вписание в конституцию (схема уже прокатила) и опять или признаёте область за нами, или мы воюем дальше ? Bobua & Letusrock, вы даёте гарантию, что такого не произойдёт ? Да или нет ?
Более реальный варик. Будут какие то негласные договоренности. Наши отойдут по границам донецкой и луганской области. Орки до Крыма на Юге. При чем отходить будут макс. реалистично, с боями. Типа это не договоренности, просто не смогли удержать оборону. Здесь и нарисуют линию разграничения, по которой будет ровно то что происходило с 2014-го по 2022 на линии разграничения того времени. Тупо перестрелки минометным и стрелковым оружием. Нас усиленно начнут накачивать оружием, готовить нашу армию по НАТОвским стандартам, потому Пуйло второй раз не решится на полномасштабную войну. В то же время ему будет что выдать своему плебсу. Он добился достижения всех целей СВО. "Освободил" ДНР и ЛНР. Про Запорожскую с Херсонской области перестанут вспоминать. Про денафикацию и демилитаризацию уже забыли. Кстати про это же говорил Арестович. Ну примерно так. Еще есть вариант ядерной войны. Но такой вариант вообще писец. Первый наиболее реалистичный.
Так це корейський варіант. Там теж наче нема ніяких офіційних серйозних договорів, паперів.