Обычно военные заключают долгосрочные неконкурентные контракты главным образом с фирмами, производящими дорогостоящие товары, проектирование, проектирование и производство которых занимает десятилетия, например, корабли, самолеты и спутники. Однако в новый бюджет заложено «чрезвычайное» положение , позволяющее Пентагону подписывать многолетние неконкурентные соглашения о производстве более заурядных товаров: боеприпасов, ракет, реактивных снарядов и других существующих систем. Это отход от существующей практики.

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В целом, возможно, до 25 различных сборочных линий могут быть запущены или перезапущены, если эта мера будет полностью профинансирована присваивателями. Подрядчики настаивают на том, что им нужен был более четкий сигнал от Пентагона, прежде чем они предпримут шаги по «разогреву» старых производственных линий. Это утверждение, учитывая, пожалуй, самый богатый рынок продаж оружия с 1980-х годов, трудно поверить. В этом году Конгресс выделил вооруженным силам на 44,6 миллиарда долларов больше , чем запросил Пентагон; даже ускоренными темпами большая часть оружия, которое Конгресс хочет закупить в экстренном порядке, не может быть произведена в течение нескольких лет. В некоторых случаях ожидание будет намного дольше.

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Мы поддерживаем оборонно-промышленную базу, которая прогрета и готова к работе. И нет оснований думать, что война в Украине скоро закончится.