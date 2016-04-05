Schmit написав: ...і подумайте, чи продовжиться нам допомога, якщо влада неадекватно реагуватиме на факти корупції. Ці процеси йдуть не тільки в Італії, а найстрашніше - в США (послухайте популярного Такера Карлсона наприклад, там піпець просто).
Прикормлена трампістська журнашлюха, яка назвала цю війну "прикордонним конфліктом" і закликала до "територіальних поступок" від України заради миру і порозуміння з "не поганим" путлером.
То ми розуміємо тепер, хто такі трампісти, а американський електорат на це все ведеться з усіма витікаючими вже в найближчій перспективі. На жаль такі карлсони є у всіх союзницьких нам країних і набирають все більшої популярності, у тому числі і завдяки постійним зашкварам/непрофесіоналізму наших слуг.
pesikot написав:Непонятно, откуда beee увидел на этой ветке, за последние дни, победные реляции. Ну то таке
Я вижу какие-то пораженческие настроения Хотелось бы вставить свои 5 копеек
Итак, если я правильно понял, то Bobua & Letusrock предлагают заморозить конфликт по линии ограничения. Заключить какие-то договорености с РФ А как вы себе это представляете ? Вот серьёзно
Типа, Украина выходит с предложением - давайте прекратим стрелять. Что ваше, то ваше. Что наше, то наше. И тут возникает вопрос, в каких границах наше ? в каких границах их ?
По линии разграничения ? РФ на это не согласится ни-ког-да. И продолжит военные действия Отдать РФ Донецкую и Луганскую область ? РФ согласится. И тут же выкатит предъяву про Херсонскую и Запорожскую области. За отказ отдавать Херсон и Запорожье, РФ продолжит военные действия
Представим дальше. Украина соглашается отдать РФ Донецкую, Луганскую, Херсонскую, Запорожскую область в обмен на прекращение военных действий. Заключают договор и прочее бла-бла-бла
Bobua & Letusrock, вы даёте гарантию ? Что после этого, хоть сразу, хоть через какое-то время РФ не полезет, допустим в Харьковскую область ? И там проделает тот же финт, захват части области, референдум, вписание в конституцию (схема уже прокатила) и опять или признаёте область за нами, или мы воюем дальше ? Bobua & Letusrock, вы даёте гарантию, что такого не произойдёт ? Да или нет ?
+100. Чтоб в здравом уме такое предлагать, попутно сетуя на тяжести войны, нужно проживать как минимум западнёй Тернополя. Типичный пример когда точка сидения у отдельных сограждан определяет мировоззрение.
+100500 Я говорю об этом, потому что, пожил в Чернигове во время активных боевых действий Когда не было ни электричества, ни воды. Ни продуктов, ни лекарств. А главное, не было надежды
pesikot написав:Непонятно, откуда beee увидел на этой ветке, за последние дни, победные реляции. Ну то таке
Я вижу какие-то пораженческие настроения Хотелось бы вставить свои 5 копеек
Итак, если я правильно понял, то Bobua & Letusrock предлагают заморозить конфликт по линии ограничения. Заключить какие-то договорености с РФ А как вы себе это представляете ? Вот серьёзно
Типа, Украина выходит с предложением - давайте прекратим стрелять. Что ваше, то ваше. Что наше, то наше. И тут возникает вопрос, в каких границах наше ? в каких границах их ?
По линии разграничения ? РФ на это не согласится ни-ког-да. И продолжит военные действия Отдать РФ Донецкую и Луганскую область ? РФ согласится. И тут же выкатит предъяву про Херсонскую и Запорожскую области. За отказ отдавать Херсон и Запорожье, РФ продолжит военные действия
Представим дальше. Украина соглашается отдать РФ Донецкую, Луганскую, Херсонскую, Запорожскую область в обмен на прекращение военных действий. Заключают договор и прочее бла-бла-бла
Bobua & Letusrock, вы даёте гарантию ? Что после этого, хоть сразу, хоть через какое-то время РФ не полезет, допустим в Харьковскую область ? И там проделает тот же финт, захват части области, референдум, вписание в конституцию (схема уже прокатила) и опять или признаёте область за нами, или мы воюем дальше ? Bobua & Letusrock, вы даёте гарантию, что такого не произойдёт ? Да или нет ?
+100. Чтоб в здравом уме такое предлагать, попутно сетуя на тяжести войны, нужно проживать как минимум западнёй Тернополя. Типичный пример когда точка сидения у отдельных сограждан определяет мировоззрение.
+100500 Я говорю об этом, потому что, пожил в Чернигове во время активных боевых действий Когда не было ни электричества, ни воды. Ни продуктов, ни лекарств. А главное, не было надежды
https://armyinform.com.ua/2023/02/08/u- ... nyj-golod/ На початок цієї війни загальні запаси усіх калібрів у москалів складали від 15 до 20 мільйонів. Влітку москалі застосовували від 60 до 80 тисяч снарядів щодоби. Зараз ці цифри становлять від 15 до 20 тисяч. Можуть виготовляти максимум 125 тисяч снарядів на місяць. Якщо 20 лімонів розділити на 60 тис, це приблизно 333 дня. За рік вони виробили 1.5 лімона снарядів, це на 25 днів.
otg написав:Более реальный варик. Будут какие то негласные договоренности. Наши отойдут по границам донецкой и луганской области. Орки до Крыма на Юге. При чем отходить будут макс. реалистично, с боями. Типа это не договоренности, просто не смогли удержать оборону. Здесь и нарисуют линию разграничения, по которой будет ровно то что происходило с 2014-го по 2022 на линии разграничения того времени. Тупо перестрелки минометным и стрелковым оружием. Нас усиленно начнут накачивать оружием, готовить нашу армию по НАТОвским стандартам, потому Пуйло второй раз не решится на полномасштабную войну. В то же время ему будет что выдать своему плебсу. Он добился достижения всех целей СВО. "Освободил" ДНР и ЛНР. Про Запорожскую с Херсонской области перестанут вспоминать. Про денафикацию и демилитаризацию уже забыли. Кстати про это же говорил Арестович. Ну примерно так. Еще есть вариант ядерной войны. Но такой вариант вообще писец. Первый наиболее реалистичный.
Так це корейський варіант. Там теж наче нема ніяких офіційних серйозних договорів, паперів.
Не совсем корейский. Там есть демилитаризованная зона и стрельбы через нее нет. И в ЮКорее стоят 30 тыс. американских войск, так что Киму не позволено особо развернуться с агрессией.
Кстати, я считаю, что две Кореи - это начало цепочки американских фейлов после 2МВ (Куба, Вьетнам, потеря влияния в Лат.Америке, потеря Ирана....).
там вроде ссылка есть? но в целом - военный аналитик, который поддерживает Украину, но при этом старается быть объективным в освещении боевых действий, без присущего большинству наших и зарубежных аналитиков ура-патриотизма и пропаганды
ЛАД написав:3. Не знаю точно, откуда Вы. По-видимому с зап. Украины. Что Вы готовы отдать? Крым и Донбасс? Харьков, Днепр, Запорожье? Не хочу нагнетать, но варианты возможны.
Если вы не видите разницы между первой и второй группой территорий и их населением - это не значит, что она не существует. А Крым рашка никогда не отдаст и "за ценой не постоит".
4. О "репараціях і контрибуціях". Я об этом никогда не писал и совсем не уверен, что они будут.
А я просто уверен, что никаких репараций и контрибуций не будет.
К сожалению, не очень уверен и в том, что нас быстро примут в НАТО и ЕС даже после победы. И что будет достаточно инвестиций для восстановления.
Насчет ЕС и инвестиций не знаю, но НАТО не будет никогда. Рашка "за ценой не постоит".
І почекати аж поки московія не розпадеться сама... А потім приймати будь-які території, що самі схочуть в укр.Україну.
Не распадется. Тем более, что трусливый Запад боится ее распада как огня. И ее союзникам из БРИКСа это тоже не нужно.
"Запомните этот твит", а то мне отпущено не так уж много времени, чтобы увидеть, прав ли я.
1. Що за такий залізний аргумент "за ценой не постоит"? 31 серпня 1996 року великая и необятная расея з ядерним оружеем підписує фактично капітуляцію з малюсінькою Чечнею. Чого тоді "за ценой не постояли"??? 2. Те що ви назвали БРІКС союзниками РФ викликає тільки сміх від вашого незнання ситуації. Союзники РФ це Іран, Корея і деякі країни Африки.
detroytred Респект ему, в любом случае. Но, вряд ли он хочет из окопа вернуться в какой-нибудь прифронтовой Чернигов, Сумы, Харьков или Запорожье, озвучивая свои мысли до договорённости с РФ вместо продолжения войны.
Востаннє редагувалось serg1974 в Сер 08 лют, 2023 21:05, всього редагувалось 1 раз.