RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3504350535063507
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 12:12


Перейдіть на першоджерело. Японська стаття взагалі не про те.
А в кінці просто це речення без доказів і навіть без коментарів.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4430
З нами з: 11.11.14
Подякував: 185 раз.
Подякували: 264 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 12:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Може причина банальна - немає бажаючих.

Все це не мало бути причиною публічного оголошення про припинення набору.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1011
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 12:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  drevlyanin написав:Отож. Нічого особистого-тільки бізнес! А тут дехто Маска захищав навіть після його висеру про Крим та Донбас.

Угода між Старлінком і урядом України не передбачає використання супутникового інтернету у військових цілях. Маск побоюється, що інакше раша почне збивати його супутники. Уряд США теж багато чого нам не дає, не через якийсь бізнес, а через побоювання зробити ситуацію гірше, ніж вже є.
lapay
 
Повідомлень: 13365
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3504350535063507
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 112207
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 480249
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4782
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (6176)
09.02.2023 12:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.