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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3504350535063507>
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 11:01

  fler написав:
  Letusrock написав:якщо прям всі готові тоді стаємо укр.талібаном і воюємо хоч і років 10-20, скільки треба))

Хм.. А якщо не всі готові (наприклад, я знаю, що батальйони "Монако" та "Куршавель" точно не готові), то шо? Без них не воюємо? Чи як?


воюємо. але бєшєний прінтер на законодавчому рівні повинен позбавити ці батальйони всього чого тільки можливо.
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 11:04

  sashaqbl написав:
Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин без пояснення причин заявив, що набір ув'язнених до визнаною злочинною ПВК повністю припинено.

Цікаво, для чого вони це запустили?

До того ж це (припинення набору) трапилося вже більше місяця тому.

Може з призначенням Герасимова пов'язано? Нафіга йому отой Вагнер.
Всі ж розуміють, що зброя йому йде з федеральних джерел. Да й морока з управлінням.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 09 лют, 2023 11:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 11:09

  sashaqbl написав:
Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин без пояснення причин заявив, що набір ув'язнених до визнаною злочинною ПВК повністю припинено.

Цікаво, для чого вони це запустили?


для того що мо рф замість пригожина зараз займається наймом зєків по тюрьмам
(це повидомила голова організації "русь сидящая")-відпрацювали дві колонії, але результат майже нульовий (мабуть не мають таланту пригожина)

повара відсторонили (може тимчасово), бояться зростання його популярності в массах (а у
народу менталітет АУЕ)
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 11:11

SpaceX обмежила використання Україною Starlink для управління дронами

Про це заявила президент компанії Гвінн Шотвелл, пише Reuters. Вона пояснила, що компанія не хоче, щоб українські військові використовували технології SpaceX для наступальних ударів.

"Starlink розроблялася не для того, щоб стати зброєю", — зазначила Шотвелл.

Вона уточнила, що в контракті з Україною прописані лише гуманітарні цілі використання обладнання SpaceX.

Зокрема, термінали компанії допомагали забезпечити зв'язком українські лікарні, банки, а також лінію фронту. Однак застосування Starlink для дронів виходить за рамки угоди, сказала вона.


с*ки
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 11:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

detroytred написав:
  beee написав:Події тільки почались.
Цей рік, це провал бліцкригу і початок війни на виснаження, скільки б вона не тривала.
рфія перейшла до знищення нас своїми тілами за рахунок чистої арифметики - може наступити день, коли ми кінчимось фізично чисельно.

Всі люблять розповідати, який нещасний путін та орки, але він щасливий. Ман'як живе в світі, де руйнуються міста та гинуть люди, його підтримка росте, а він будує тоталітарну державу.
І чим гірші будуть умови життя, тим більше буде підтримка.

Портніков.

Будь ласка, можна посилання.
Щоб прочитати усю статтю, думки в Україні ній.

Бо це дійсно в Портнікова якась якісна зміна.

Starikan
Дякую за таку розгорнуту відповідь.
https://youtu.be/TUyIreL2QF4
beee
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 11:23

  prodigy написав:SpaceX обмежила використання Україною Starlink для управління дронами

Про це заявила президент компанії Гвінн Шотвелл, пише Reuters. Вона пояснила, що компанія не хоче, щоб українські військові використовували технології SpaceX для наступальних ударів.

"Starlink розроблялася не для того, щоб стати зброєю", — зазначила Шотвелл.

Вона уточнила, що в контракті з Україною прописані лише гуманітарні цілі використання обладнання SpaceX.

Зокрема, термінали компанії допомагали забезпечити зв'язком українські лікарні, банки, а також лінію фронту. Однак застосування Starlink для дронів виходить за рамки угоди, сказала вона.


с*ки


Отож. Нічого особистого-тільки бізнес! :twisted: А тут дехто Маска захищав навіть після його висеру про Крим та Донбас.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 11:36

Прийде час, буде весь світ воювати з росією, і ми переможемо, це мій прадід ще прорік, і росія розділиться на чотири великих частини і дві малих, але багато крові проллється, – розповів в інтерв’ю PRO.UA Василь Юращук (на фото), карпатський мольфар із села Чорний Потік Надвірнянського району Івано-Франківської області. – росія відкинула Бога, війна через те, що люди відкинули Бога та перестали молитися».

За словами віщуна, 22 березня 2023 року буде дуже велике полегшення для українського народу, натякаючи на смерть путіна та перемогу України.

«Є 33 шамани у путіна, між ними – один великий – такий, як Ванга, – каже пан Василь. – Зла сила в путіна вселилася... Треба, щоб вся Україна прочитала разом 107-й псалом, тоді є надія, що путін помре».

Також мольфар стверджує, що в кремлівського карлика рак і він має двійників.

«Весною путін помре, – наголосив Василь Юращук. – Та буде ще трохи війна після його смерті, десь два роки то буде тягнутися, але Україна переможе, а росія розпадеться».

Як підтвердив ясновидець, наша країна поверне Крим і всі окуповані території, а Володимир Зеленський буде обраний на другий термін.

«Зразу ми Зеленського не любили, але зараз полюбили, також він має великий шанс стати другий раз президентом. А Україна розквіт буде мати, коли жінка стане президентом», – зауважив мольфар.
Елена Зеленская?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 11:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Схоже, що Китай почав надавати військову підтримку Росії, - розвідка Японії
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 11:52


у Японии мало христиан, некому хреститися
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 12:04

  sashaqbl написав:
Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин без пояснення причин заявив, що набір ув'язнених до визнаною злочинною ПВК повністю припинено.

Цікаво, для чого вони це запустили?

Може причина банальна - немає бажаючих.
Там ж обіцяли - пів року відвоював - вільний. Очевидно що це брехня, але ж надіялись. Ось пів року пройшло і все стало ясно що ніякий ти не "вільний".
А брати зеків "насильно" напевно неефективно.
andrijk777
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