ЛАД написав:Так понятно. Но, по-моему, тут больше зависит от того, что визнає РФ. И я не настаиваю на границах 1991. Возможно, границы 24.02. Хотя Крым хотелось бы. А НАТО и ЕС... Не очень понимаю, когда это будет при любом исходе. Не уверен, что быстро.
Та мені і по-моєму усій Україні вже давно плювати що визнає РФ. В ворога ніхто не питає що він хоче. Між іншим давно(літом-осінню) запримітив що і Захід вже майже не реагує на заяви/слова РФ/путіна.
Якщо вийдемо на кордони 91р. то уявляєте яка в нас буде сильна армія? Нас з радістю приймуть в НАТО. З ЄС звичайно складніше, теоретично за 5-7 років можем вступити(в кращому випадку).
Оно-то плевать, но без их визнання война не закончится. Без их согласия будет то, что Вы сами написали в ответе flyman перед этим. Насчёт "с радостью в НАТО"... Для НАТО очень выгодно принять Швецию и Финляндию. Но вот Турции захотелось кое-чего добиться и... У Украины тоже найдутся противники при том, что достаточно большое количество настойчивых сторонников.
prodigy написав:...... флаги были конечно рыговские (и комуняцкие), но противостояние началось (и разделение украинцев произошло) именно в 2004 (Майдан, сепарский шабаш в Северодонецке)
запевалой сепаратизма были не только донецкие, сколько харьковские рыги .....
Вообще-то даже раньше. Сложно сказать, кто был запевалой, просто Кушнарёв был наиболее авторитетным и влиятельным в то время. Но и достаточно рациональным и умным. Возможно, если бы он не был убит на охоте, ситуация в дальнейшем могла развиваться иначе. Тем не менее, моё замечание насчёт 2004г. остаётся в силе.
достаточно рациональным спорно, а на счет умным -очень сомнительно. говорить складно-не означает демонстрации ума
с позиций сегодняшнего дня (и даже года 2014/15) сколько на Донбассе было и кануло таких "умных" как Кушнарев, на оккупированных дериториях для них отводится роль гауляйторов типа"сальдо/стремоусова", слишком самостоятельных (типа дремов, "ташкент", плотницкий) быстро приводят к одному знаменателю. даже если бы кушнарев не был убит в 2007, то убили бы позже
Насчёт реализма и ума спорить бессмысленно - доказать невозможно. Сравнивать Кушнарёва с перечисленным Вами отребьем это всё-таки перебор. И с Януковичем его тоже сравнивать не приходится.
тогда почти так же был наивен в 2004 как вы сегодня (и Кушнарев мне был симпатичен...осознание надвигающеся беды пришло в 2014 в феврале)
Насчёт наивности - это Ваше мнение, оставайтесь при нём и дальше, Ваше право. Осознание надвигающейся беды ко мне пришло, если правильно помню, в начале января, когда движущие силы и лозунги начали уходить от начальных и радикализироваться и уходить вправо. Правда, не буду преувеличивать, таких результатов не ожидал.
Представляет собой видоизменённый флаг России[источник не указан 151 день] с чёрной полосой сверху вместо белой.
и
Первый флаг Донецкой Народной Республики был создан весной 2014 года организацией «Донецкая республика», которая разместила на флаге слова «ДОНЕЦКАЯ» и «РЕСПУБЛИКА», выполненные в стиле русского устава, сверху и снизу от герба соответственно. В целом этот флаг был, в свою очередь, основан на флаге организации, появившемся почти сразу после её основания (не считая первых недель, когда использовался одноцветный чёрный флаг с теми же атрибутами), отличия были только в изображении герба на нём.
В любом случае, это до создания ДНР это могло быть чьим угодно флагом, но уж точно не флагом ДНР. Не пойму, зачем об этом спорить? Лишь бы поспорить?
pesikot написав:............ Представим дальше. Украина соглашается отдать РФ Донецкую, Луганскую, Херсонскую, Запорожскую область в обмен на прекращение военных действий. Заключают договор и прочее бла-бла-бла
Bobua & Letusrock, вы даёте гарантию ? Что после этого, хоть сразу, хоть через какое-то время РФ не полезет, допустим в Харьковскую область ? .........
К большому сожалению даже выход на границы 1991 тоже никаких гарантий не даёт.