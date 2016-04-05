|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 09 лют, 2023 12:12
Перейдіть на першоджерело. Японська стаття взагалі не про те.
А в кінці просто це речення без доказів і навіть без коментарів.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 4430
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 264 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 лют, 2023 12:17
andrijk777 написав:
Може причина банальна - немає бажаючих.
Все це не мало бути причиною публічного оголошення про припинення набору.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 1011
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 лют, 2023 12:26
drevlyanin написав:
Отож. Нічого особистого-тільки бізнес! А тут дехто Маска захищав навіть після його висеру про Крим та Донбас.
Угода між Старлінком і урядом України не передбачає використання супутникового інтернету у військових цілях. Маск побоюється, що інакше раша почне збивати його супутники. Уряд США теж багато чого нам не дає, не через якийсь бізнес, а через побоювання зробити ситуацію гірше, ніж вже є.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 13365
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1203 раз.
- Подякували: 1458 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 лют, 2023 13:06
beee написав:
https://youtu.be/TUyIreL2QF4
9.20
Пипець.
Якщо це дійсно так було. 27 серпня 1991 року заява про умови стосовно кордонів, то ... з всіх президентів і Ко треба спитати.
За те, що не доводили цього кожного дня суспільству і відповідно не укріплювали оборону. Навпаки -- роззброювалися.
З іншого боку є прямі заяви гбіста про визнання кордонів. Відео є в мережі.
Хоча це вже минуле. Лірика.
А от відповідей на питання Портнікова від можновладців поки не чути.
До речі, тут також. Всі виказали умови, за яких оркостан припинить війну (від 3000 втрат в день, закінчення грошей і до бунту всередині).
А Україна? Тільки після перемоги (мінімум - припинення війни орками з поверненням окупованих територій).
Тобто ні за яких умов без перемоги.
Які важелі тиску на партнерів можна було б вигадати, щоб пришвидчили постачання зброї та санкцій?
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 26072
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 лют, 2023 13:36
sashaqbl написав: andrijk777 написав:
Може причина банальна - немає бажаючих.
Все це не мало бути причиною публічного оголошення про припинення набору.
Это стандартное поведение всех публичных лиц, вместо "я не могу", говорить "принято решение так не делать".
-
alex_dvornichenko
-
-
- Повідомлень: 966
- З нами з: 10.10.12
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 лют, 2023 13:43
prodigy написав: Letusrock написав:
Якщо прям нема грошей то вже б пенсії краще перестали платити (хай простять мене всі пенсіонери)
тобто 9млн пенсів треба поховати?
у нас кількість депутатів і всякого непотребу тіпа АМПУ достатньо що покрити половину коштів , які будуть зекономлені на зменшенні виплат військовим
під час війни існують військові адміністрації -як нафіг ще депутати (окрім ВР) з зарплатою від 80к
які чемпіонати з футболу (якщо немає глядачів), нафіг увесь спорт, на освіту теж можна скоротити на 50% бюджет
є така думка
andrijk777 написав: airmax78 написав:
И тут мы приходим к основному вопросу: те кто останутся - навсегда, до конца своей жизни будут чувствовать себя унтерменшами.
Питання спірне. Питання в тому що буде з Україною. Цього насправді ніхто не знає.
Зокрема на Заході України ніяких особливих проблем немає. А зруйновані території ніхто відбудовувати не буде, по причині відсутності там людей. Тому відновлення України може відбутись досить швидко.
Щодо тих хто виїхав, серед моїх знайомих виїхали в основному ті, хто вже давно хотів злиняти.
А взагалі, якщо брати глобально, то зменшення населення в сировинній країні(а Україна саме така є) веде по покращення
, а не до погіршення. Зокрема після війни нам точно хвататиме власного газу і ми станемо експортером газу. А це була ключова проблема України 25 років. Залишається правда інша ключова проблема - пенсіонери. Але ця проблема вирішується просто - платяться маленькі пенсії.
населення зменшується - це покращення,
пенсіонери вимерли - ще ліпше!
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 30579
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1444 раз.
- Подякували: 2609 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 09 лют, 2023 14:14
Hennady написав:
Теж читав це, але
P. S. Цікаво, що новий порядок нарахування додаткової винагороди діє заднім числом. З 1 січня. А обіцяне підвищення зарплат — не раніше лютого. Так пояснюють фініки. Бо в одному випадку закон має зворотню силу — в іншому — ні.
Деяки бійці, які на нулі, писали, що за січень отримали платню в повній мірі за "старими" правилами.
Тобто, щось не сходиться
Так на нуле, если правильно понял, вроде, ничего не меняется?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 23849
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4693 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Чет 09 лют, 2023 14:16
mephala написав: fler написав: Letusrock написав:
якщо прям всі готові
тоді стаємо укр.талібаном і воюємо хоч і років 10-20, скільки треба))
Хм.. А якщо не всі готові (наприклад, я знаю, що батальйони "Монако" та "Куршавель" точно не готові), то шо? Без них не воюємо? Чи як?
воюємо. але бєшєний прінтер на законодавчому рівні повинен позбавити ці батальйони всього чого тільки можливо.
Пчелы против меда? Во все времена находились и будут находиться те, кто делает деньги и им все равно , с кем война и как. Поэтому делай, что должен и будет как будет. Кто то в монако, а кто то на нуле. Самое противное, что после победы , монако будет в первых рядах и народ будет опять голосовать за них.
-
Defort
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 09.02.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 лют, 2023 14:23
vitaliian написав:
Прийде час, буде весь світ воювати з росією, і ми переможемо, це мій прадід ще прорік, і росія розділиться на чотири великих частини і дві малих, але багато крові проллється, – розповів в інтерв’ю PRO.UA Василь Юращук (на фото), карпатський мольфар із села Чорний Потік Надвірнянського району Івано-Франківської області. – росія відкинула Бога, війна через те, що люди відкинули Бога та перестали молитися».
За словами віщуна, 22 березня 2023 року буде дуже велике полегшення для українського народу, натякаючи на смерть путіна та перемогу України.
«Є 33 шамани у путіна, між ними – один великий – такий, як Ванга, – каже пан Василь. – Зла сила в путіна вселилася... Треба, щоб вся Україна прочитала разом 107-й псалом, тоді є надія, що путін помре».
Також мольфар стверджує, що в кремлівського карлика рак і він має двійників.
«Весною путін помре, – наголосив Василь Юращук. – Та буде ще трохи війна після його смерті, десь два роки то буде тягнутися, але Україна переможе, а росія розпадеться».
Як підтвердив ясновидець, наша країна поверне Крим і всі окуповані території, а Володимир Зеленський буде обраний на другий термін.
«Зразу ми Зеленського не любили, але зараз полюбили, також він має великий шанс стати другий раз президентом. А Україна розквіт буде мати, коли жінка стане президентом», – зауважив мольфар.
Елена Зеленская?
Только в случае если она сделает каминг аут в сторону маскулинной квир-идентичности)
-
Defort
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 09.02.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 лют, 2023 14:24
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 16751
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2100 раз.
- Подякували: 2986 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|112208
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|480257
|
|
|1
|4782
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|