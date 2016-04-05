Додано: Сер 08 лют, 2023 23:33

prodigy написав: ЛАД написав: prodigy написав: ......

флаги были конечно рыговские (и комуняцкие), но противостояние началось (и разделение украинцев произошло) именно в 2004 (Майдан, сепарский шабаш в Северодонецке)



запевалой сепаратизма были не только донецкие, сколько харьковские рыги

..... ......флаги были конечно рыговские (и комуняцкие), но противостояние началось (и разделение украинцев произошло) именно в 2004 (Майдан, сепарский шабаш в Северодонецке)запевалой сепаратизма были не только донецкие, сколько харьковские рыги.....

Вообще-то даже раньше.

Сложно сказать, кто был запевалой, просто Кушнарёв был наиболее авторитетным и влиятельным в то время. Но и достаточно рациональным и умным. Возможно, если бы он не был убит на охоте, ситуация в дальнейшем могла развиваться иначе.

Тем не менее, моё замечание насчёт 2004г. остаётся в силе. Вообще-то даже раньше.Сложно сказать, кто был запевалой, просто Кушнарёв был наиболее авторитетным и влиятельным в то время.. Возможно, если бы он не был убит на охоте, ситуация в дальнейшем могла развиваться иначе.Тем не менее, моё замечание насчёт 2004г. остаётся в силе.



достаточно рациональным спорно, а на счет умным -очень сомнительно.

говорить складно-не означает демонстрации ума



с позиций сегодняшнего дня (и даже года 2014/15) сколько на Донбассе было и кануло таких "умных" как Кушнарев, на оккупированных дериториях для них отводится роль гауляйторов типа"сальдо/стремоусова", слишком самостоятельных (типа дремов, "ташкент", плотницкий) быстро приводят к одному знаменателю.

даже если бы кушнарев не был убит в 2007, то убили бы позже достаточно рациональным спорно, а на счет умным -очень сомнительно.говорить складно-не означает демонстрации умас позиций сегодняшнего дня (и даже года 2014/15) сколько на Донбассе было и кануло таких "умных" как Кушнарев, на оккупированных дериториях для них отводится роль гауляйторов типа"сальдо/стремоусова", слишком самостоятельных (типа дремов, "ташкент", плотницкий) быстро приводят к одному знаменателю.даже если бы кушнарев не был убит в 2007, то убили бы позже

тогда почти так же был наивен в 2004 как вы сегодня (и Кушнарев мне был симпатичен...осознание надвигающеся беды пришло в 2014 в феврале)

таких

Насчёт реализма и ума спорить бессмысленно - доказать невозможно.Сравнивать Кушнарёва с перечисленным Вами отребьем это всё-таки перебор.И с Януковичем его тоже сравнивать не приходится.Насчёт наивности - это Ваше мнение, оставайтесь при нём и дальше, Ваше право.Осознание надвигающейся беды ко мне пришло, если правильно помню, в начале января, когда движущие силы и лозунги начали уходить от начальных и радикализироваться и уходить вправо. Правда, не буду преувеличивать,результатов не ожидал.