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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 09 лют, 2023 09:57
prodigy написав: Letusrock написав:
Якщо прям нема грошей то вже б пенсії краще перестали платити (хай простять мене всі пенсіонери)
тобто 9млн пенсів треба поховати?...
депутати, судді прокурори і т.п держслужбовці
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Додано: Чет 09 лют, 2023 09:59
ЛАД написав:
Разговоры могли быть какие угодно, но флагов ДНР до появления ДНР быть не могло.
Лад, перегляньте уважно вікіпедію, вашу, російську. Там є картинка з таким підписом
Флаг организации «Донецкая республика» (2005 — весна 2014)
і над нею прапор ДНР...
В чому пересмикування? Була сєпарська організація "Донєцкая рєспубліка" з прапором. Потім її прапор взяли ДНР.
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Додано: Чет 09 лют, 2023 10:06
prodigy написав:
у нас кількість депутатів і всякого непотребу...
як мінімум, можна було б повернути обмеження до 47 тис. грн. для зарплат і пенсій
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Hennady
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Додано: Чет 09 лют, 2023 10:09
Hennady написав: prodigy написав:
у нас кількість депутатів і всякого непотребу...
як мінімум, можна було б повернути обмеження до...
20кгрн, зняти довічне утримання, дердавне житло, ....
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Додано: Чет 09 лют, 2023 10:13
prodigy написав:
тобто 9млн пенсів треба поховати?
у нас кількість депутатів і всякого непотребу тіпа АМПУ достатньо що покрити половину коштів , які будуть зекономлені на зменшенні виплат військовим
під час війни існують військові адміністрації -як нафіг ще депутати (окрім ВР) з зарплатою від 80к
які чемпіонати з футболу (якщо немає глядачів), нафіг увесь спорт, на освіту теж можна скоротити на 50% бюджет
це само собою, але ми ж бачимо що депутати та вищі чиновники себе обділяти аж ніяк не хочуть... скоріше будуть економити на пенсіонерах
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Letusrock
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Додано: Чет 09 лют, 2023 10:28
beee написав:
Події тільки почались.
Цей рік, це провал бліцкригу і початок війни на виснаження, скільки б вона не тривала.
рфія перейшла до знищення нас своїми тілами за рахунок чистої арифметики - може наступити день, коли ми кінчимось фізично чисельно.
Всі люблять розповідати, який нещасний путін та орки, але він щасливий. Ман'як живе в світі, де руйнуються міста та гинуть люди, його підтримка росте, а він будує тоталітарну державу.
І чим гірші будуть умови життя, тим більше буде підтримка.
Портніков.
Будь ласка, можна посилання.
Щоб прочитати усю статтю, думки в Україні ній.
Бо це дійсно в Портнікова якась якісна зміна.
Starikan
Дякую за таку розгорнуту відповідь.
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Додано: Чет 09 лют, 2023 10:34
Letusrock написав:
якесь безумство, почати економити на зарплаті військових у гарячій фазі війни, якщо це правда то дно пробито.
Якщо прям нема грошей то вже б пенсії краще перестали платити (хай простять мене всі пенсіонери)
Пенсії пенсіонерам і всю соціалку спонсорує Захід. Західні гроші не можуть йти на виплати військовим.
Якби була можливість офіційно купити бронь через сплату значного військового збору, то і проблема така не виникла. Тільки піонери не здатні вирішувати складні прблеми і думати наперед.
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Додано: Чет 09 лют, 2023 10:39
Letusrock написав:
якесь безумство, почати економити на зарплаті військових у гарячій фазі війни, якщо це правда то дно пробито.
Якщо прям нема грошей то вже б пенсії краще перестали платити (хай простять мене всі пенсіонери)
Імхо.
Погляньте під іншим кутом.
Війна на виснаження.
Тобто колись (рано чи пізно) метод стимулу всл грошима скінчиться. Залишиться одежа, їжа, знаряддя.
Прийдеться приймати рішення.
І одна справа приймати такі рішення за підтримки отих мільйонів пенсіонерів, обивателів.
Інша річ -- без підтримки. Навіть їх (бо їх вже лишили..).
Просто треба подивитися трохи вперед.
У війні на виснаження все ще попереду. Для всіх категорій.
Ринок, демократія та й навіть звичайний капіталізм з'явилися лише на підставі появи достатньої кількості продукції.
Війна ж - це нестача.
Звичайно основи будуть намагатися зберегти до останнього, але посувати прийдеться.
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Додано: Чет 09 лют, 2023 10:59
Bobua написав:
Якщо коротко, то сценаріїв я описував два (вільний переказ):
1) популісти-ухилянти-пацифісти-всіВтомленіВійною в тилах -- вгамовуються, перестають вимагати від ЗСУ магічних трюків, а влада занюхує нові настрої, і перестає тиснути на війська; війська глибоко закопуються, втрати ЗСУ суттєво зменшуються, московія стогне під санкціями і не може їх уникнути, бо застрягла, але не здатна без копняка сама вийти з окупованих територій.
І от це -- ви майже всі чомусь звете "поразкою"...?
вимагання чудес іде від влади (популістів), можна було би це замітити давно
а пацифісти за "48 паралель"
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 09 лют, 2023 11:02, всього редагувалось 1 раз.
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2
Додано: Чет 09 лют, 2023 11:00
Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин без пояснення причин заявив, що набір ув'язнених до визнаною злочинною ПВК повністю припинено.
Цікаво, для чого вони це запустили?
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