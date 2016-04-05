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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 09 лют, 2023 00:30
[давай по новой, Миша, все *ня]
Востаннє редагувалось cohan
в Чет 09 лют, 2023 00:35, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 09 лют, 2023 00:30
Starikan написав: ЛАД написав:
Сложно сказать, кто был запевалой, просто Кушнарёв был наиболее авторитетным и влиятельным в то время. Но и достаточно рациональным и умным. Возможно, если бы он не был убит на охоте, ситуация в дальнейшем могла развиваться иначе.
Тем не менее, моё замечание насчёт 2004г. остаётся в силе.
Кушнарев - враг Украины.
Вы что, не помните, как он бесновался на трибуне в Северодонецке?prodigy
, по-моему, тоже забыл.
А я навсегда запомнил:
"Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой,
с Нашистской силой темною, с Оранжевой чумой".
Было.
Но это не противоречит тому, что он был авторитетным и влиятельным и рациональным и умным.
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Додано: Чет 09 лют, 2023 00:37
ЛАД написав:
Какие могли быть флаги ДНР, если тогда ещё не было самой ДНР? и ДАЖЕ РАЗГОВОРОВ?
все правильно, суета пошла после взятия Крима , понаехало по паспортам.
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