Прийде час, буде весь світ воювати з росією, і ми переможемо, це мій прадід ще прорік, і росія розділиться на чотири великих частини і дві малих, але багато крові проллється, – розповів в інтерв’ю PRO.UA Василь Юращук (на фото), карпатський мольфар із села Чорний Потік Надвірнянського району Івано-Франківської області. – росія відкинула Бога, війна через те, що люди відкинули Бога та перестали молитися».



За словами віщуна, 22 березня 2023 року буде дуже велике полегшення для українського народу, натякаючи на смерть путіна та перемогу України.



«Є 33 шамани у путіна, між ними – один великий – такий, як Ванга, – каже пан Василь. – Зла сила в путіна вселилася... Треба, щоб вся Україна прочитала разом 107-й псалом, тоді є надія, що путін помре».



Також мольфар стверджує, що в кремлівського карлика рак і він має двійників.



«Весною путін помре, – наголосив Василь Юращук. – Та буде ще трохи війна після його смерті, десь два роки то буде тягнутися, але Україна переможе, а росія розпадеться».



Як підтвердив ясновидець, наша країна поверне Крим і всі окуповані території, а Володимир Зеленський буде обраний на другий термін.



«Зразу ми Зеленського не любили, але зараз полюбили, також він має великий шанс стати другий раз президентом. А Україна розквіт буде мати, коли жінка стане президентом», – зауважив мольфар.

