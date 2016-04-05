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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3499350035013502>
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 21:04

  adeges написав:
  Letusrock написав:
  sashaqbl написав:А ви явно не готові. Інакше б не оглядалися на всякі батальйони монако і т. д.

тут 95% неготові або нехочуть, і просто брешуть на форумі (чекаю дзвінка з воєнкомату, бла-бла).
Я в принципі теж так можу, якщо всім стане легше


редкий проблеск правды ) говорить что думаешь сейчас часто не патриотично, как минимум. это как писять против ветра

я понимаю, что цифрам 1000 уничтоженных рашистов последние дни многие радуются? а ведь у каждой медали есть и вторая цифра. уместно будет тогда почитать мнение на эту тему Тома Купера. свежее https://medium.com/@x_TomCooper_x/ukrai ... 842d9c9e47

Бобуа може прочитати про "ротацію": imposing attrition upon own troops
Востаннє редагувалось flyman в Сер 08 лют, 2023 21:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 21:05

  andrijk777 написав:1. Що за такий залізний аргумент "за ценой не постоит"? 31 серпня 1996 року великая и необятная расея з ядерним оружеем підписує фактично капітуляцію з малюсінькою Чечнею. Чого тоді "за ценой не постояли"???


чем концептуально 1996 год отличается в рашке от 2023? просто ума не приложу. разве что наличием путина и 20 годами жесткой пропаганды. ну и ценами на ресурсы немного. а так да, кейс чечни 1996 и Украины 2023 - просто метч
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 21:06

  detroytred написав:Там теж наче нема ніяких офіційних серйозних договорів, паперів.
А их и не будет. Просто пока жив пуйло их быть не может априори. Но это не Корейский вариант. Там раздел произошел в результате внутреннего конфликта. У нас же в результате захватнической войны со стороны другого государства. Неудачное кто то придумал сравнение.
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 21:11

  serg1974 написав:detroytred Респект ему, в любом случае. Но, вряд ли он хочет из окопа вернуться в какой-нибудь прифронтовой Чернигов, Сумы, Харьков или Запорожье, озвучивая свои мысли до договорённости с РФ вместо продолжения войны.

Тоді вибачаюсь. Не так зрозумів Вашу думку.
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 21:14


Нарешті будуть "скальпи".
Востаннє редагувалось Schmit в Сер 08 лют, 2023 21:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 21:19

  andrijk777 написав: 1. Що за такий залізний аргумент "за ценой не постоит"? 31 серпня 1996 року великая и необятная расея з ядерним оружеем підписує фактично капітуляцію з малюсінькою Чечнею. Чого тоді "за ценой не постояли"???
2. Те що ви назвали БРІКС союзниками РФ викликає тільки сміх від вашого незнання ситуації. Союзники РФ це Іран, Корея і деякі країни Африки.

1. На это утверждение уже ответили. Вы пытаетесь сравнивать ельцинскую и путинскую рашки.
2. Ваши "союзники" рашки тем более вызывают смех. Главный ее союзник - Китай, у которого на порядки больше возможностей. Поначалу он сдерживался, сейчас прямо поддерживает ее агрессию. На словах - только политически, на деле - всячески помогает обходить санкции.
Фактически Председатель Си объявил войну западному миру. Это признают и американцы и стараются "не обострять" - Байден с трибуны Конгресса призывал "конкурировать", а не "противостоять". Потому что вбухивают в военку триллион ежегодно, а к военному противостоянию с Китаем не готовы, как недавно заявил какой-то американский чин.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 21:25

  Starikan написав:
  andrijk777 написав: 1. Що за такий залізний аргумент "за ценой не постоит"? 31 серпня 1996 року великая и необятная расея з ядерним оружеем підписує фактично капітуляцію з малюсінькою Чечнею. Чого тоді "за ценой не постояли"???
2. Те що ви назвали БРІКС союзниками РФ викликає тільки сміх від вашого незнання ситуації. Союзники РФ це Іран, Корея і деякі країни Африки.

1. На это утверждение уже ответили. Вы пытаетесь сравнивать ельцинскую и путинскую рашки.
2. Ваши "союзники" рашки тем более вызывают смех. Главный ее союзник - Китай, у которого на порядки больше возможностей. Поначалу он сдерживался, сейчас прямо поддерживает ее агрессию. На словах - только политически, на деле - всячески помогает обходить санкции.
Фактически Председатель Си объявил войну западному миру. Это признают и американцы и стараются "не обострять" - Байден с трибуны Конгресса призывал "конкурировать", а не "противостоять". Потому что вбухивают в военку триллион ежегодно, а к военному противостоянию с Китаем не готовы, как недавно заявил какой-то американский чин.

Ваша думка - які плани в Штатів, в Європи (німців-французів, з поляками і Ко, угорцями все наче зрозуміло)?
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 21:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ТИХИЙ написав:
  beee написав:Який там сором. В 2019 я сразу понял, всё, самоуничтожение запущено

  beee написав:Мне друг сегодня звонил. В блиндаже ещё как-то выживают, в окопах сдохнешь не от осколов, а обморожения пальцев за ночь. -10. Потерь много и у нас.
Тошно уже без конца перемогу читать, оптимисты

Таварищь це український форум
самоуничтожение запущено для мордора 8)


Конкретно ти його запускав? Чи про "мордор 73%" йдеться.
Хоча байдуже.
Краще вдохновитись вічним фото
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beee
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 21:44

  Starikan написав:
  andrijk777 написав: 1. Що за такий залізний аргумент "за ценой не постоит"? 31 серпня 1996 року великая и необятная расея з ядерним оружеем підписує фактично капітуляцію з малюсінькою Чечнею. Чого тоді "за ценой не постояли"???
2. Те що ви назвали БРІКС союзниками РФ викликає тільки сміх від вашого незнання ситуації. Союзники РФ це Іран, Корея і деякі країни Африки.

1. На это утверждение уже ответили. Вы пытаетесь сравнивать ельцинскую и путинскую рашки.
2. Ваши "союзники" рашки тем более вызывают смех. Главный ее союзник - Китай, у которого на порядки больше возможностей. Поначалу он сдерживался, сейчас прямо поддерживает ее агрессию. На словах - только политически, на деле - всячески помогает обходить санкции.
Фактически Председатель Си объявил войну западному миру. Это признают и американцы и стараются "не обострять" - Байден с трибуны Конгресса призывал "конкурировать", а не "противостоять". Потому что вбухивают в военку триллион ежегодно, а к военному противостоянию с Китаем не готовы, как недавно заявил какой-то американский чин.

1. Ви не відповіли що за такий аргумент "за ценой не постоит". В мене є свій аргумент "Перемога або смерть" - тому ми точно переможемо. :D
2. Факти, докази? Тільки бла-бла-бла. Сі об'явив війну Заходу - це взагалі якісь фантазії. Звичайна конкуренція, не більше того.
Зброю Сі не постачає, тому ніякий він не союзник. У нас 30+ союзників які постачають нам зброю.

Ви якось сильно переоцінюєте можливості "путінської расеї". 22 лютого у путіна були прекрасні можливості виграти війну. Він не реалізував це. Зазвичай(історично) такі війни закінчуються поразкою агресора. Зокрема нам помагає пів світу, РФ - ніхто.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 21:48

  andrijk777 написав:
  Starikan написав:
  andrijk777 написав: 1. Що за такий залізний аргумент "за ценой не постоит"? 31 серпня 1996 року великая и необятная расея з ядерним оружеем підписує фактично капітуляцію з малюсінькою Чечнею. Чого тоді "за ценой не постояли"???
2. Те що ви назвали БРІКС союзниками РФ викликає тільки сміх від вашого незнання ситуації. Союзники РФ це Іран, Корея і деякі країни Африки.

1. На это утверждение уже ответили. Вы пытаетесь сравнивать ельцинскую и путинскую рашки.
2. Ваши "союзники" рашки тем более вызывают смех. Главный ее союзник - Китай, у которого на порядки больше возможностей. Поначалу он сдерживался, сейчас прямо поддерживает ее агрессию. На словах - только политически, на деле - всячески помогает обходить санкции.
Фактически Председатель Си объявил войну западному миру. Это признают и американцы и стараются "не обострять" - Байден с трибуны Конгресса призывал "конкурировать", а не "противостоять". Потому что вбухивают в военку триллион ежегодно, а к военному противостоянию с Китаем не готовы, как недавно заявил какой-то американский чин.

1. Ви не відповіли що за такий аргумент "за ценой не постоит". В мене є свій аргумент "Перемога або смерть" - тому ми точно переможемо. :D
2. Факти, докази? Тільки бла-бла-бла. Сі об'явив війну Заходу - це взагалі якісь фантазії. Звичайна конкуренція, не більше того.
Зброю Сі не постачає, тому ніякий він не союзник. У нас 30+ союзників які постачають нам зброю.

Ви якось сильно переоцінюєте можливості "путінської расеї". 22 лютого у путіна були прекрасні можливості виграти війну. Він не реалізував це. Зазвичай(історично) такі війни закінчуються поразкою агресора. Зокрема нам помагає пів світу, РФ - ніхто.


Вы из окопа пишите, под обстрелом? Уважаю
adeges
 
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