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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3499350035013502
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 21:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Номенклатура военных поставок Украине меняется, Вашингтон хочет, чтобы Киев вернул захваченные РФ территории - Госсекретарь Блинкен о возможной передаче истребителей
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 22:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  adeges написав:Вы из окопа пишите, под обстрелом? Уважаю

Головне, що не з мокрого памперса. Тут, останнім часом, набігло море таких пісунів. Видно, що башляють, гібридним воїнам світла...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 23:16

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Так понятно.
Но, по-моему, тут больше зависит от того, что визнає РФ.
И я не настаиваю на границах 1991. Возможно, границы 24.02.
Хотя Крым хотелось бы. :)
А НАТО и ЕС... Не очень понимаю, когда это будет при любом исходе. Не уверен, что быстро.

Та мені і по-моєму усій Україні вже давно плювати що визнає РФ. В ворога ніхто не питає що він хоче.
Між іншим давно(літом-осінню) запримітив що і Захід вже майже не реагує на заяви/слова РФ/путіна.

Якщо вийдемо на кордони 91р. то уявляєте яка в нас буде сильна армія? Нас з радістю приймуть в НАТО. З ЄС звичайно складніше, теоретично за 5-7 років можем вступити(в кращому випадку).

Оно-то плевать, но без их визнання война не закончится. Без их согласия будет то, что Вы сами написали в ответе flyman перед этим.
Насчёт "с радостью в НАТО"... Для НАТО очень выгодно принять Швецию и Финляндию. Но вот Турции захотелось кое-чего добиться и...
У Украины тоже найдутся противники при том, что достаточно большое количество настойчивых сторонников.
ЛАД
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  #<1 ... 3499350035013502
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