Додано: Чет 09 лют, 2023 05:36

detroytred написав: Ваша думка - які плани в Штатів, в Європи (німців-французів, з поляками і Ко, угорцями все наче зрозуміло)? Ваша думка - які плани в Штатів, в Європи (німців-французів, з поляками і Ко, угорцями все наче зрозуміло)?

Нет у них никаких планов, они действуют ситуативно.Сначала давали каски, потом джавелины, потом хаймарсы и ПВО, сейчас собираются дать танки (насколько я понял, когда рак свистнет, а об их количестве даже говорить смешно) и глубоко озабоченно обсуждают возможность когда-нибудь дать самолеты. Напугал их пуйло еще декабрьским 2021 года ультиматумом, а особенно - предупреждением в начале нападения на Украину. Их робкий лепет об "открытых для всех дверях в НАТО по уставу" - просто неуклюжая попытка скрыть этот испуг, порожденный страусиной политикой - не верить в войну в Европе.Сейчас вроде бы постепенно освобождаются от этого страха, но что конкретно делать с пуйловской рашкой и ее армией - не знают. Отсюда и комедия с поставками оружия, во время которой (не)кстати выясняется, что совершенно не готовы к конвенциональной войне - всё старье ржавеет на складах, военные производства свернуты, по гиперзвуковым ракетам отстали даже от Китая.И это несмотря на путинские заявки на многополярность и локальные войны на территории бывшего СССР; вполне могу представить, что за кулисами Запад одобрял такой подход - ему же проще иметь дело с аналогом Союза, чем с какими-то "географическими новостями" (с), у которых еще какие-то собственные интересы. Киссинджера помните? правда, он на старости признал свою ошибку, но нам от этого не легче.В отношении оружия - начинают понимать, что никакие вундервафли (кроме ядерных, разумеется) типа стелсов и прочего хайтека, на которых распилили триллионы, не помогут против миллионных бронированных армий потенциальных противников, поддержанных хорошей ПВО. "Война - это война" (с), а не игра на симуляторах.Если о далеко идущих планах - возврат к какой-нибудь разновидности Realpolitik, в которой судьба Украины даже не обсуждается. Потому что придется любой ценой сосуществовать с тоталитарными странами - мировой фабрикой с полуторамиллиардным населением и поставщиком 30% мировых ресурсов, занимающей полконтинента и обладающей крупнейшим ядерным арсеналом. Такая уж сейчас эпоха: тоталитаризм, обеспечивающий главное для пресловутого "обывателя" - стабильность государства, - расползается по миру. Вот пуйло ругают, что он сидит на своем посту уже 20 лет - а чем лучше меркелиха, просидевшая 16 лет премьером с полномочиями, как у президента Штатов?