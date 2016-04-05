Перейдіть на першоджерело. Японська стаття взагалі не про те.
А в кінці просто це речення без доказів і навіть без коментарів.
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Додано: Чет 09 лют, 2023 12:12
Перейдіть на першоджерело. Японська стаття взагалі не про те.
А в кінці просто це речення без доказів і навіть без коментарів.
Додано: Чет 09 лют, 2023 12:17
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 09 лют, 2023 12:26
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Угода між Старлінком і урядом України не передбачає використання супутникового інтернету у військових цілях. Маск побоюється, що інакше раша почне збивати його супутники. Уряд США теж багато чого нам не дає, не через якийсь бізнес, а через побоювання зробити ситуацію гірше, ніж вже є.
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