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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3500350135023503>
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 21:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Номенклатура военных поставок Украине меняется, Вашингтон хочет, чтобы Киев вернул захваченные РФ территории - Госсекретарь Блинкен о возможной передаче истребителей
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 22:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  adeges написав:Вы из окопа пишите, под обстрелом? Уважаю

Головне, що не з мокрого памперса. Тут, останнім часом, набігло море таких пісунів. Видно, що башляють, гібридним воїнам світла...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 23:16

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Так понятно.
Но, по-моему, тут больше зависит от того, что визнає РФ.
И я не настаиваю на границах 1991. Возможно, границы 24.02.
Хотя Крым хотелось бы. :)
А НАТО и ЕС... Не очень понимаю, когда это будет при любом исходе. Не уверен, что быстро.

Та мені і по-моєму усій Україні вже давно плювати що визнає РФ. В ворога ніхто не питає що він хоче.
Між іншим давно(літом-осінню) запримітив що і Захід вже майже не реагує на заяви/слова РФ/путіна.

Якщо вийдемо на кордони 91р. то уявляєте яка в нас буде сильна армія? Нас з радістю приймуть в НАТО. З ЄС звичайно складніше, теоретично за 5-7 років можем вступити(в кращому випадку).

Оно-то плевать, но без их визнання война не закончится. Без их согласия будет то, что Вы сами написали в ответе flyman перед этим.
Насчёт "с радостью в НАТО"... Для НАТО очень выгодно принять Швецию и Финляндию. Но вот Турции захотелось кое-чего добиться и...
У Украины тоже найдутся противники при том, что достаточно большое количество настойчивых сторонников.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 23:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://censor.net/ua/news/3398661/golo ... vidalnosti

300ярдов заморозить чтобы потом вернуть РФно уже после снятия санкций. Нам с них несколько ярдов которые возникнут в результате эффективного управления ими.
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 23:33

  prodigy написав:
  ЛАД написав:
  prodigy написав:......
флаги были конечно рыговские (и комуняцкие), но противостояние началось (и разделение украинцев произошло) именно в 2004 (Майдан, сепарский шабаш в Северодонецке)

запевалой сепаратизма были не только донецкие, сколько харьковские рыги
.....

Вообще-то даже раньше.
Сложно сказать, кто был запевалой, просто Кушнарёв был наиболее авторитетным и влиятельным в то время. Но и достаточно рациональным и умным. Возможно, если бы он не был убит на охоте, ситуация в дальнейшем могла развиваться иначе.
Тем не менее, моё замечание насчёт 2004г. остаётся в силе.


достаточно рациональным спорно, а на счет умным -очень сомнительно.
говорить складно-не означает демонстрации ума

с позиций сегодняшнего дня (и даже года 2014/15) сколько на Донбассе было и кануло таких "умных" как Кушнарев, на оккупированных дериториях для них отводится роль гауляйторов типа"сальдо/стремоусова", слишком самостоятельных (типа дремов, "ташкент", плотницкий) быстро приводят к одному знаменателю.
даже если бы кушнарев не был убит в 2007, то убили бы позже

Насчёт реализма и ума спорить бессмысленно - доказать невозможно.
Сравнивать Кушнарёва с перечисленным Вами отребьем это всё-таки перебор.
И с Януковичем его тоже сравнивать не приходится.


тогда почти так же был наивен в 2004 как вы сегодня (и Кушнарев мне был симпатичен...осознание надвигающеся беды пришло в 2014 в феврале)

Насчёт наивности - это Ваше мнение, оставайтесь при нём и дальше, Ваше право.
Осознание надвигающейся беды ко мне пришло, если правильно помню, в начале января, когда движущие силы и лозунги начали уходить от начальных и радикализироваться и уходить вправо. Правда, не буду преувеличивать, таких результатов не ожидал.
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 23:46

  pesikot написав:
  ЛАД написав:Тем не менее, моё замечание насчёт 2004г. остаётся в силе.

ЛАД, где-то встречал о флагах ДНР ещё с 2004 года

Какие могли быть флаги ДНР, если тогда ещё не было самой ДНР? и ДАЖЕ РАЗГОВОРОВ?
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 23:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  pesikot написав:
  ЛАД написав:Тем не менее, моё замечание насчёт 2004г. остаётся в силе.

ЛАД, где-то встречал о флагах ДНР ещё с 2004 года

Какие могли быть флаги ДНР, если тогда ещё не было самой ДНР? и ДАЖЕ РАЗГОВОРОВ?
днр не було, а розмови на локальному рівні могли й бути. Ви ж з Харкова навряд чи цікавилися міськими божевільними в Донецьку.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 23:53

  sashaqbl написав:Лад, почитайте Вікіпедію:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
В російській пише, що з 2005 існувала сепарська організація з цим(ну майже) прапором.
В українській взагалі згадується Інтернаціональний рух Донбасу(з 90 року).

Передёргиваете.
Вот что в русской Вики:
Представляет собой видоизменённый флаг России[источник не указан 151 день] с чёрной полосой сверху вместо белой.

и
Первый флаг Донецкой Народной Республики был создан весной 2014 года организацией «Донецкая республика», которая разместила на флаге слова «ДОНЕЦКАЯ» и «РЕСПУБЛИКА», выполненные в стиле русского устава, сверху и снизу от герба соответственно. В целом этот флаг был, в свою очередь, основан на флаге организации, появившемся почти сразу после её основания (не считая первых недель, когда использовался одноцветный чёрный флаг с теми же атрибутами), отличия были только в изображении герба на нём.

В любом случае, это до создания ДНР это могло быть чьим угодно флагом, но уж точно не флагом ДНР.
Не пойму, зачем об этом спорить? Лишь бы поспорить?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 23:57

  pesikot написав:............
Представим дальше. Украина соглашается отдать РФ Донецкую, Луганскую, Херсонскую, Запорожскую область в обмен на прекращение военных действий. Заключают договор и прочее бла-бла-бла

Bobua & Letusrock, вы даёте гарантию ?
Что после этого, хоть сразу, хоть через какое-то время РФ не полезет, допустим в Харьковскую область ?
.........

К большому сожалению даже выход на границы 1991 тоже никаких гарантий не даёт.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 00:19

  ЛАД написав:Но вот Турции захотелось кое-чего добиться и...

...и зачем турки сжиагают кораны, Аллах же все видит...
cohan
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