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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3500350135023503
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 00:30

[давай по новой, Миша, все *ня]
Востаннє редагувалось cohan в Чет 09 лют, 2023 00:35, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 00:30

  Starikan написав:
  ЛАД написав: Сложно сказать, кто был запевалой, просто Кушнарёв был наиболее авторитетным и влиятельным в то время. Но и достаточно рациональным и умным. Возможно, если бы он не был убит на охоте, ситуация в дальнейшем могла развиваться иначе.
Тем не менее, моё замечание насчёт 2004г. остаётся в силе.

Кушнарев - враг Украины.
Вы что, не помните, как он бесновался на трибуне в Северодонецке?
prodigy, по-моему, тоже забыл.
А я навсегда запомнил:
"Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой,
с Нашистской силой темною, с Оранжевой чумой".

Было.
Но это не противоречит тому, что он был авторитетным и влиятельным и рациональным и умным.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 00:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Какие могли быть флаги ДНР, если тогда ещё не было самой ДНР? и ДАЖЕ РАЗГОВОРОВ?

все правильно, суета пошла после взятия Крима , понаехало по паспортам.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 00:57

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  pesikot написав:.......
ЛАД, где-то встречал о флагах ДНР ещё с 2004 года

Какие могли быть флаги ДНР, если тогда ещё не было самой ДНР? и ДАЖЕ РАЗГОВОРОВ?
днр не було, а розмови на локальному рівні могли й бути. Ви ж з Харкова навряд чи цікавилися міськими божевільними в Донецьку.

"розмови на локальному рівні" были. И в Харькове тоже. И не только в Харькове.
prodigy правильно вспомнил о "ЮВУАР" в 2004 - viewtopic.php?p=5539378#p5539378. Но назревало это ещё раньше.
К сожалению, у наших политиков не хватило ума на то, чтобы склеивать Украину, а не продолжать раскалывать её ещё сильнее.
Разговоры могли быть какие угодно, но флагов ДНР до появления ДНР быть не могло.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 01:18

Опубликован "Меморандум назначенному госсекретарю Уоррену Кристоферу от Лоуренса С. Иглбергера, Прощальные мысли: внешняя политика США в ближайшие годы" от 05.01.1993 - https://nsarchive.gwu.edu/document/29753-document-1-memorandum-secretary-state-designate-warren-christopher-lawrence-s
Из описания документа:
” Среди «потенциальных неприятностей» — «вооруженный конфликт между Россией и любым из ряда государств на ее периферии, причем Украина — не самая вероятная, но, безусловно, самая опасная возможность».
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 01:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Події тільки почались.
Цей рік, це провал бліцкригу і початок війни на виснаження, скільки б вона не тривала.
рфія перейшла до знищення нас своїми тілами за рахунок чистої арифметики - може наступити день, коли ми кінчимось фізично чисельно.

Всі люблять розповідати, який нещасний путін та орки, але він щасливий. Ман'як живе в світі, де руйнуються міста та гинуть люди, його підтримка росте, а він будує тоталітарну державу.
І чим гірші будуть умови життя, тим більше буде підтримка.

Портніков.

Пам'ятаю, як жданов триндів: мы перемелем 100 тысяч и по законам войны в книжке, соотношение 1:3, значит мы выведем армию из строя и война закончится.

Борис Джонсон вже ж визнав помилку, щодо нашого вступу в НАТО на початку війни, коли зі всіх щілин кричали про те, що Україна в НАТО не вступить років 10, а байден починав свої промови, що він нам НЕ дасть.

Будемо сподіватись, що зі зброєю роздуплились
beee
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 02:05

Обычно военные заключают долгосрочные неконкурентные контракты главным образом с фирмами, производящими дорогостоящие товары, проектирование, проектирование и производство которых занимает десятилетия, например, корабли, самолеты и спутники. Однако в новый бюджет заложено «чрезвычайное» положение , позволяющее Пентагону подписывать многолетние неконкурентные соглашения о производстве более заурядных товаров: боеприпасов, ракет, реактивных снарядов и других существующих систем. Это отход от существующей практики.
........
В целом, возможно, до 25 различных сборочных линий могут быть запущены или перезапущены, если эта мера будет полностью профинансирована присваивателями. Подрядчики настаивают на том, что им нужен был более четкий сигнал от Пентагона, прежде чем они предпримут шаги по «разогреву» старых производственных линий. Это утверждение, учитывая, пожалуй, самый богатый рынок продаж оружия с 1980-х годов, трудно поверить. В этом году Конгресс выделил вооруженным силам на 44,6 миллиарда долларов больше , чем запросил Пентагон; даже ускоренными темпами большая часть оружия, которое Конгресс хочет закупить в экстренном порядке, не может быть произведена в течение нескольких лет. В некоторых случаях ожидание будет намного дольше.
.....
Мы поддерживаем оборонно-промышленную базу, которая прогрета и готова к работе. И нет оснований думать, что война в Украине скоро закончится.

https://www.washingtonpost.com/opinions/2023/01/25/pentagon-ukraine-weapons-stockpile/
ЛАД
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