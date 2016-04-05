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Напад росії і білорусі на Україну
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GALeon
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Додано: Сер 08 лют, 2023 22:27
adeges написав:
Вы из окопа пишите, под обстрелом? Уважаю
Головне, що не з мокрого памперса. Тут, останнім часом, набігло море таких пісунів. Видно, що башляють, гібридним воїнам світла...
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Додано: Сер 08 лют, 2023 23:16
andrijk777 написав: ЛАД написав:
Так понятно.
Но, по-моему, тут больше зависит от того, что визнає РФ.
И я не настаиваю на границах 1991. Возможно, границы 24.02.
Хотя Крым хотелось бы.
А НАТО и ЕС... Не очень понимаю, когда это будет при любом исходе. Не уверен, что быстро.
Та мені і по-моєму усій Україні вже давно плювати що визнає РФ. В ворога ніхто не питає що він хоче.
Між іншим давно(літом-осінню) запримітив що і Захід вже майже не реагує на заяви/слова РФ/путіна.
Якщо вийдемо на кордони 91р. то уявляєте яка в нас буде сильна армія? Нас з радістю приймуть в НАТО. З ЄС звичайно складніше, теоретично за 5-7 років можем вступити(в кращому випадку).
Оно-то плевать, но без их визнання война не закончится. Без их согласия будет то, что Вы сами написали в ответе flyman
перед этим.
Насчёт "с радостью в НАТО"... Для НАТО очень
выгодно принять Швецию и Финляндию. Но вот Турции захотелось кое-чего добиться и...
У Украины тоже найдутся противники при том, что достаточно большое количество настойчивых сторонников.
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