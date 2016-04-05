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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3500350135023503
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 00:30

[давай по новой, Миша, все *ня]
Востаннє редагувалось cohan в Чет 09 лют, 2023 00:35, всього редагувалось 2 разів.
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 00:30

  Starikan написав:
  ЛАД написав: Сложно сказать, кто был запевалой, просто Кушнарёв был наиболее авторитетным и влиятельным в то время. Но и достаточно рациональным и умным. Возможно, если бы он не был убит на охоте, ситуация в дальнейшем могла развиваться иначе.
Тем не менее, моё замечание насчёт 2004г. остаётся в силе.

Кушнарев - враг Украины.
Вы что, не помните, как он бесновался на трибуне в Северодонецке?
prodigy, по-моему, тоже забыл.
А я навсегда запомнил:
"Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой,
с Нашистской силой темною, с Оранжевой чумой".

Было.
Но это не противоречит тому, что он был авторитетным и влиятельным и рациональным и умным.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 00:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Какие могли быть флаги ДНР, если тогда ещё не было самой ДНР? и ДАЖЕ РАЗГОВОРОВ?

все правильно, суета пошла после взятия Крима , понаехало по паспортам.
Goodman
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  #<1 ... 3500350135023503
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