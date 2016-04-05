Ігор Бігдан:

Як підняти воїнам мотивацію?

Дуже просто: посилити покарання і зменшити оплату.



Олександр Гришук:

У мене немає для вас гарних новин. Або дню отримання грошового забезпечення присвячується.



Зменшення правил виплати додаткової винагороди має більш глибокі наслідки, ніж можна було передбачити тиждень тому. І це повна катастрофа!



На частину (пропорційно дням) додаткової винагороди НЕ МОЖУТЬ претендувати, наприклад, водії заправників, які підвозять дизель до танків. Бо вони не виконують завдання з вогневого ураження. Також підвезення боєприпасів НЕ ПІДПАДАЄ під винагороду. Доставка харчів на нуль, води і технічна евакуація теж НЕ Є ПІДСТАВОЮ для додаткової винагороди. Облаштування вогневих позицій навіть на нулі, інженерних загороджень де завгодно - теж з точки зору нового порядку НЕ ПІДЛЯГАЄ оплаті. Медики — ніби окрема каста, але не зрозуміло з приводу водіїв медичок. І любі зв'язківці — теж ніколи НЕ ЗМОЖУТЬ претендувати на частинку 100 тисяч. Бо подавати в рапорті можна лише тих, хто виконує задачу з ураження противника. А зв'язківці своїми тапіками поки не навчилися вбивати русню.



І вишенька на торті. Якщо того самого заправника, зв'язківця, тиловика чи замполіта роз'єбе ракетою десь на КСП (командно-спостережний пункт), то його сім'я не отримає нічого. Бо не виконував бойову задачу знаходячись в районах бойових дій. Пизда.



Ми прийшли в армію, щоб захистити свої сім'ї. Ми знали, що якщо десь нас накриє градом чи ТОСом, то сім'я отримає достатньо коштів, щоб навчити дітей, заново влаштувати життя вдові і батькам. Це давало впевненість і відчуття захищеності свого тилу. А тепер що? Кому будуть потрібні твої діти? Держава подбає? Хєр там. Я вже бачу як вона дбає. Моя стройова вже другий місяць не може народити примітивну довідку про мою участь у складі сил і засобів, що стримують агресію рф. Це щоб дали знижки на навчання/харчування в школі моїм дітям. Неофіційно кажуть, якщо маєте якість зв'язки в ппд — звертайтесь напряму. Вони подбають про мою сім'ю? Чи це зробить сам Верховний Головнокомандувач?



Вже 5 з 20 солдатів у мене готуть документи на звільнення. Вони мають право по закону — троє і більше дітей, дружина чи батьки мають групу інвалідності тощо. Маючи 100 тисяч в місяць і гарантію виплат в разі смерті вони служили. Тепер — хєр там. Так і кажуть: нічого особистого. А ще п'ятеро збирають папери для звільнення. Не знаю чи достатньо у них підстав, але вони вже вострять лижі.



Отак, одним розчерком пера армія втратить ЧВЕРТЬ особового складу. Вмілого, навченого і вмотивованого. А кого мені пришлють взамін? Хто замінить 35-40 річних чоловіків із досвідом армії, АТО, із фахом, вміннями та зформованим світоглядом? 19-ти річні сцикуни, які тільки і вміють що гвалтувати непритомних дівчат? Чи ВР змінить законодавство і зменшить перелік підстав для звільнення з лав ЗСУ? Тоді я буду мати баласт у третину особового складу яка нічого не буде робити. Є маса законних способів саботувати законні накази.



Я бачив в армії різні настрої. Страх, відчай, злість, зосередженість, вмотивованість і впевненість. Але ніколи не бачив апатії - як зараз. Солдати питають мене — якщо країні на мене наплювати, то чому мені в свою чергу не має бути похєр на державу? Звісно, вони використовують інші фразеологічні звороти - але суть лишається та сама.



Я переконаний, що авторами цього нового положення і тими хто його підписав, має невідкладно зайнятись контррозвідка. Бо це реальний підрив боєздатності.



P. S. Цікаво, що новий порядок нарахування додаткової винагороди діє заднім числом. З 1 січня. А обіцяне підвищення зарплат — не раніше лютого. Так пояснюють фініки. Бо в одному випадку закон має зворотню силу — в іншому — ні.