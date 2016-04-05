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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 09 лют, 2023 11:01
fler написав: Letusrock написав:
якщо прям всі готові
тоді стаємо укр.талібаном і воюємо хоч і років 10-20, скільки треба))
Хм.. А якщо не всі готові (наприклад, я знаю, що батальйони "Монако" та "Куршавель" точно не готові), то шо? Без них не воюємо? Чи як?
воюємо. але бєшєний прінтер на законодавчому рівні повинен позбавити ці батальйони всього чого тільки можливо.
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Додано: Чет 09 лют, 2023 11:04
sashaqbl написав:
Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин без пояснення причин заявив, що набір ув'язнених до визнаною злочинною ПВК повністю припинено.
Цікаво, для чого вони це запустили?
До того ж це (припинення набору) трапилося вже більше місяця тому.
Може з призначенням Герасимова пов'язано? Нафіга йому отой Вагнер.
Всі ж розуміють, що зброя йому йде з федеральних джерел. Да й морока з управлінням.
Востаннє редагувалось detroytred
в Чет 09 лют, 2023 11:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 09 лют, 2023 11:09
sashaqbl написав:
Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин без пояснення причин заявив, що набір ув'язнених до визнаною злочинною ПВК повністю припинено.
Цікаво, для чого вони це запустили?
для того що мо рф замість пригожина зараз займається наймом зєків по тюрьмам
(це повидомила голова організації "русь сидящая")-відпрацювали дві колонії, але результат майже нульовий (мабуть не мають таланту пригожина)
повара відсторонили (може тимчасово), бояться зростання його популярності в массах (а у
народу менталітет АУЕ)
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Додано: Чет 09 лют, 2023 11:11
SpaceX обмежила використання Україною Starlink для управління дронами
Про це заявила президент компанії Гвінн Шотвелл, пише Reuters. Вона пояснила, що компанія не хоче, щоб українські військові використовували технології SpaceX для наступальних ударів.
"Starlink розроблялася не для того, щоб стати зброєю", — зазначила Шотвелл.
Вона уточнила, що в контракті з Україною прописані лише гуманітарні цілі використання обладнання SpaceX.
Зокрема, термінали компанії допомагали забезпечити зв'язком українські лікарні, банки, а також лінію фронту. Однак застосування Starlink для дронів виходить за рамки угоди, сказала вона.
с*ки
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Додано: Чет 09 лют, 2023 11:22
detroytred написав: beee написав:
Події тільки почались.
Цей рік, це провал бліцкригу і початок війни на виснаження, скільки б вона не тривала.
рфія перейшла до знищення нас своїми тілами за рахунок чистої арифметики - може наступити день, коли ми кінчимось фізично чисельно.
Всі люблять розповідати, який нещасний путін та орки, але він щасливий. Ман'як живе в світі, де руйнуються міста та гинуть люди, його підтримка росте, а він будує тоталітарну державу.
І чим гірші будуть умови життя, тим більше буде підтримка.
Портніков.
Будь ласка, можна посилання.
Щоб прочитати усю статтю, думки в Україні ній.
Бо це дійсно в Портнікова якась якісна зміна.
Starikan
Дякую за таку розгорнуту відповідь.
https://youtu.be/TUyIreL2QF4
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Додано: Чет 09 лют, 2023 11:23
prodigy написав:
SpaceX обмежила використання Україною Starlink для управління дронами
Про це заявила президент компанії Гвінн Шотвелл, пише Reuters. Вона пояснила, що компанія не хоче, щоб українські військові використовували технології SpaceX для наступальних ударів.
"Starlink розроблялася не для того, щоб стати зброєю", — зазначила Шотвелл.
Вона уточнила, що в контракті з Україною прописані лише гуманітарні цілі використання обладнання SpaceX.
Зокрема, термінали компанії допомагали забезпечити зв'язком українські лікарні, банки, а також лінію фронту. Однак застосування Starlink для дронів виходить за рамки угоди, сказала вона.
с*ки
Отож. Нічого особистого-тільки бізнес!
А тут дехто Маска захищав навіть після його висеру про Крим та Донбас.
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