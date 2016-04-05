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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 09 лют, 2023 14:25
ЛАД написав:
Так на нуле, если правильно понял, вроде, ничего не меняется?
То ж пан пише, що якщо перебуваєш на "нулі", але риєш окопи, возиш пальне, боєприпаси і т.д. і т.п., то доплати не буде і не буде її з 1 січня. А раніше ніби право на доплату мали всі, хто знаходився в зоні бойових дій.
От тому поки не зрозуміло що до чого і чи дійсно все так.
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Додано: Чет 09 лют, 2023 14:30
andrijk777 написав:
А в кінці просто це речення без доказів і навіть без коментарів.
Ну, а які докази мали би бути в японській газеті? Раз заявив представник їхньої розвідки, то так воно і є для них. Коли у нас пишуть "за даними американської розвідки" - ми ж віримо і не кажемо, що у статті нема розвідданних з штампом "топ секрет".
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Додано: Чет 09 лют, 2023 14:37
Bobua написав: pesikot написав:
Итак, если я правильно понял, то Bobua
& Letusrock
заморозить конфликт по линии ограничения.
Йой, як багато обурення, заснованого навіть не знаю на чому...
Ось на цьому:
Bobua написав:
3)
Я готовий легко й невимушено віддавати всі міста й області
Bobua написав:
Якщо коротко, то сценаріїв я описував два (вільний переказ):
1) популісти-ухилянти-пацифісти-всіВтомленіВійною в тилах -- вгамовуються, перестають вимагати від ЗСУ магічних трюків, а влада занюхує нові настрої, і перестає тиснути на війська; війська глибоко закопуються, втрати ЗСУ суттєво зменшуються, московія стогне під санкціями і не може їх уникнути, бо застрягла, але не здатна без копняка сама вийти з окупованих територій.
І от це -- ви майже всі чомусь звете "поразкою"...?
Так, це поразка. Не повна, але поразка. Як у 2014-2015 році.
Bobua написав:
2)
тили продовжують вимагати "кордони91р", чи ще якусь муть; влада-генерали тиснуть на солдатів, солдати вмирають ні за що, але народу це не муляє, бо ж 25років у війську -- то норм. перевірена прадідами схема; отже на ті кордони ми колись вилазимо з пошарпаним, скаліченим військом, наші солдати вже просуваються на милицях, бо багаторазово поранені, а ВЛК вирішувала, що то "незначні порушення функцій" і "індивідуально" визнавала їх придатними, а набрати нових солдатів вже ніде, бо вся нація буде на "марафоні нац.єдності -- втечи від повістки", втім то не біда -- стріляти більше нема куди, бо страшно -- всюди навколо (крім заходу) ядерна недокраїна; з якої ще й почнуть знімати санкції (бо вона ж "маладэц" -- вийшла...), а от вона зможе стріляти по нас безкарно десятиліттями...; а ще й "звільнені" крими і елдеенерії виберуть купу якихось моторол в укр.ВР, як то вони вже зробили в окрузі #51 мізером голосів (~половина тисячі! голосів за депутата-мажоритарника...
)
І от отаке -- назвете "перемогою"???
Якщо вихід на кордони буде - так, це перемога. Не повна, але перемога.
І зовсім не обов'язково грати в Жукових при цьому.
Bobua написав:
* хороша війна -- ми в обороні, нас і далі підтримують, а санкції на максималках, і ми добре захищені, ще й винаходимо свої залізні куполи, та ін. вундервафлі..., а московія почувається ніби запхнула пальці в розетку і не здатна їх вийняти.
І що в ній хорошого? Ніщо не є вічним. Як і будь яка оборона. Рано чи пізно оборона ламається, якщо не знеможливити атаки.
Bobua написав:
3)
Я готовий легко й невимушено віддавати всі міста й області, які не мобілізували своїх солдатів на свій захист. Якийсь мінімум хоча би.
Скільки % людей з кримів-донбасів нині воює за Україну? Хоча би з усіх тих переселенців, які тут з 2014р... Я працював з такими. Катались туди-сюди. Деякі ще й "республіки" хвалили... А це ж приїздили, мабуть, найкращі, найтолерантніші...
А скільки тих "житєлєй" пішло в "апалчєнци" і стріляло в українців... І я повинен потім жити в одній країні з отаким, бо комусь в тилах захотілось "кордонів91р"???
Я вважаю, якби Мордор у нас був із заходу, і замість Луганщини окупував Львівщину чи Закарпаття, ситуація була б рівно така сама. Якщо не гірше.
Не треба вважати, що ви є кращим українцем ніж інші, бо це не так.
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Додано: Чет 09 лют, 2023 14:38
sashaqbl написав:
Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин без пояснення причин заявив, що набір ув'язнених до визнаною злочинною ПВК повністю припинено.
Цікаво, для чого вони це запустили?
Цілі досягнуто.
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Додано: Чет 09 лют, 2023 14:40
sashaqbl написав:
............
Лад, перегляньте уважно вікіпедію, вашу
, російську.
Простите, думал, Вы несколько умнее. Видимо, ошибся.
В чому пересмикування? Була сєпарська організація "Донєцкая рєспубліка" з прапором. Потім її прапор взяли ДНР.
Флаг организации "Донєцкая рєспубліка" это не "прапор ДНР". То, что его взяли за образец другой вопрос. И к тому же, если вдаваться в историю, флаг несколько изменялся (например, в самом начале у организации
был просто чёрный флаг).
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Додано: Чет 09 лют, 2023 14:52
ЛАД написав:
Флаг организации "Донєцкая рєспубліка" это не "прапор ДНР". То, что его взяли за образец другой вопрос. И к тому же, если вдаваться в историю, флаг несколько изменялся (например, в самом начале у организации
был просто чёрный флаг).
Це ви пересмикуєте. Вам написали, що з 2004 ходили з "прапорами ДНР". Ви відповіли, що такого не було. Але таки було - була сєпарська організація з подібним(якщо не вдаватися в деталі) прапором. Тобто існував і процес і прапор...
Якщо ж ви вирішили просто придратися до слів - то так, ви абсолютно праві, ДНР і її прапор виникли в 14 році.
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Додано: Чет 09 лют, 2023 15:33
prodigy написав: ЛАД написав:
Было.
Но это не противоречит тому, что он был авторитетным и влиятельным и рациональным и умным.
слово рациональное -подразумевает способность использовать разум, интеллект (рацио)
для прогнозирования дальнейшего развития событий хотя бы на 2-3 года
никакой нормальный политик (тем более уровня кушнарева) не пытался бы работать на развал своей страны.
Политики Барселоны, Ирландии, Шотландии, референдумы о независимости (это из более-менее свежего). Можно ещё вспомнить, к примеру, распад Чехословакии. Даже развал Союза - тоже "сработали на развал страны.
Всё это "ненормальные/не рациональные политики"?
а Сивковича вы как рассматриваете? его протеже Гетьманцев разрушает бизнес страны
Никак не рассматриваю. Никогда его особо не слушал. Не интересен.
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