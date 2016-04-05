pesikot написав:Непонятно, откуда beee увидел на этой ветке, за последние дни, победные реляции. Ну то таке
Я вижу какие-то пораженческие настроения Хотелось бы вставить свои 5 копеек
Итак, если я правильно понял, то Bobua & Letusrock заморозить конфликт по линии ограничения. Заключить какие-то договорености с РФ А как вы себе это представляете ? Вот серьёзно
Типа, Украина выходит с предложением - давайте прекратим стрелять. Что ваше, то ваше. Что наше, то наше. И тут возникает вопрос, в каких границах наше ? в каких границах их ?
По линии разграничения ? РФ на это не согласится ни-ког-да. И продолжит военные действия Отдать РФ Донецкую и Луганскую область ? РФ согласится. И тут же выкатит предъяву про Херсонскую и Запорожскую области. За отказ отдавать Херсон и Запорожье, РФ продолжит военные действия
Представим дальше. Украина соглашается отдать РФ Донецкую, Луганскую, Херсонскую, Запорожскую область в обмен на прекращение военных действий. Заключают договор и прочее бла-бла-бла
Bobua & Letusrock, вы даёте гарантию ? Что после этого, хоть сразу, хоть через какое-то время РФ не полезет, допустим в Харьковскую область ? И там проделает тот же финт, захват части области, референдум, вписание в конституцию (схема уже прокатила) и опять или признаёте область за нами, или мы воюем дальше ? Bobua & Letusrock, вы даёте гарантию, что такого не произойдёт ? Да или нет ?
Якщо коротко, то сценаріїв я описував два (вільний переказ):
1) популісти-ухилянти-пацифісти-всіВтомленіВійною в тилах -- вгамовуються, перестають вимагати від ЗСУ магічних трюків, а влада занюхує нові настрої, і перестає тиснути на війська; війська глибоко закопуються, втрати ЗСУ суттєво зменшуються, московія стогне під санкціями і не може їх уникнути, бо застрягла, але не здатна без копняка сама вийти з окупованих територій. :) І от це -- ви майже всі чомусь звете "поразкою"...?
2) тили продовжують вимагати "кордони91р", чи ще якусь муть; влада-генерали тиснуть на солдатів, солдати вмирають ні за що, але народу це не муляє, бо ж 25років у війську -- то норм. перевірена прадідами схема; отже на ті кордони ми колись вилазимо з пошарпаним, скаліченим військом, наші солдати вже просуваються на милицях, бо багаторазово поранені, а ВЛК вирішувала, що то "незначні порушення функцій" і "індивідуально" визнавала їх придатними, а набрати нових солдатів вже ніде, бо вся нація буде на "марафоні нац.єдності -- втечи від повістки", втім то не біда -- стріляти більше нема куди, бо страшно -- всюди навколо (крім заходу) ядерна недокраїна; з якої ще й почнуть знімати санкції (бо вона ж "маладэц" -- вийшла...), а от вона зможе стріляти по нас безкарно десятиліттями...; а ще й "звільнені" крими і елдеенерії виберуть купу якихось моторол в укр.ВР, як то вони вже зробили в окрузі #51 мізером голосів (~половина тисячі! голосів за депутата-мажоритарника... :() І от отаке -- назвете "перемогою"??? :( Але у Києві таки відкриється "стіна плачу". Втім, у глушині -- в Протасовому Яру, біля отого футурустичного величезного надпису "I don't understand what is коїться" -- для тих небагатьох, хто вибуде з нац.марафону, і кого там вантажитимуть на поїзди на фронт... окопаний неглибоко, звісно ж, бо ЛАД сказав, що глибоко -- то буде задорого, та й чого вони там мають бути в безпеці, поки в міста регулярно прилітатимуть ракети...? :(
ЛАД написав:
Bobua написав:..........
ЛАД
Сегодня, к сожалению, не вижу других вариантов, кроме воевать до победы. Добиться приемлемых условий мира от Путина сегодня, на мой взгляд, не реально.
Вырыть окопы, обустроенные блиндажи и т.д. и т.п. и "отступить на заранее обустроенные позиции", как предлагает Bobua, - ничего не изменит. Война из-за этого не прекратится и солдаты гибнуть не перестанут.
Обстрелы городов тоже не прекратятся. Зато РФ получит
Я хорошо понимаю чувства Bobua, но предлагаемые им решения не выдерживают никакой, даже самой слабой критики.
О. Цікаво...
А що таке перемога? От в яку мить ми знатимемо, що перемогли? Кордони 91р? А якщо стрельнуть з-за тих кордонів, з відстані 1, 10, 100...м, чи десь аж з Каспію? Що тоді робити? Ми ж скромні, сором'язливі й за кордон чомусь не стріляємо... Ми навіть тут інколи не стріляємо! Чи перемога -- то коли дійдемо до Хабаровська (наявні добровольці й виловлені, звісно ж, бо досвідчені ухилянти "занадто цивільні", їм "воювать ніззя", поки мріють про "перемогу"). Чи до Пекіну підем, якщо він почне захищати натовпи своїх емігрантів? Вдаримо по китаю китайськими дронами, га?
Глибокий бліндаж нічо не змінить? Це з якої точки зору?? Невже є якесь розпорядження небес, що всі військові мають вмерти, і саме тому навіть хворих повертають поближче до фронту, а ще й не копають глибочезні бліндажі? Аби не затягувати процес??
Чи може краще було би змінити критерії "перемоги"? Напр., не території і 1:1(?) померлих, а просто й витончено 1(укр):100(моск.трупиків)...
Які ж рішення "витримують критику"? Давайте послухаємо їх... ..........
ЛАД написав:........ Какой смысл создавать мощные укрепления, условно говоря, строить "линию Мажино", если не собираешься сидеть там годами, а планируешь наступать и освобождать оккупированные территории? И Вы опять проигнорировали замечание о реальности создания хороших укреплений во время войны на 1000-км-ой линии фронта, да ещё в приемлемые сроки.
Уже писал - хорошо понимаю чувства Bobua, но предлагаемые им решения... увы, не реальны и ведут к поражению.
І знову ж таки -- що таке перемога? І що таке поразка?
А після тієї перемоги нам вже ж не буде потрібна та "лінія Мажино" по всіх східних і північних кордонах? І на півдні теж, мабуть... Санкції теж вже не потрібні будуть??
Але якщо я правильно все розумію, то ми воюємо не з простою недокраїною, а з ядерною недокраїною. А ще -- ми вже почали подумки ділити репарації і контрибуції. І вишенькою на торті мають бути "кордони 91р"? Чи заберемо ще й "рейнську область"?
Але мені трошки незрозуміла відмінність такого сценарію від, напр., 1 і 2 WW. Пригадуєте? Як німців покарали у WW1, і в що це вилилось у WW2 Крім того ньюансику, що фашисти не встигли з яд.зроєю.
То чого саме ми хочемо досягти наступами? (крім як зменшення концентрації фронтовиків у суспільстві...; і повернення в укр.електорат великої маси укр.ненависницького "насєлєнія" кримів і елдеенерій...; і де всі хто хоче повернути ті території і те насілєніє? чому всі ці люди вже не на фронті, з нашого боку...)
То що головне в наших планах? Невже те, що московія має чітко побачити свій програш? І світ має це побачити? Так, аби моск. пропагандонам було на чому вирощувати "праведний гнів"? Так, аби економіч.санкції (які ж знімуть після "кордонів 91р", чи не так?) не завадили їм всім "сплатітся" в надії на реванш??
Вы слишком много вопросов поднимаете в одном посте, тяжело отвечать. Но попробую. 1. "що таке перемога?" Я реалист и о задаче "дійти до Хабаровська" никогда даже не думал. Точно ответить не этот вопрос не могу - этот ответ может зависеть от ситуации, может быть границы 1991, может, 24.02.22, а может, и какие-то другие. Причём, многое тут зависит от того, чего хочет добиться Запад. Главный результат - более-менее прочный мир с серьёзными гарантиями Запада.
2. О "линии Мажино". Во-первых, я писал о реальности. Создать такое во время войны, вблизи от линии фронта... Во-вторых, где её сегодня создавать? Вблизи сегодняшней линии фронта? Сколько отступить 10-20-100 км? В-третьих, создание серьёзно инженерных укреплений на 1000 км фронта весьма дорогостоящее мероприятие, при этом ничего не гарантирующее - любая "линия Мажино" может быть прорвана на сравнительно узком участке с обрушением всей линии. Т.е. такая линия должна быть глубоко эшелонирована. Такие укрепления, конечно, сильно поднимают цену для наступающих, но пока что РФ о потерях не сильно переживает.
3. Не знаю точно, откуда Вы. По-видимому с зап. Украины. Что Вы готовы отдать? Крым и Донбасс? Харьков, Днепр, Запорожье? Не хочу нагнетать, но варианты возможны. Где установить линию? На сегодняшней линии фронта? Так на это не согласны ни мы, ни Путин.
4. О "репараціях і контрибуціях". Я об этом никогда не писал и совсем не уверен, что они будут. Учитывая наличие ЯО, практически уверен, что никаких "рейнских областей" не будет. Соответственно, не будет "Як німців покарали у WW1, і в що це вилилось у WW2". Кстати, Макрон говорил о том же, просто рановато. К сожалению, не очень уверен и в том, что нас быстро примут в НАТО и ЕС даже после победы. И что будет достаточно инвестиций для восстановления.
5. После победы нужны будут и линии обороны (но тогда будет понятнее, где их создавать), правда, не очень понятно за какие средства, если речь идёт о 2000 км границы. Думаю, важнее и реальные серьёзные союзники и вооружения. Нужны будут и санкции. Так же практически уверен, что они не будут сняты единовременно, а будут сниматься постепенно в зависимости от поведения РФ.
Это так, вкратце. Можно было бы ещё много писать, но не буду. Здесь форум, а не политический журнал.
Невже нам не вигідніше було би глибоко вкопатись, і довго чавити московіїю санкціями? Поки вона святкуватиме "паБєду"... І створити надійні, безпечні бункери (і назвати їх "тир") на лінії розмежування, і пропускати через них все населення України (за вхідну плату, коли насення впевниться, що то безпечно), аби кожен міг потім хвалитися, що стрельнув у напрямку москвинів. От я стріляв -- дуже приємні відчуття. Жаль, що не видно було як вони падають сотнями десь за деревами, але трошки уяви -- і вуаля! У решти солдатів тут зір кращий і називають 2-3значні числа :)
Вигідніше. Но не реально. Сегодняшнее удержание линии фронта на Донбассе, как понимаю, благодаря нескольким причинам - оборона там создавалась годами; очень много городов, которые взять сложнее, чем прорвать оборону в чистом поле; по-видимому, туповатость росс. командования, но они всё же учатся и когда-то поумнеют. "2-3значні числа :)". Вы правильно поставили смайлик. Это из серии: "Говорите и вы". :)
І почекати аж поки московія не розпадеться сама... А потім приймати будь-які території, що самі схочуть в укр.Україну.
Але навіть розпад московії -- чи й справді він вирішить всі проблеми? От довкола Ізраїлю не одна ж країна, а купа-купезна. Але чомусь всі вони сплять і бачать як би по ньому ще разочок стрельнути...
Подождать, конечно, можно. Правда, не очень понятно, сколько придётся ждать. Постоянные аналогии с Израилем несколько надоели. Ситуации во многом сильно отличаются.
Чи може вирішенням проблем був би все-таки надійний захист, нескінченні санкції, а ще дуже висока ціна за кожного вбитого українця? Замість підігрівання азарту орди нашими смертями... :(
Согласен. Но как этого добиться?
Кстати, был очень рад сообщениям марта 2022 о переговорах и условиях мира. Они (если верить тогдашним "утечкам информации") были, на мой взгляд более-менее приемлемыми. Не знаю, почему они сорвались.
В 1901 году средняя семья тратила 42,5 процента своего бюджета на еду , и, по словам экономиста Дейдры Макклоски, типичное домашнее хозяйство среднего класса посвящало приготовлению пищи около 44 часов в неделю. К 2021 году потребители в США тратили около 10% дохода своей семьи на еду и менее 10 часов в неделю на ее приготовление.
Не пойму, почему удалили. Возможно из-за моего комментария. Потому сейчас просто цитата.
1) * миру не може бути... довгого (наразі). * і швидкий вдаваний мир -- гірший за деякі види війни, бо з "мирної" московії знімуть санкції, і х.з. яким боком то нам потім вилізе... * погана війна -- коли ми граємось у тупі наступи, і масово вмираємо. * хороша війна -- ми в обороні, нас і далі підтримують, а санкції на максималках, і ми добре захищені, ще й винаходимо свої залізні куполи, та ін. вундервафлі..., а московія почувається ніби запхнула пальці в розетку і не здатна їх вийняти. :)
2) Приклад оборони. Посеред весни накопали (в т.ч. і трактором трошки) ям. У кінці весни комусь схотілось наступати -- пройшли ~7км. Були загиблі. :( На початку літа старі бліндажі вже осипались, а в окопах росло листя з корінців у стінках... Посеред осені й зараз, коли москвини знову замріялись про "данбаснаш" -- ми вже почали втрачати ті нові окопи... І багато людей. :( Хіба ж не краще було би за літо нагнати тракторів і поглибити, посилити старі окопи-бліндажі. Й вивести людей з рукотворного убозтва назад, щойно стало гарячіше?
Щодо ешелонування... Лісосмуга. 1.5км довжиною. Вибираєте три точки, й глибоко вкопуєтесь. За 0.75км вбік -- ще одна. Теж 3точки. Кому видніше -- той стріляє. З тилового села ще солдати приїдуть, як треба буде. А ще є натовпи військових у тилових містах. Де треба буде вбити "проривчик", туди й поїдуть. А прорив не відбувається ж просто так. Великі скупчення у наш час хіба ж можна приховати?
3) Я готовий легко й невимушено віддавати всі міста й області, які не мобілізували своїх солдатів на свій захист. Якийсь мінімум хоча би. Скільки % людей з кримів-донбасів нині воює за Україну? Хоча би з усіх тих переселенців, які тут з 2014р... Я працював з такими. Катались туди-сюди. Деякі ще й "республіки" хвалили... А це ж приїздили, мабуть, найкращі, найтолерантніші... А скільки тих "житєлєй" пішло в "апалчєнци" і стріляло в українців... І я повинен потім жити в одній країні з отаким, бо комусь в тилах захотілось "кордонів91р"???
Ігор Бігдан: Як підняти воїнам мотивацію? Дуже просто: посилити покарання і зменшити оплату.
Олександр Гришук: У мене немає для вас гарних новин. Або дню отримання грошового забезпечення присвячується.
Зменшення правил виплати додаткової винагороди має більш глибокі наслідки, ніж можна було передбачити тиждень тому. І це повна катастрофа!
На частину (пропорційно дням) додаткової винагороди НЕ МОЖУТЬ претендувати, наприклад, водії заправників, які підвозять дизель до танків. Бо вони не виконують завдання з вогневого ураження. Також підвезення боєприпасів НЕ ПІДПАДАЄ під винагороду. Доставка харчів на нуль, води і технічна евакуація теж НЕ Є ПІДСТАВОЮ для додаткової винагороди. Облаштування вогневих позицій навіть на нулі, інженерних загороджень де завгодно - теж з точки зору нового порядку НЕ ПІДЛЯГАЄ оплаті. Медики — ніби окрема каста, але не зрозуміло з приводу водіїв медичок. І любі зв'язківці — теж ніколи НЕ ЗМОЖУТЬ претендувати на частинку 100 тисяч. Бо подавати в рапорті можна лише тих, хто виконує задачу з ураження противника. А зв'язківці своїми тапіками поки не навчилися вбивати русню.
І вишенька на торті. Якщо того самого заправника, зв'язківця, тиловика чи замполіта роз'єбе ракетою десь на КСП (командно-спостережний пункт), то його сім'я не отримає нічого. Бо не виконував бойову задачу знаходячись в районах бойових дій. Пизда.
Ми прийшли в армію, щоб захистити свої сім'ї. Ми знали, що якщо десь нас накриє градом чи ТОСом, то сім'я отримає достатньо коштів, щоб навчити дітей, заново влаштувати життя вдові і батькам. Це давало впевненість і відчуття захищеності свого тилу. А тепер що? Кому будуть потрібні твої діти? Держава подбає? Хєр там. Я вже бачу як вона дбає. Моя стройова вже другий місяць не може народити примітивну довідку про мою участь у складі сил і засобів, що стримують агресію рф. Це щоб дали знижки на навчання/харчування в школі моїм дітям. Неофіційно кажуть, якщо маєте якість зв'язки в ппд — звертайтесь напряму. Вони подбають про мою сім'ю? Чи це зробить сам Верховний Головнокомандувач?
Вже 5 з 20 солдатів у мене готуть документи на звільнення. Вони мають право по закону — троє і більше дітей, дружина чи батьки мають групу інвалідності тощо. Маючи 100 тисяч в місяць і гарантію виплат в разі смерті вони служили. Тепер — хєр там. Так і кажуть: нічого особистого. А ще п'ятеро збирають папери для звільнення. Не знаю чи достатньо у них підстав, але вони вже вострять лижі.
Отак, одним розчерком пера армія втратить ЧВЕРТЬ особового складу. Вмілого, навченого і вмотивованого. А кого мені пришлють взамін? Хто замінить 35-40 річних чоловіків із досвідом армії, АТО, із фахом, вміннями та зформованим світоглядом? 19-ти річні сцикуни, які тільки і вміють що гвалтувати непритомних дівчат? Чи ВР змінить законодавство і зменшить перелік підстав для звільнення з лав ЗСУ? Тоді я буду мати баласт у третину особового складу яка нічого не буде робити. Є маса законних способів саботувати законні накази.
Я бачив в армії різні настрої. Страх, відчай, злість, зосередженість, вмотивованість і впевненість. Але ніколи не бачив апатії - як зараз. Солдати питають мене — якщо країні на мене наплювати, то чому мені в свою чергу не має бути похєр на державу? Звісно, вони використовують інші фразеологічні звороти - але суть лишається та сама.
Я переконаний, що авторами цього нового положення і тими хто його підписав, має невідкладно зайнятись контррозвідка. Бо це реальний підрив боєздатності.
P. S. Цікаво, що новий порядок нарахування додаткової винагороди діє заднім числом. З 1 січня. А обіцяне підвищення зарплат — не раніше лютого. Так пояснюють фініки. Бо в одному випадку закон має зворотню силу — в іншому — ні.
Мотивація мобілізуватися надпотужна.
Востаннє редагувалось Schmit в Чет 09 лют, 2023 09:10, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич написав:Встреча ЗЕ, Макрона и Шольца в Париже. Не спроста в таком формате собираются и тем более ЗЕ, который не любит выезжать...и Шольц спецом едит в Париж. Будут думаю ЗЕ предлагать план выхода на переговоры с пуйлом, через их участие.
І почекати аж поки московія не розпадеться сама... А потім приймати будь-які території, що самі схочуть в укр.Україну.
Не распадется. Тем более, что трусливый Запад боится ее распада как огня. И ее союзникам из БРИКСа это тоже не нужно.
"Запомните этот твит", а то мне отпущено не так уж много времени, чтобы увидеть, прав ли я.
Возможно, что распад произойдёт ещё при вашей жизни, быстрее, чем вы думаете Желаю вам долгих лет жизни, чтобы это увидеть. А не потому, что этого не произойдет
темпы распада начнут нарастать с этого года (в прошлом рф держалась первые 8 месяцев на старых запасах, и в экономике в том числе) если пакеты санкций и лимиты на цену продолжат давить , то рф не продержиться до 2027года (начнется падеж скота и голодные бунты, в первую очередь в армии) правда за 3 года в Украине тоже будет не сладко
Ігор Бігдан: Як підняти воїнам мотивацію? Дуже просто: посилити покарання і зменшити оплату. Зменшення правил виплати додаткової винагороди має більш глибокі наслідки, ніж можна було передбачити тиждень тому. І це повна катастрофа!
На частину (пропорційно дням) додаткової винагороди НЕ МОЖУТЬ претендувати, наприклад, водії заправників, які підвозять дизель до танків. Бо вони не виконують завдання з вогневого ураження. Також підвезення боєприпасів НЕ ПІДПАДАЄ під винагороду. Доставка харчів на нуль, води і технічна евакуація теж НЕ Є ПІДСТАВОЮ для додаткової винагороди. Облаштування вогневих позицій навіть на нулі, інженерних загороджень де завгодно - теж з точки зору нового порядку НЕ ПІДЛЯГАЄ оплаті. Медики — ніби окрема каста, але не зрозуміло з приводу водіїв медичок. І любі зв'язківці — теж ніколи НЕ ЗМОЖУТЬ претендувати на частинку 100 тисяч. Бо подавати в рапорті можна лише тих, хто виконує задачу з ураження противника. А зв'язківці своїми тапіками поки не навчилися вбивати русню.
І вишенька на торті. Якщо того самого заправника, зв'язківця, тиловика чи замполіта роз'єбе ракетою десь на КСП (командно-спостережний пункт), то його сім'я не отримає нічого. Бо не виконував бойову задачу знаходячись в районах бойових дій. Пизда.
Мотивація мобілізуватися надпотужна.
якесь безумство, почати економити на зарплаті військових у гарячій фазі війни, якщо це правда то дно пробито. Якщо прям нема грошей то вже б пенсії краще перестали платити (хай простять мене всі пенсіонери)
P. S. Цікаво, що новий порядок нарахування додаткової винагороди діє заднім числом. З 1 січня. А обіцяне підвищення зарплат — не раніше лютого. Так пояснюють фініки. Бо в одному випадку закон має зворотню силу — в іншому — ні.
Деяки бійці, які на нулі, писали, що за січень отримали платню в повній мірі за "старими" правилами. Тобто, щось не сходиться
Letusrock написав:Якщо прям нема грошей то вже б пенсії краще перестали платити (хай простять мене всі пенсіонери)
тобто 9млн пенсів треба поховати?
у нас кількість депутатів і всякого непотребу тіпа АМПУ достатньо що покрити половину коштів , які будуть зекономлені на зменшенні виплат військовим
під час війни існують військові адміністрації -як нафіг ще депутати (окрім ВР) з зарплатою від 80к які чемпіонати з футболу (якщо немає глядачів), нафіг увесь спорт, на освіту теж можна скоротити на 50% бюджет