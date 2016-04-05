pesikot написав:

Непонятно, откудаувидел на этой ветке, за последние дни, победные реляции. Ну то такеЯ вижу какие-то пораженческие настроенияХотелось бы вставить свои 5 копеекИтак, если я правильно понял, топредлагают заморозить конфликт по линии ограничения. Заключить какие-то договорености с РФА как вы себе это представляете ? Вот серьёзноТипа, Украина выходит с предложением - давайте прекратим стрелять. Что ваше, то ваше. Что наше, то наше.И тут возникает вопрос, в каких границах наше ? в каких границах их ?По линии разграничения ? РФ на это не согласится ни-ког-да. И продолжит военные действияОтдать РФ Донецкую и Луганскую область ? РФ согласится. И тут же выкатит предъяву про Херсонскую и Запорожскую области. За отказ отдавать Херсон и Запорожье, РФ продолжит военные действияПредставим дальше. Украина соглашается отдать РФ Донецкую, Луганскую, Херсонскую, Запорожскую область в обмен на прекращение военных действий. Заключают договор и прочее бла-бла-бла, вы даёте гарантию ?Что после этого, хоть сразу, хоть через какое-то время РФ не полезет, допустим в Харьковскую область ?И там проделает тот же финт, захват части области, референдум, вписание в конституцию (схема уже прокатила) и опять или признаёте область за нами, или мы воюем дальше ?, вы даёте гарантию, что такого не произойдёт ?Да или нет ?